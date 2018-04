Podzimní líčení v odstínech zapadajícího slunce

Nejedná se však už o bronzové opálení, jde spíš o hřejivý pocit zapadajícího slunce, který má barvu růžového zlata. Právě tohoto trendu se tuto sezónu chytila firma Estée Lauder a připravila limitovanou edici líčení, nazvaném Sensuous Gold v odstínu Rose Gold, která obsahuje vše, co k tomuto trendu potřebujete.

Můžete se vydovádět buďto na očích, kde si zlatou barvou můžete pokrýt celé horní víčko, nebo jen "rozsvítit" vnitřní koutky očí, máte možnost vybrat si tekutou oční linku anebo zlatou zkombinovat s černou pro večerní kouřové líčení. Pro ty z vás, co dávají přednost zvýrazněným rtům, si zase výrobci připravili novou řadu lesků a rtěnek, které se úžasně komplimentují se zlatavými tvářemi.

Pokud jsou to oči, které se rozhodnete zvýraznit, začněte nejprve tím, že si pohyblivé horní víčko pokryjete světlým očním stínem, jako například L´Oreal Color Appeal Chrome Shine v odstínu Golden Rose. Stejnou barvu si naneste i do spodního vnitřního koutku. Poté si do očního ohybu menším kulatým štětcem naneste tmavší zlatý tón, který si opakovanými tahy vystínujte do ztracena, směrem vzhůru a ke spánkům, zkuste třeba MAC Eye Shadow odstín Amber Lights.

Zakončete řasenkou a leskem na rty YSL Shimmering Lip Gloss v odstínu Simply Gold. Zbytek tváře ponechte přirozený bez pudru (pokud nemáte mastnou pokožku) a jenom zakryjte drobné nedostatky.

V případě, že se rozhodnete pro svůdné rty, začněte s čistou a hydratovanou pokožkou, na které jste se zbavila veškerých nedostatků a stínů pod očima. Na velký kulatý štětec si naberte trochu pleťového pudru od firmy Benefit One Hot Minute Face Powder v odstínu Rose Gold nebo Gold Shimmer Brick od firmy Bobbi Brown a pořádně jej oklepejte. Pudrem si jemnými tahy vystínujte tváře až ke spánkům, hranu nosu, bradu a čelo nad spánky, tím se obličej úžasně prosvítí.

Oči vystínujte světlým zlatým tónem z paletky Tsarina Ombre Eclat značky Guerlain a nezapomeňte ani na řasenku. Rty si nejprve vyplňte konturovací tužkou Sephora Nano Lip Liner v odstínu Gorgeous Gold a poté si neneste rtěnku 24K Sexy Gold Lipstick od firmy Benefit.

Pro ty z vás, co se výrazných trendů nebojí, je tady sypký pigment od značky MAC v odstínu Old Gold, který si jednoduše na hřebenu ruky smícháte se svým oblíbeným bezbarvým leskem nebo balzámem na rty a štětečkem si rty vyplníte.