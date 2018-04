Podzimní líčení: Tipy na perfektní make-up v přírodních barvách

Barvy v modré a nachové patří do kategorie studených a symbolizují podzim a zimu. Vizážista Pavel Bauer použil pro vystínování očí oblíbené kouřové líčení. Do koutku oka a pod spodní linku obočí rozetřel jemně růžový odstín, aby oko rozzářil. Jako kontrast ke studeným odstínům na očích a rtech zvolil bronzující pudr místo tvářenky.





Líčení v barvách připomínajících podzimní listí vyžaduje dokonalý krycí make-up. Bez dokonalého zamaskování vad pleti by např. fialové stíny upozornily na tmavé flíčky kolem očí či na červené žilky. Tmavší barvou orámujte oko a světlounce růžovou naneste do koutků očí. Barvu očí zvýrazníte černou řasenkou a dokonale vytvarovaným obočím v odstínu tmavě hnědé.





Oční linky hlásí svůj velkolepý návrat. Oproti minulým trendům si můžete s umístěním linky vyhrát podle libosti. Nemusíte s ní jen rámovat oči těsně podél řas, ale posuňte ji klidně výš, až do ohybu oka, v kterém se sice trochu ztrácí, ale objeví se nad vnějším koutkem a je zvednutá k obočí. Protáhne tím opticky oči do tvaru mandlí. Zvládnete to nejen s tužkou, ale i práškovým stínem v tmavším odstínu, než je podklad.





Tmavě rezavé odstíny svetru se doplňují se zlatavými odlesky líčení. Ideální je jemné přirozené nalíčení v teplých tónech. Hnědé a béžové stíny tónují víčka a řasy lehce nadzvednuté řasenkou oko otevřou. Zlatá tekutá linka vykreslená těsně nad řasami horních víček dodá očím lesk a rozzáří je. Nemusíte čekat na večerní party, noste je klidně přes den.