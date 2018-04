Pohlaví dítěte na přání? U nás ne.

Asistovaná reprodukce přináší naději nejen těm, kteří by přirozenou cestou dítě nikdy zplodit nemohli. Čím dál tím víc lidí se totiž zajímá o to, jak si zajistit, aby se jim narodilo právě to či ono pohlaví. Máte už tři holky a chcete syna? Poproste lékaře. Ale kde a za kolik?

Kliniky asistované reprodukce začínají registrovat nový trend. Doposud se na ně obraceli ti, kteří měli problém počít vlastní potomky. V současné době se ale čím dál tím víc zdravých rodičů začíná zajímat o to, jak zplodit dítě konkrétního pohlaví. Tedy holku, nebo kluka – na přání.

Postup je jednoduchý – lékaři odeberou ženská vajíčka a oplodní je spermiemi manžela či partnera. Vznikne mnoho embryí. Zpravidla dvě se pak implantují ženě do dělohy, tato metoda se nazývá IVF, mimotělní oplodnění. Lékaři ale umí ještě jednu věc – před implantací zjistit, jaké chromozomy embrya obsahují, zda mužské, nebo ženské. Mohou pak vybrat zárodky žádaného pohlaví a dát pacientce jistotu, že se jí narodí "vytoužený kluk".

Pro kluka do Ameriky

"V České republice je výběr pohlaví dítěte za pomoci PGD (preimplantační genetické diagnostiky) na přání rodičů zákonem zakázáno," říká přední český odborník na asistovanou reprodukci Milan Mrázek z kliniky Iscare. Zákon hovoří jasně: k takové selekci musejí být důležité medicínské důvody - například dědičná onemocnění, která jsou vázána na pohlaví. Podobně jsou na tom i další evropské země.



Jedna z mála zemí, která tuto možnost rodičům dává, jsou USA. A na nedostatek zájemců si nemohou stěžovat. Mnozí z nich přijíždějí do Spojených států z asijských zemí, kde je zplození syna téměř vyžadováno tradicí. Cena za celou proceduru se pohybuje kolem 20 000 dolarů.

I mezi americkými lékaři a odborníky však "laboratory sexing", tedy výběr pohlaví u zdravého páru, vyvolává spory. "Preimplantační genetická diagnostika měla být možností, jak překonat neplodnost a aby se rodily děti s nadějí na plnohodnotný život. Dnes se využívá k výběru pohlaví dítěte jen proto, aby se uspokojilo přání rodičů. To je nepříjemný trend," prohlásil Eric Cohen z amerického Střediska pro etiku a veřejnou politiku pro časopis New Scientist.



Ačkoliv jsou podle agenturních zpráv mezi zájemci o výběr pohlaví v USA i Češi, v našich zemích kliniky tato přání evidují jen ojediněle. V České republice totiž většina rodičů na dotaz: "chcete kluka, nebo holku" odpovídá shodně: "hlavně, aby to bylo zdravé".

Podle Milana Mrázka se v České republice neuvažuje o tom, že by byl zákon změněn tak, aby si zdravý pár mohl přijít na kliniku a zaplatit si výběr pohlaví svého potomka pomocí PGD. A tak zájemcům o konkrétní pohlaví nezbývá, než vyzkoušet tradičnější, ale levnější metody: pokud se budete s partnerem milovat v den ovulace, spíš porodíte chlapečka. Pokud dojde k pohlavnímu styku dva a ž tři dny před ovulací, je větší šance na holčičku.