Podzimní ovoce a maso? Skvělá kombinace!

Maso s ovocem

Kuřecí prsa se švestkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 minut

* 4 kuřecí prsa

* 100 g anglické slaniny, tenké plátky

* 50 g ztuhlého másla

* sůl a mletý pepř

* snítka rozmarýnu

* snítka oregana

* 2 lžíce olivového oleje

* 250 g švestek

* 1 lžíce přírodního cukru

* 1-2 lžíce másla

* 100 ml švestkového nebo jablečného džusu

* špetka mleté skořice

* nať z půlky svazku mladé cibulky

* citronová šťáva na dochucení

* opečená bageta k podávání

1. Maso podle potřeby prořízneme na plátek, po obou stranách osolíme, opepříme a doprostřed položíme kousek másla, posypeme částí usekaných bylinek, obalíme plátky slaniny a zavážeme provázkem.

2. Maso zprudka opečeme ze všech stran, zmírníme plamen, přidáme zbylé byliny a dopečeme na mírném ohni. Upečená prsíčka i s bylinkami dáme na talíř, přikryjeme alobalem a necháme odpočívat. Do výpeku vsypeme vypeckované švestky, posypeme cukrem, přidáme máslo, poprášíme skořicí a podlijeme džusem. Vaříme, dokud šťáva nezhoustne a švestky nezměknou.

3. Chuť dotáhneme solí a citronovou šťávou. Podáváme s pečenými prsíčky, posypané cibulkovou natí a s opečenou bagetou.

Dušené hovězí s mrkví a hruškami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 1,5 hodiny dušení

* 500 g hovězího masa

* cibule

* 2 stroužky česneku

* 3 hřebíčky, lžička zázvoru

* 4 mrkve na kolečka

* 4 hrušky

* 100 ml bílého vína

* citronová šťáva

1. Maso opečeme na oleji a odložíme. Ve výpeku opečeme cibuli a česnek, vrátíme maso, přidáme koření, sůl, pepř, lžíci citronové šťávy, podlijeme vodou a dusíme.

2. Když je maso skoro měkké, přidáme mrkev a dusíme doměkka. Nakonec přidáme na klínky nakrájené hrušky, podlijeme vínem a dusíme, dokud hrušky nezměknou.

3. Dochutíme cukrem a citronovou šťávou.

Panenky s tymiánem a hruškami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20-25 minut

* 4 plátky panenky

* 4 stroužky česneku

* 4 snítky tymiánu

* hrubě mletý červený pepř

* 2 lžíce olivového oleje

* 4 hrušky, na klínky

* 3 lžíce másla

* 100 ml bílého vína

* 1-2 lžíce citronové šťávy na dochucení

* 3 lžíce šípkové zavařeniny

* 1-2 lžičky hrubozrnné hořčice

* špetka cukru na dochucení

* pečené brambory na klínky k podávání

1. Vepřové plátky z panenky nakrájíme přes vlákno, rozmáčkneme rukou a vytvarujeme zpět do původního tvaru. Osolíme, opepříme a opečeme zprudka na pánvi na olivovém oleji ze všech stran, zmírníme plamen, vsypeme na plátky nakrájený česnek, snítky tymiánu a dopečeme tak, aby maso bylo uvnitř narůžovělé. Celkem asi 10-15 minut, podle výšky masa. Upečené panenky a koření vyjmeme a uchováme pod alobalem, aby se šťávy rozležely.

2. Do výpeku přidáme oloupané hrušky, máslo a opékáme, dokud hrušky nezměknou. Hrušky odložíme k masu, do šťávy rozmícháme zavařeninu, hořčici, přilijeme bílé víno a povaříme do zhoustnutí. Nakonec dochutíme citronovou šťávou a podle potřeby dosolíme, popřípadě přisladíme.

3. Vepřové panenky rozdělíme na talíře, obložíme pečenými hruškami a přelijeme je šťávou.

Jehněčí tažin se švestkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 1,5 hodiny

* 600 g jehněčího masa, z kýty

* 2 lžíce olivového oleje

* sůl a mletý pepř

* špetka šafránu

* 1/2 lžičky mletého zázvoru

* 2 cibule, nakrájené na kolečka

* 1 lžička mleté skořice

* 1-2 lžíce medu

* 200 g sušených švestek

* 1 lžíce sezamových semínek, loupaných

1. Maso omyjeme a nakrájíme na větší kostky. V kastrolu se silným dnem rozpálíme olej, přidáme maso, osolíme, poprášíme šafránem a zázvorem, osmahneme a zalijeme asi 200-250 ml vody. Dusíme pod poklicí asi 3/4 hodiny, občas zamícháme.

