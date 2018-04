Deset módních trendů, které vás zahřejí. Vyberte si ideální kabát

Vybrali jsme deset kousků, ve kterých spojíte aktuální módní trendy a budou vám maximálně slušet.

Pelerína - hvězda zimních kolekcí

Peleríny na podzimních přehlídkách Valentino, Saint Laurent a Dolce&Gabbana

Kostkovaná vlněná pelerína, Zara, 2999 Kč; černý svetr se zipy, Jean Paul Gaultier for Lindex, 1299 Kč; kalhoty s kontrasním pasem Marie Lund, Van Graaf, 1599 Kč; dlouhé rukavice, Lindex, 599 Kč; kotníkové kozačky, F&F, 799 Kč; kabelka, DKNY, info o ceně v obchodě

Peleríny a ponča se po londýnské přehlídce Burberry Prorsum staly skutečným hitem. Módní ikony se nechávají vidět zahalené do vlny již od letních měsíců, jen aby se mohly chlubit beznadějně vyprodaným kouskem z aktuální kolekce. Vy však nemusíte marně vzdychat, ponča a peleríny se ve velkém objevily i na pultech módních řetězců.

Skvěle vypadají s kostkovaným potiskem. Ten sice není na podzim nejoriginálnějším módním trendem, přesto vypadá stále velmi stylově. Tento druh svrchníku jednoduše zakryje větší bříško i nevýrazný pas, pozor však na zbytek oblečení. To raději volte co nejvíce na tělo, abyste docílila harmonické siluety a nepřipomínala chodící cirkusový stan.

Maxi kabát pro elegantní dámu

Maxi kabáty z aktuálních kolekcí Hermés, Vionnet a Giles

Šedý maxi kabát, Marks&Spencer, 5199 Kč; bílý svetr, Lindex, 699 Kč; kalhoty z umělé kůže, Zara, 999 Kč; sportovní boty, Destroy, 1999 Kč, šedá kabelka, Zara, 1999 Kč

Stejně jako peleríny i maxi kabáty tvoří jeden z hlavních pilířů celé sezony podzim – zima 2014/2015. Těžké svrchníky z nejrůznějších materiálů od vlny a tvídu po kašmír ocení zejména milovnice kalhotových kostýmů, které mimochodem hrají v trendech také jednu z hlavních rolí. Pod takový kabát snadno obléknete sako či třeba huňatý svetr. Jednu z nejlepších inspirací představil pařížský módní dům Hermés.

K elegantnímu kabátu nemusíte nutně obout kozačky na podpatku, mezi oblíbenými kousky následovníků módních trendů nechybí sportovní obuv ani na podzim a v zimě.

V kůži šelmy

Kabáty s leopardím vzorem Sportmax, Ermanno Scervino a DSquared2

Leopardí kabát z umělé kožešiny YAYA, zoot.cz, 3899 Kč; džinová košile, New Yorker, 499 Kč; černé kalhoty se vzorem, F&F, 195 Kč; sluneční brýle, DKNY, info o ceně v obchodě, černá aktovka, Zara, 1999 Kč; černé kotníkové boty s leopardí vsadkou, Tosca Blue, 5300 Kč

Leopardí vzor patří mezi evergreeny v odívání a nejinak tomu je i tuto sezonu. Výrazný vzor imitující kožich vzácné šelmy ukázali návrháři napříč celou módní scénou v mnoha podobách, kabáty nevyjímaje.

Tento potisk můžete nosit spolu s klasickou pouzdrovou sukní, ale také dobře vypadá jeho sportovnější ladění s kalhotami, denimem a pánskými prvky.

Vzpomínky na minulost

Retro kabáty podzimních kolekcí Gucci, Louis Vuitton a Saint Laurent

Lesklý černý kabát s kožešinovým límcem, Marks&Spencer, 3299 Kč; světle modré šaty s výšivkou Red Herring, Debenhams, info o ceně v obchodě; vysoké kozačky, Zara, 3999 Kč; černá kabelka přes rameno, New Yorker, 399 Kč; průhledný deštník s kontrastním lemem Lindy Lou, zoot.cz, 399 Kč

K estetice současné doby patří obliba 60. a 70. let a ani tato sezona netvoří žádnou výjimku. Kolekce takových jmen jako Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci či Valentino jsou toho jasným důkazem. Obliba minišatů rovného střihu, límečků a vysokých kozaček má co do činění s posedlostí mládím, stačí se podívat na jejich přehlídky. Také módní řetězce nabízejí tuto sezonu parádní retro kousky, stačí si jen vybrat.

Podzimní listí uprostřed babího léta

Oranžové kabáty z kolekcí Prabal Gurung, Chanel a Emilio Pucci

Oranžový kabát, Marks&Spencer, 5999 Kč; oranžový propínací svetr, Lindex, 799 Kč; žlutý top se zipem, F&F, 469 Kč, mini sukně, Zara 999 Kč; oranžový telefon Lumia 930, Nokia, 13 490 Kč; vínové kontíčkové boty Converse, zoot.cz, 2279 Kč

Letošní barevná paleta podzimních kolekcí nabízí obrovské množství možností od klasické černé a šedé přes chladné pastely a nesmíme zapomenout ani na hřejivé odstíny oranžové a červené. Ty evokují procházku parkem při západu slunce, jsou výrazné a jejich škála se pohybuje od žluté po rudou.

Oranžovou můžete letos nosit od hlavy k patě, či smíchat její jednotlivé odstíny do harmonického celku. Vždy však bude nepřehlédnutelná v tmavém pouličním davu. Skvělou inspirací vám může být Prabal Gurung a jeho styling newyorské přehlídky.

