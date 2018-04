Luxusní růže i vanilka na zimu. Podzimní vůně teď nakoupíte se slevou

Udělejte si radost Nový parfém si můžete v týdnu od 19. do 25. října pořídit s 20% slevou. Třeba na Parfums.cz, v parfumeriích Marionnaud nebo ve značkových prodejnách Yves Rocher. Budete k tomu potřebovat jen kupony ze slevové akce Nákupy OnaDnes. Bližší info najdete tady.

Ruku na srdce, kdy jste si naposledy udělaly pořádek ve svých parfémech? Pokud jste si svou vůni vybíraly naposledy na maturitní ples, nebo ještě hůř vám parfém vybírat váš bývalý, je opravdu nejvyšší čas pořídit si novou lahvičku, s novým příběhem.

Za parfémy se opravdu skrývají příběhy. Jednotlivé vonné ingredience působí na lidskou mysl nejrůznější způsobem, s jejich pomocí si můžete zlepšit náladu, vyvolat ty správné pocity, působit na své okolí nebo evokovat vzpomínky na příjemné chvíle.

Výběr parfému o vás mnohé vypovídá. Četné průzkumy to jasně dokazují. Jednotlivé osobnosti automaticky tíhnou k jednomu druhu vůní.

Vůně odhalí vaši osobnost

Otestováno Abyste s výběrem vůně nešlápli vedle, projděte si nejprve recenze parfémů na Arome.cz.

Velmi citlivé povahy preferují ryze květinové parfémy. Kreativní, zvědavé osobnosti, které hýří nápady a nedají na zaběhnuté tradice, si libují v těžších vůních s vyšším obsahem ambry. Extroverti, plní energie a zájmu o druhé, podvědomě sáhnout po ovocném aroma. Patříte-li k těm, co neustále pracují a stanovují si neustále nové a nové cíle, pak vás uspokojí parfémy pečlivě smíchaný z květin, ovoce, koření a dřevin.

Na pultech parfumérií najdete obrovské množství nejrůznějších vůní. Abyste se v té džungli neztratily a neodcházely z výpravy za novou voňavkou s bolavou hlavou, připravili jsme pro vás průvodce aktuálními trendy a novinkami, mezi nimiž určitě najdete svého favorita.

Návrat královské růže

Královna květin slaví svůj velkolepý návrat. Souvisí to s celkovým vzestupem zájmu o kvalitu, i v oblékání a jídle a celkovém životním stylu. Růže od pradávna symbolizuje to nejlepší v umění míchání parfémů. Intenzivní, bohaté aroma se sametovými tóny se na první dojem může zdát staromódní, současné interpretace nabízejí nový pohled na vonnou růži.

V této kategorii se rozhodně nevyplácí šetřit, nejlepší růžové aroma pochází z růžových plátků sbíraných ručně velmi brzo ráno či po soumraku. Levnější varianty nevoní nejlépe, vsaďte proto opravdu na kvalitu, kterou růže ostatně sama o sobě zosobňuje.



Smyslný luxus kůže

Vůně kůže se může zdá jako současný výmysl parfumérů, ale není tomu tak. Již v 16. století patřilo s dobrému bontonu nosit navoněné rukavičky, vůně se smísila v přirozeným aroma kůže a vznikl tak zcela nový parfém než ten aplikovaný na pokožku. Sama kůže má zajímavý, nezaměnitelný odér, který často evokuje silné vzpomínky.

Primitivní, přirozená a zároveň smyslná vůně kůže se stává velkým lákadlem pro tvůrce parfémů. Ti ji dnes vyrábějí uměle ve svým laboratořích s pomocí přírodních i ryze chemických látek. Parfémy s výrazným aroma kůže představují noblesní kategorii, zosobňují luxus, kterým se můžete obklopovat každý den.

Noblesa bílých květů

Trend výrazného aroma bílých květin i nadále pokračuje. Lilie, konvalinky, gardénie, tuberóza a jasmín mají silné zastoupení v aktuálních novinkách, takže je zcela jasné, že jen tak ze středu zájmu neodejdou. Těžké květinové vůně se velmi hodí do chladného počasí, při nižších teplotách vynikne jejich krása naplno.



Bílé květiny mají nejomamnější vůni, velmi opulentní, nepřehlédnutelnou a velmi opojnou. Vzhledem ke svému charakteru nesluší moc velmi mladým dívkám, vyžadují jistou zralost své nositelky. Překročíte-li třicítku, směle do nich. Parfémy s dominantní květinovou složkou jsou elegantní, velmi ženské a především ze začátku velmi intenzivní, proto se vyplatí s nimi při aplikaci šetřit.

Vanilka - elegantní afrodisiakum pro chmurné dny

Bezkonkurenčně nejpopulárnější ingredience parfémů všech dob na chvilku ustoupila do pozadí, aby se opět mohla vrátit na vrchol. Vanilkové aroma se řadí do tzv. orientálních vůní a má silný vliv na lidskou psychiku. Vyvolává příjemné pocity, proto ji tvůrci parfémů tak rádi používají. Svého času byla nedílnou součástí každé vůně pro mladé, byla by však velká škoda nechat ji právě v této kategorii. Vůně vanilky se totiž řadí mezi afrodisiaka.

Stejně jako bílé květy, i vanilka vynikne lépe v chladných měsících. Produkce vanilky je velmi náročná, proto se často používá syntetický vanilin. První vůně založená na této složce vznikla již roku 1889, kdy značka Guerlain představila parfém Jicky. Nejnovější vůně s vanilkou vás zaujmou svou příjemnou hřejivostí a nevtíravou elegancí. Ve větší koncentraci způsobuje vanilka lehce euforické stavy. Nemáte-li zrovna nejlepší den, parfémy postavené na vanilce vám pomohou cítit se lépe.

Šarmantní ambra pro bohatou fantazii

Mnoho sexy parfémů obsahuje ambru, sladkou, jemně kořeněnou, hřejivou vůni. Ne každému sluší. Pokud si však vaše pokožka umí poradit s výraznějšími, těžkými vůněmi, je tato kategorie přesně pro vás. Pryskyřice s příměsí dřevin a koření se používá pro svůj neoddiskutovatelný šarm a noblesu, které dodává výsledné kompozici.

Velmi se hodí pro kreativní a otevřené osobnosti, které nechtějí zapadnout do šedého davu, ale naopak z něj vyčnívat. Tento druh parfémů opravdu poznáte mezi ostatními, rozhodně nejsou vhodné pro nejisté ženy. Tyto vůně vyžadují zdravou dávku sebevědomí, které decentně zdůrazní.

Zemitá vůně pačuli evokuje úspěch

Pronikavá vůně pačuli, což je silice tropické rostliny pačule s malými květy, patří mezi stálice při výrobě parfémů. Najdete ji u dlouhodobých bestsellerů i v aktuálních novinkách. V 60. a 70. letech neměl olej z této byliny nejlepší pověst, kdy se objevilo velké množství syntetických náhražek, které ne zrovna libě voněly. Svou reputaci ovšem napravil a dnes je ve své přirozené podobě ceněnou látkou.

Parfémy s výrazným aroma pačuli jsou ideální do práce, lidé si je totiž spojují s úspěchem. Zejména stojí-li hlavní ingredience vedle dalších výrazně květinových ingrediencí, tropického ovoce a santálového dřeva. Velkou předností pačuli je to, že postupem času voní ještě lépe.

Vůně z této kategorie se nosí velmi snadno, jsou lehčí než ostatní, nehrají dominantní roli jako gardénie, vanilka či ambra. Právě proto mají pro široké publikum nepopiratelné kouzlo a šarm.