2. K masu přidáme nakrájenou cibuli, mletou skořici, med a na mírném ohni vaříme dalších 15 minut. Přidáme opláchnuté švestky a vaříme na mírném ohni do zhoustnutí. Stáhneme z ohně, ozdobíme sezamovými semínky a ihned podáváme.

Pečený králík se sušenými švestkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 24 hodin marinování + 1,5 hodiny

* 4 králičí stehna

* 500 ml červeného vína

* 2 lžíce vinného octa

* 6 kuliček celého pepře

* 6 ks nového koření

* 1/4 lžičky tymiánu

* 2 bobkové listy

* 1 lžíce másla

* 2 lžíce oleje

* 400 g sušených švestek

* sůl

* 2 lžíce rybízové zavařeniny nebo rosolu

1. Králičí stehna odblaníme, omyjeme, vložíme do kastrolu, pokapeme octem a zalijeme červeným vínem. Přidáme koření a necháme v chladu marinovat, nejlépe 24 hodin. Potom porce králíka vyjmeme z marinády, osušíme a opečeme ze všech stran na rozpuštěném másle s olivovým olejem a osolíme.

2. Maso podlijeme částí přecezené marinády a pečeme pod poklicí v předehřáté troubě asi hodinu a půl doměkka. Během pečení přeléváme šťávou a podle potřeby podléváme zbylou marinádou, vodou nebo vývarem. Asi v polovině dušení přidáme opláchnuté sušené švestky bez pecek.

3. Nakonec vmícháme do šťávy rybízovou zavařeninu nebo rosol a dochutíme cukrem. Porce králíka obložíme švestkami a podlijeme šťávou. A podáváme.

Likéry podzimu

Jeřabinový likér

NA 2 LITRY

Příprava: 1-3 měsíce

* 2 kg jeřabin

* 1 l čistého lihu

* 1 kg cukru krupice

* 1 l vody

* kůra z 1 citronu, žlutá část

* 4 hřebíčky

* kousek skořice

1. Na mírném ohni svaříme cukr s vodou na sirup a necháme vychladnout. Do zavařovací lahve nasypeme polovinu omytých a očištěných jedlých jeřabin a pomačkáme je. Přidáme okrájenou kůru z dobře omytého citronu, hřebíček a skořici.

2. Zalijeme vychladlým cukrovým sirupem, lihem a necháme stát na teplém nebo slunném místě 8 dní. Výluh přecedíme přes čisté plátno nebo kousek bílého flanelu, promícháme a ještě jednou profiltrujeme.

3. Do lahví vložíme omyté a očištěné zbylé plody jeřábu a zalijeme likérem a zazátkujeme. Necháme v chladu nejméně 3 týdny, ideálně 3 měsíce uležet.



TIP

Jedlé jeřabiny jsou plody jeřábu sladkoplodého, který roste i volně a okolo chat a chalup. Jeho listy mají po okrajích zoubky, které sahají asi do poloviny lístků.

Medový likér

NA 2 LITRY

Příprava: 10 dní

* 1,5 l vodky

* 100 g čerstvého zázvoru

* 1 citron

* 250 ml vody

* 500 g květového medu

1. Zázvor oloupeme, citron dobře omyjeme a vše nakrájíme na plátky. Vložíme do zavařovací sklenice a zalijeme vodkou. Přikryjeme a necháme stát na teplém místě asi 10 dní.

2. Med rozpustíme ve vodě a mírným varem vaříme asi půl hodiny. Během vaření sbíráme pěnu a necháme vychladnout.

3. Přidáme přecezenou alkoholovou esenci, promícháme a plníme do lahví.



TIP

Likér můžete připravit také z 1 l čistého lihu a asi 1 kg medu a asi 1 l vody. Použít lze i pálenka z jablek, slivovice či rum apod. Sladkost likéru ovlivní větší či menší množství medu.

