Podzimní vrstvení třikrát jinak. Šaty oblékněte přes džíny i legíny

Můžeme při tom klidně využít i své oblíbené letní šaty, říká stylistka Marie Barvínková. Kombinace šatů a kalhot totiž už nějaký čas není nemyslitelná: „Je to ideální řešení, když se ochladí, šaty tak vlastně přidají ještě jednu vrstvu navíc.“ Oceníme ji hlavně, když se domů vracíme až ve večerních hodinách.



Šaty se dají v chladnějších měsících využít všelijak, my jsme dali dohromady tři outfity inspirované třemi různými érami a jejich charakteristickou vizáží. Ladili jsme je do tmavších neutrálních tónů, které jsou pro sezonu typické a snadno se mezi sebou kombinují. „Vždy je ale dobré model rozsvítit aspoň jedním barevným prvkem, teď na podzim vyzkoušejte třeba sytě různé odstíny módní červené,“ radí stylistka.

Twiggy trochu jinak

„Šaty s límečkem jsou na první pohled klasický letní kousek, ale my jsme ho zkombinovali s legínami, kozačkami nad kolena a zářivým svetříkem,“ popisuje Marie. Vznikl tak podzimní model na způsob šedesátých let. Přidali jsme ještě velice módní a hřejivý oversized kabát. Chcete-li podobně jako my zkombinovat dva velmi rozdílné vzory, není čeho se bát: aby všechno fungovalo, stačí se držet jednoduchého barevného spektra.



Šaty, F&F; svetr, Topshop; legíny a kabát, Ann Christine; kozačky, Aldo

Disco s bohémským nádechem

„Jasně červené košilové šaty, vzorovaná šála, vesta, sametové kalhoty a klobouk – to všechno jsou ikonické kousky sedmdesátých let, které ovšem můžete nosit i dnes,“ popisuje Marie. K outfitu přidala kozačky na silném podpatku a šálu přepásanou úzkým páskem. Podobný styling může působit jako něco nepřípustného, ale je to žhavý trend sezony; objevil se i na přehlídce britského módního domu Burberry.



Šaty, F&F; pletená vesta, šála a pásek, Ann Christine; klobouk a sametové kalhoty, Topshop; kozačky, Aldo

Jako Courtney Love

Třetí outfit je inspirovaný grungeovou estetikou devadesátých let. Postavili jsme ho na kontrastu temně romantických květovaných šatů a modrých džínových kalhot se šněrovacími botami. Přes to jsme ještě přehodili kabátek s trendy koženými rukávy. „Celý model tak vlastně balancuje mezi romantickým a rock’n’rollovým vzhledem,“ vysvětluje svůj záměr stylistka.



Šaty, Topshop; džíny, F&F; kabátek; Ann Christine; kozačky, Aldo

Make-up pro studené měsíce

„Podzimní či zimní líčení bývá většinou výraznější,“ popisuje Tereza Hájková, vizážistka značky ArtDeco. „My konkrétně pracujeme s novým podzimním trendem, který zdůrazňuje oči i ústa. Barevné ladění je do modro-fialova a šeda, rtěnky jsou tmavě růžové až červené.“ V našem případě z červených odstínů – od sytě rudé po vínovou – namíchala dvě různé rtěnky, doplnila je ladící tvářenkou a kouřovým líčením v zemitých tónech.

Při běžném nošení by lehce ubrala. „V přirozenosti je krása a správný make-up je ten, který téměř není vidět. Řídím se pravidlem: méně je více. Proto bych na den zvolila světlé stíny na projasnění, případně linku a k tomu výrazně barevné rty. Odstín rtěnky volte vždy podle tónu pleti.“ Chcete-li na večer „přitvrdit“, můžete otestovat i lehce extravagantní novinku: růžové stíny na oči.