Podzimní trendy: jemné krajky a midi sukně vrací ženskost

Právě ty se designéři rozhodli používat skutečně velkoryse. Svůdně transparentní materiál vypadá stejně dobře na večerních šatech i na oblečení pro každodenní nošení.

Tmavé odstíny svůdných krajek září mezi ostatními podzimními barvami jako pověstné červené světýlko. Je to právě krajka, která odhaluje i v chladných dnech ženskou kůži, dává jasně tušit, co se skrývá pod jejím delikátním závojem a perfektně tak oživuje šeď podzimních měsíců.

Návrháři pro tuto sezónu používají látku rafinovaně, neztrácí tak nic ze své svůdnosti a zároveň působí vkusně a decentně. Krajkové halenky se tak často objevují v kombinaci s přísně střiženým kostýmem, kterému dodávají zcela nový rozměr.

Tradiční košile a halenky z hedvábí či bavlny nechejte občas na ramínku ve skříni a zkuste si obléknout právě krajkový top. Hodí se prakticky jak do kreativního pracovního prostředí, tak i do toho konzervativního. Jen musíte vědět, jak se smyslným materiálem zacházet.

Můžete-li si dovolit popustit uzdu své fantazie a v zaměstnání se neřídíte přísnými pravidly v oblékání, bez obav sáhněte po krajkovém body po vzoru Evy Herzigové. Ta zkombinovala jemnost krajky s barevnou kůží a pánským kloboukem, dokonalá vyváženost ženským i mužských první tak vytvořila harmonický celek, který rozhodně nenudí.

Ani tam, kde vládnou přísná pravidla týkající se oblečení, se tohoto trendu nemusíte vzdát. Krajková halenka v barvě kostýmu projde stejně dobře jako běžné košile. Zde však zůstává podmínkou, že zůstane decentně skrytá pod sakem, ze které vykoukne jen malá část.

V tomto případě zůstává kůži odhalující materiál v pozadí, i když hraje významnou roli coby stylová součást celku. V takovém to oblečení navíc snadno vklouznete z každodenní povinností do atmosféry příjemně stráveného večera, hodí se totiž stejně dobře do kanceláře jako do vyhlášené restaurace či módního baru.

Velkou roli hraje u tohoto trendu spodní prádlo. Ideální jsou halenky a body s podšívkou, ať již v barvě krajky či tělovém odstínu. Pokud si ale pořídíte krajkový top bez "krycí" vrstvy, nezapomeňte na dokonale padnoucí a vypadající podprsenku. I zde máte na výběr dvě varianty – tělovou či barevnou – v odstínu vybrané blůzky. Na den se více hodí tělová varianta, večer jděte do výraznějšího řešení v podobě zmiňované barvy.

Krátké sukně hlásí ústup

Kromě krajky podzimní kolekce přinášejí spoustu dalších příjemných překvapení, především styl vhodný pro sebevědomé dospělé ženy, které se nemusí promenádovat v mini šortkách a hlubokých výstřizích, aby upoutaly pozornost na své ženské křivky.

Ještě před pár měsíci si návrháři vymysleli, že jedině korzetový top a maxi sukně patří do šatníku moderní ženy. S nástupem podzimní sezóny radikálně změnili svůj postoj a vrátili do centra pozornosti cudnost a populární mini i maxi délky nahradili zlatým středem.

Midi délka se od 70. let na stránkách mezinárodních módních časopisů prakticky neobjevila a samotné slovo "midi" se ocitlo na indexu zakázaných výrazů v souvislosti s oblečením. V tuzemských končinách se midi sukně hojně vyskytovaly na ulicích za totality, od revoluce také vymizely. Pohledem do historie zjistíte, že spodní lem sukní sahající od kolen do půlky lýtek se pravidelně objevuje v dobách velkých ekonomických krizí. Byla tak pouze otázkou času, kdy se po velké globální recesi opět midi dostane do módy.

Většina podzimních kolekcí se dala cestou klasické elegance a k tomu neodmyslitelně patří i ta správná délka sukní. Jako skvělá inspirace vám poslouží staré filmy s Adinou Mandlovou, Lídou Baarovou či ty americké z první poloviny 50. let.

Pas zdůrazněný páskem a úzká či naopak kolová sukně cudně zakrývající kolena je právě to, na co byste se během podzimní sezóny měly zaměřit. Nebojte se investovat do delších sukní, předjarní kolekce se jimi také jen hemží, takže vám nový modýlek vydrží déle než jen pár týdnů.

Tato délka má ovšem i značná úskalí, nesluší totiž každému. Spodní lem totiž upoutává pozornost k lýtkům a ty se tak opticky mohou zdát širší, než ve skutečnosti jsou a to samé platí i o kotnících.

S tím si nicméně výrobně poradí vhodně zvolená obuv. Rozhodně zapomeňte na ploché podrážky a velmi nízké podpatky. Nic pod 6 cm nevypadá dobře a řádnou službu neprokáže. Kotníčkové boty se hodí pro skutečně štíhlé nohy, v ostatních případech vsaďte na klasické lodičky či vysoké kozačky, ty navíc pomohou skrýt případné nedostatky a vytvořit dokonalou siluetu nohou.