Ořechový likér

NA 2 LITRY

Příprava: 2-3 týdny

*30 zelených ořechů

*6 hřebíčků

*4 kuličky nového koření

*kůra z 1 pomeranče, nejlépe bio

*1 svitek skořice

*1 kg cukru krupice

*1 l vody

*1 l čistého lihu

1. Celé omyté nezralé zelené ořechy nakrájíme na čtvrtky, vložíme je do zavařovací láhve, přidáme hřebíček, nové koření, skořici a dobře omytou nakrájenou pomerančovou kůru. Zalijeme lihem, láhev uzavřeme korkem nebo pergamenovým papírem a necháme stát na slunném místě 2 až 3 týdny.

2. Před dokončením likéru svaříme na mírném ohni cukr s vodou na sirup a necháme vychladnout. Potom přecedíme, přidáme vychladlý cukrový sirup, promícháme, likér přelijeme do čistých lahví a uzavřeme zátkou.

3. Takto připravený likér můžeme ihned konzumovat nebo uložit na později.



TIP

Chcete-li likér jemnější a méně sladký, přidejte ještě asi 250 ml vody navíc. Ořechy na likér sbírejte koncem června, nejpozději začátkem července. V tuto dobu jsou ořechy vhodné pro jeho přípravu. Skořápka je měkká a dá se dobře propíchnout a nakrájet.

Džemy na zimu

Hruškovo-jablečný džem s estragonem

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 10 minut + 30 minut vaření

* 600 g jablek

* 400 g hrušek

* 500-750 g cukru

* 1/4 lžičky mletého hřebíčku

* špetka mleté skořice

* 2 snítky estragonu

* 2 lžíce citronové šťávy

* kůra z poloviny citronu, nastrouhaná

1. Jablka a hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na drobnější kousky. Vložíme je do kastrolu, přidáme koření, podlijeme trochou vody a dusíme doměkka, asi 10-15 minut.

2. Potom přidáme necelou třetinu cukru a zprudka povaříme za stálého míchání, dokud nejsou jablka téměř rozvařená. Nakonec vmícháme zbylý cukr, nastrouhanou citronovou kůru a šťávu a lístky estragonu a ještě krátce společně povaříme, do zhoustnutí.

3. Zkusíme na talířku rosolovací schopnost a ihned horké plníme do připravených vyvařených sklenic. Uzavřeme, otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.







TIP

Použijte méně zralé a kyselejší ovoce, moučná jablka nejsou na přípravu džemu vhodná, obsahují totiž méně želírovacích látek.

Švestkový džem

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 10 minut + 30 minut vaření

* 1 kg vypeckovaných švestek

* 1 kg cukru

* 1 Pektogel

* šťáva z 1 citronu

* 1 sklenka rumu

1. Připravené švestky vložíme do širšího kastrolu, větší kusy překrájíme, přidáme část cukru a na mírném plameni za stálého míchání přivedeme k varu.

2. Postupně přidáváme další cukr a Pektogel a nakonec citronovou šťávu a rum. Vařící džem vlijeme do skleniček, uzavřeme víčky a obrátíme dnem vzhůru. Necháme vychladnout.



TIP

Švestkový džem se skvěle hodí k masu. Stačí pár lžic přidat k výpeku a omáčka dostane úplně jinou chuť. Tímto způsobem můžeme zjemnit omáčku například k hovězím steakům, vepřovým kotletám i kuřecím plátkům.

Dva tipy pro odvážné

Chcete si na housku s máslem namazat něco jiného než obligátní podzimní ovoce? Zkuste třeba banánový nebo jeřabinový džem.

BANÁNOVÁ POCHOUTKA

Nakrájíme a rozvaříme kilo zralých banánů v litru vody. Pak pomalu vaříme, dokud nezhoustnou. Přidáme třičtvrtě kila cukru, šťávu z jednoho citronu a tři utlučené hřebíčky. Nakonec přivedeme k varu a vmícháme deci rumu. Plníme do skleniček a hned zavíčkujeme.

JEŘABINY, JAK JE NEZNÁTE

Kilo jeřabin dáme na celý den do mrazáku. Potom nasypeme do hrnce, zalijeme litrem octa a litrem vody a necháme 12 hodin ležet. Octový nálev slijeme a jeřabiny vaříme dvacet minut ve dvou litrech vody. Rozvařené bobulky propasírujeme přes jemné síto a smícháme s kilogramem stejně rozvařených a propasírovaných hrušek. Přidáme šťávu z jednoho citronu a kilo želírovacího cukru. Smícháme, uvedeme do varu a vaříme pět minut. Teplé naplníme do sklenic a zavíčkujeme. Sklenice obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.