Nápadné kožešiny (nejen) na party

Nápadné kožešinové kabáty Alexander McQueen, Roberto Cavalli a Emporio Armani

Kožešinová bunda, Lindex, 1999 Kč; džíny s výšivkou H! by Henry Holland, Debenhams, info o ceně v obchodě; černé tílko s výšivkou, F&F, 349 Kč; kotníkové kozačky s otevřenou špičkou Call It Spring, Debenhams, info o ceně v obchodě; vyšívané psaníčko, F&F, 529 Kč; černý náramek Stardust, Swarovski, 2080 Kč

S chladným počasím přicházejí ke slovu i neustále diskutované kožešiny. Ty letos působí mnohem nápadněji než v minulých letech. Návrháři se nechali inspirovat divokostí a nespoutaností přírody stejně jako nevázaným nočním životem.

Výsledkem jsou nepřehlédnutelné kabáty a bundy, za které se nemusí stydět ani protřelé lvice salonů. Nebojte se vyniknout, v tomto trendu se stejně neschováte, proto se nechte vidět v plném lesku.

Chladná modrá

Modré pastelové kabáty z podzimní kolekce Gucci, Matthew Williamson a Holly Fulton

Pastelový modrý kabát Red Herring, Debenhams, info o ceně v obchodě; béžové sako, Marks&Spencer, 2199 Kč; modrá halenka s vázankou Holly&Whyte, Lindex, 899 Kč; béžové kalhoty s puky, Marks&Spencer, 1499 Kč; béžové kotníčkové kozačky Refresh, zoot.cz, 1469 Kč; pouzdro na iPhone s křišťály, Swarovski, 1810 Kč

Pastelové tóny z jarních kolekcí se s úspěchem probojovaly také mezi hlavní módní trendy podzimu a zimy, proto neschovávejte šaty a kostýmy, ale noste je směle i v těchto měsících. Chladná modrá, tzv. baby blue, se těší velké pozornosti ze strany návrhářů i módních řetězců, které nabízejí stylové kabáty v něžném odstínu.

Skvěle vypadá v kombinaci s jinými pastelovými tóny, po boku béžové s chladnými podtóny, v kombinaci s červenou po vzoru Matthewa Williamsona či klasickým modrým denimem ve stylu Gucciho.

Sladce růžová pro romantické dámy

Pastelově růžové svrchníky Christopher Kane, Gucci a Fendi

Pastelový růžový kabát, Lindex, 2999 Kč; šaty s květinovým vzorem Culito from Spain Enramada, zoot.cz, 2029 Kč; růžové psaníčko s nápisem, Marks&Spencer, 999 Kč; naušnice s růžovými a šedými křišťály, Topshop, info o ceně v obchodě; růžový fotoaparát Nikon S6800, 5390 Kč; kotníkové boty na podpatku, Baťa, 799 Kč

Pastelové odstíny najdete skutečně všude, včetně výrazných kabátů. Najdete-li model, který v sobě navíc spojuje dva aktuální trendy, máte vyhráno. Mezi střihy panuje trendů hned několik, jedním z nich je „župan“. Je to kabát, do kterého se zahalíte a převážete páskem jako měkoučký župan.

Sladce pastelově růžová se navíc skvěle hodí k jinému trendu, květinovým vzorům. Ty překvapivě spolu s létem neodešly, ale zabydlely se i v zimních kolekcích. Tato kombinace se skvěle hodí na společenské příležitosti včetně svatebních oslav.

Elegantně nenápadná šedá

Šedé odstíny v podzimních kolekcích Ralph Lauren Collection, Haider Ackermann a Alexis Mabille

Šedý kabát se skrytým zapínáním, Marks&Spencer, 4099 Kč; šedý svetr, Lindex, 799 Kč; úzké džíny Marc O’Polo, Van Graaf, 3799 Kč; kotníkové boty se šněrováním, Deichmann, 799 Kč; šedý dámský klobouk, Lindex, info o ceně v obchodech; šedá kabelka, Takko, 699 Kč

Šedou od hlavy k patě představila celá řada návrhářů v čele s Ralphem Laurenem, který si pohrál s texturami šedých látek tak, že se šedá nemůže nikomu zdát nudná. Tohoto triku můžete využít i vy. Nemáte-li náladu na barvy, sáhněte po šedé a zahalte se do ní celá včetně doplňků.

Nabídka v obchodech je skutečně pestrá, stačí si vybrat střihy, které lichotí vaší postavě. Výsledek bude vždy dokonalý.

Berte to sportovně

Sportovní bundy z kolekcí Alexander Wang, Christopher Kane a Miu Miu

Sportovní černá bunda, Lindex, 1799 Kč; černobílý svetr Vero Moda, zoot.cz, 1099 Kč; úpletová sukně s bílými pruhy, Zara, 999 Kč; hodinky, Guess, 3990 Kč; černý batoh Karl Lagerfeld, Net-a-porter, 190 euro; kotníčkové kozačky, Baťa, 1599 Kč

Od momentu, kdy Karl Lagerfeld představil tenisky jako součást moderního vzhledu Chanel, se se sportovní tématikou roztrhl pytel. Neunikly tomu ani letošní módní svrchníky. Sportovní bundy a atletikou inspirované oděvy tvoří nedílnou součást aktuálních trendů. Skvěle vyniknou v jednoduché barevné kombinaci.

Součástí vašeho sportovního vzhledu se může stát i sukně střední délky v kombinaci s kotníkovými kozačkami. Tento vzhled byl k vidění na spoustě přehlídek.