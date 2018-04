Podzimní trendy líčení přejí přirozené kráse. Buďte šik po francouzsku

Čtěte v pondělí Česká kosmetika: Jak si stojí v konkurenci světových značek a v čem jsme o krok napřed? čtěte v příloze MF DNES OnaDnes

Společným jmenovatelem stěžejních kolekcí podzimního líčení francouzských značek je krása a přirozený šarm. Zářivé barvy léta se stáhly do pozadí, aby uvolnily místo odstínům lichotícím blednoucí pokožce a zdůraznily přednosti tváře.

Klíčovou roli hraje zdravá a čistá pokožka, na které si Francouzky dávají skutečně záležet. Raději než krycí make-up používají důkladné čistění pleti dvakrát denně, pořádně hydratují a chodí pravidelně na kosmetická ošetření. Pak se totiž bez tuny líčidel obejdou.

Nevadí jim vrásky. Ty k obličeji patří, pokud jsou od smíchu a výrazných grimas. Moc dobře vědí, že ve čtyřiceti prostě vypadáte jinak než v osmnácti. Honba za umělým mládím je jim cizí. Z tohoto přístupu vycházejí všechny podzimní kolekce. Zdůrazňují to nejlepší, co máte, ať je to cokoliv.

Krásná pleť, výrazné obočí, hnědá a vínová na očích

Důležitým prvkem podzimních trendů v líčení je sytější tvářenka, barevná řasenka v hnědém či vínovém odstínu pro zdůraznění barvy očí, perfektní obočí a samozřejmě rtěnka. Vše v přirozených tónech, které nepůsobí jako z karnevalu.

Extravagance se tentokrát omezuje pouze na konečky prstů, podzimní laky hýří nápaditostí. Nosí se stříbrná, černá, temně rudá, ale také modrá či zelená.

Bývá tradicí, že se do prodeje dostávají sběratelské edice klíčových produktů v podobě praktických paletek s líčidly na celou tvář, či jen na oči. Ty letošní rozhodně stojí za to a byla by škoda si je nechat ujít. Všechny totiž upotřebíte, neobsahují ani gram barvy, kterou byste nevyužili na denní či večerní líčení.

Paletky - exkluzivní výběr slušivých barev v limitovaném balení

Francouzská modelka, hudební producentka a módní ikona Caroline de Maignetová vytvořila pro Lancome paletku s líčidly nepostradatelnými pro každou pravou Pařížanku. V černém pouzdře, které vypadá jako diář, najdete oční stíny, rozjasňovač, stíny na obočí a tvářenku.

Kreativní studio Chanel zase představuje exkluzivní paletku pěti očních stínů v barvách podzimní přírody, které rozzáří každé oči bez ohledu na jejich barvu. Dior a Clarins nabízejí hned dvě limitované verze očních stínů, stačí si vybrat, zda chcete více či méně výrazné odstíny.

Tvářenka - základní líčidlo pro zdravý a svěží vzhled

Zdravíčko zaujímá v kosmetické výbavě francouzských žen výsadní místo. Používají ji hodně, ale s citem. Módní vlnu konturování ignorují, tvářenku používají stále po svém. Lehký dotek barvy zdůrazní lícní kosti a dodá obličeji svěžest. Je zcela jedno, zda si namalujete oči, nebo pusu, ale zdravíčko by na tváři nemělo chybět nikdy.

Na výběr máte z klasických kompaktních pudrů nebo praktických tyčinek. Hnědo-růžové odstíny na podzim převládají, pokud vám však více sluší chladná růžová, směle do ní.

Obočí v dokonalé formě

Na perfektně upraveném obočí si Francouzky rovněž velmi zakládají. Vždy má dokonalý tvar i barvu. Tenoučké vytrhané čárky? Zapomeňte! Lépe vypadají výrazně až lehce mohutné oblouky.

Husté obočí není pouhým výmyslem módních trendů poslední doby, ale klíčovým bodem celého obličeje. Podle něj se tvář může výrazně změnit k lepšímu i k horšímu. Podzimní kolekce nabízejí několik možností, jak vyspravit obočí do nejlepší podoby. Na výběr máte z tužek mnoha odstínů, stínů na obočí nebo gelových barev s miniaturním štětečkem připomínajících malinkou řasenku.

Barevná řasenka pro uhrančivý pohled

Hovoříme-li o barevných řasenkách, nejsou tématem modré, zelené nebo snad růžové řasy. Nosí se sofistikované odstíny hnědé a vínové, které oči zdůrazní a efektně orámují, ale také rozjasní. Hnědou řasenku noste samostatně, vínovou pak na konečky řas nebo jako vrchní vrstvu přes černou maskaru.

Vínová barva je velmi zajímavá, rozjasňuje bělmo a celkově oživuje barvu oka. Je to oblíbený trik mnoha hvězd, který si tuto sezonu můžete osvojit i vy.

Rtěnka - sametově hebké odstíny rudého listí, mědi a cihel

Stejně jako očím, tak i rtům vládne větší přirozenost a klasická elegance. Růžovo-béžové tóny se střídají s měděnou hnědou, cihlově červenou a nechybí červená v lichotivých tónech. Výběr záleží na vašem stylu a jak moc se chcete líčením během dne zabývat. Čím výraznější rty, tím častěji je musíte opravovat.

Textury podzimních rtěnek jsou sametově hebké, poloprůsvitné. Výborně vypadá kombinace výrazného obočí s nápadnou pusou, intenzivněji nalíčené oči vyniknou lépe s méně nápadnou rtěnkou. Klíčem k úspěchu je harmonie.



Nehty - prostor pro nápadné experimenty

Jak již bylo řečeno úvodem, jediným bodem, kde můžete popustit uzdu fantazii, vystoupit ze své komfortní zóny a zaexperimentovat si s netradičními barvami, jsou konečky prstů. Podzimní trendy v lakování nehtů přejí extravaganci a výrazné odlišnosti, ať již to znamená cokoliv.

Pro někoho to může být červený lak, pro jiné zelený, modrý, metalický stříbrný nebo černý. Nebojte se nápadných tónů, pokud se vám nebudou líbit nebo vás po chvilce začnou nudit, není nic lehčího než je odlakovat a vyzkoušet si jinou barvu.

Ale pozor! Žádné ozdůbky nebo malování. Nosí se pěkné, jednolité barvy. Zdobení a malůvky nechte dětem na hodiny výtvarné výchovy.