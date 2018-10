Discopříběh v ulicích. Podzimní módní trendy fandí lesku, kůži i tvídu

Mix stylů

Z loňska můžete oprášit plisé, oversize modely, sportovní look i kalhoty lemované lampasy. Přibyly kapuce a pásky zvýrazňující ženské linie. Pochmurné počasí rozjasní modely z metalických látek a květinové motivy. K plisé sukním, které jsou na výsluní už několikátou sezonu, letos obujte hladké holínky, polobotky či tenisky a oblečte rolák nebo oversize svetr. Prostor dostal i kovbojský look a etno. Novinkou jsou šaty inspirované šátky Hermés a Ferragama nebo objemné svetry.



V kůži

Tento přírodní materiál, včetně jeho eko verze, patří mezi zásadní trendy sezony. Šijí se z něho buď celé oděvy nebo pouze zdobí lemy oblečení, které tím získává luxusnější vzhled. Na oblečení z kůže se letos asi nejvíce soustředila francouzská rodinná firma Hermés, která je vyhlášená svými exkluzivními doplňky. Klasickou barevnou škálu zpestřila modrou, červenou nebo oranžovou.



Italská módní návrhářka Miuccia Prada pod svou vlastní značkou Miu Miu dala dohromady v tomto looku tři základní trendy letošní sezony – kůži, lesk a oversize. Chladný odstín tyrkysové bundy zajímavě ladí se stříbrnou barvou, šaty v mini délce dodaly beztvaré bundě ženskost tím, že odhalily nohy.

Lesk a oversize

Objemné oblečení si udrželo výsadní postavení i v této sezoně. Oversize bundy, blůzy, pulovry, sukně i kalhoty vypadají, jako by chtěly zakrýt veškeré ženské půvaby. Pokud to není vaším cílem, a přesto chcete kráčet v duchu módních trendů, oversize kousek slaďte s nějakým přiléhavým nebo pas zvýrazněte páskem.

Do ulic se také vrátil discopříběh. Metalické oděvy a šaty poseté flitry a třpytkami jsou určeny i pro denní nošení. I tady platí, že záleží, s čím a jak jednotlivé kousky sladíte. Chcete-li vyrazit do zaměstnání v kalhotách v odstínu bronzu, oblečte si k nim vršek z matné látky v černé nebo bílé, jako to předvedl módní dům Chanel.

Tvíd a kostky

Na povrch drsná, přesto elegantní vlněná látka původem ze Skotska je nedílnou součástí šatníku místních obyvatel. Pro svou hřejivost a typický vzhled si ji oblíbili i jinde. Francouzský Chanel ji například pravidelně zařazuje do svých kolekcí pro podzim a zimu a letos tomu nebylo jinak. Tradiční tvíd v odstínech hnědé a šedé oživil petrolejovou, zelenou nebo oranžovou. Za tvídem nezaostává kostka, a dokonce ani patchwork. Dior si s látkou ze záplat skutečně pohrál a ušil z ní nejen saka, ale i kalhoty a šaty.

Kabáty a peleríny

Černá a barva velbloudí srsti jsou stále v kurzu, vedle nich upoutají pozornost a osvěží pochmurný podzimní čas modely v sytých odstínech jako modrá, červená, zrzavá nebo zelená. Často je také zdobí nejrůznější aplikace a květinové výšivky. Dolce & Gabbana dokonce navrhli kabáty s potisky připomínajícími výjevy ze Sixtinské kaple, které odvážně doladili červeným umělým persiánem. Velmi aktuální jsou také peleríny a zateplené pláštěnky. Vedle tradiční vlny a kašmíru se tvůrci zaměřili na materiály jako samet, manšestr nebo gabardén.

Kožešiny

Kožešiny, jak pravé, tak umělé, zaznamenaly velký boom. Nosí se kožichy, vesty nebo jen štoly, které jsou dobarvovány do efektních odstínů šedé, mentolové či okrové. Nově přibyly i potisky exotických zvířat. Zdobí doplňky a často i celé outfity.

Holínky

Většinou jsou hladké a bez ozdob, jen italský tvůrce Salvatore Ferragamo, který svoje první boty navrhl už v devíti letech, je „ocejchoval“ tradičním symbolem – sponou Gancini. Letos u kozaček převažují podpatky ve tvaru krychle nebo kvádru.