Světlo, pohyb, charita a další triky, jak zatočit s podzimními splíny

Podzimní splíny, depky nebo nenálady nejsou známkou rozmazlenosti moderního člověka, ale přirozenou reakcí živého organismu na pochody v přírodě. Jenže my nejsme medvědi, abychom si udělali pelíšek a do něj se na několik měsíců uložili ke spánku (a jak bychom o to někdy stáli!).

Naopak, ke konci roku zažíváme možná největší stresy v roce, nikdo nás nešetří a o útlumu aktivity se nedá mluvit. V práci se honí resty, plánují se rozpočty na příští rok a vyhodnocují se strategie.

A tak se každý po svém a v jiné intenzitě pereme se svým přirozeným nastavením a hledáme v chladném pošmournu alespoň jeden světlý bod, ke kterému bychom se mohli upnout a zvednout si trochu náladu. Jestli nevíte, odkud začít, zkuste jeden (nebo více) z těchto vyzkoušených triků.

Posviťte si na to

Kratší den, zejména od té doby, kdy se posunul čas, netěší snad nikoho. „S čím se musíme v podzimním období smířit především, je fakt, že nám chybí světlo,“ říká psycholožka Marta Boučková.

„Co s tím dělat? Nebát se hodně si rozsvítit!“ Svíčky jsou podle odbornice sice krásné a romantické, jejich světlo je ovšem příliš slabé a nenahradí nám chybějící sluneční svit. Ne nadarmo se i při léčbě depresí využívá terapie světlem.

Dělejte radost sobě

Druhá rada Marty Boučkové zní: „Nebojte se udělat si radost.“ Podle ní by si každý z nás měl najít jakoukoli potěšující aktivitu, a to i v případě, že má dojem, že už se nevejde do denního rozvrhu.

Nebo potěšte někoho jiného

„Pokud vám dělá potíže udělat radost sami sobě, a to není nic neobvyklého, tak ji udělejte někomu kolem vás,“ radí také Marta Boučková. „Protože radost jako emoce je nakažlivá.“

Usmějte se ráno na baristku, která vám chystá kávu. Vrátí se vám to.

Můžete třeba přinést seniorce z vedlejšího bytu nákup, pohlídat sestře dítě, aby si mohla zajít s manželem do divadla, věnovat něco na charitu nebo se stát dobrovolníkem.

Ale stačí i úplné maličkosti. Usmějte se ráno na baristku, která vám připravuje kávu, dejte řeč s tou smutnou paní ve výtahu v práci nebo pomozte kolegovi s náročným úkolem. Kdo dává úsměvy, tomu se také vracejí. A co rozsvítí podzimní den víc?

Vsaďte na aktivní pohyb

Proti stresu a splínu je výborný i sport. Studené počasí ovlivňuje negativně naši psychiku, a tak je v chladných měsících více než kdy jindy ideální každá aktivita, zejména na čerstvém vzduchu.

Klíčem k lepší imunitě je pravidelné cvičení.

„Je prokázáno, že pohyb snižuje napětí i frustraci. Naše tělo navíc musí v chladu pracovat mnohem tvrději, proto se produkce endorfinů zvyšuje, což nás činí šťastnějšími,“ vysvětluje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness Fisaf.cz.

„Fyzicky zdatný organismus také podstatně lépe odolává virům a infekcím, které jsou pro podzimní období tolik typické,“ dodává Jana Havrdová. Podle ní na podzim a v zimě lidé často omezí svou aktivitu, což má za následek zhoršení zdravotního stavu. „Klíčem je proto pravidelné cvičení,“ upozorňuje.

Podle Světové zdravotnické organizace bychom se týdně měli aktivně hýbat pětkrát třicet minut. „Pokud se necítíte venku hned na běhání, začněte rychlou chůzí. To je nejzdravější cvičení vůbec,“ říká Jana Havrdová.

„Nezatěžují se jím klouby ani páteř (zejména pokud nemáte právě ideální váhu), zato podporuje posilování středu těla a výborně se s ní hubne. Ideální je ujít deset tisíc kroků denně,“ dodává.

Uvolněte se pomocí květů

Vyzkoušejte také Bachovy květové esence, což jsou čistě přírodní výtažky z květů divoce rostoucích rostlin a stromů. „Působí především na emoce a psychiku a proto mohou být velmi účinným pomocníkem při stresu, podzimních depresích nebo když se prostě necítíme ve své kůži,“ říká Monika Tomíčková, která se touto technikou zabývá.

Bachovy esence uvolňují zablokované a často hluboko uložené emoce jako strach, úzkost, napětí či pocity viny.

„Bachovy esence uvolňují zablokované a často hluboko uložené emoce jako strach, úzkost, napětí či pocity viny a harmonizují naši psychiku. Každá ze 38 esencí je spojena s konkrétní emocí. Jsou přitom zcela bezpečné i pro děti, těhotné ženy či domácí mazlíčky,“ upozorňuje.

Kromě jednotlivých esencí vyvinul doktor Bach dobře známou Krizovou směs (Rescue Remedy), která obsahuje pět bylin a je pomocníkem při jakémkoliv stresu.

Jezte lépe a zdravěji

Zatímco léto je ideálním časem pro zeleninové saláty a lehká jídla, jakmile se ochladí, většina z nás se vrhne na poctivé polévky, české hotovky a taky něco sladkého na zlepšení nálady. Odborníci ovšem varují před totální změnou jídelníčku, která v důsledku může jen přinést další „depky“ při pohledu na displej váhy.

Je jasné, že i vzhledem k dostupnosti surovin se budeme v tomto ročním období stravovat jinak než o prázdninách, ovšem důraz je potřeba stále klást na kvalitu a nutriční hodnoty.

Zajděte si k farmářům pro kvalitní organické maso nebo zeleninu, přidejte do jídelníčku ryby, které díky obsahu omega-3 kyselin výrazně snižují tendence k depresivním stavům, zkoušejte nová jídla a nepřehánějte to s cukrem. Ten totiž zvedne náladu jen dočasně.

Plánujte budoucnost

Nevýhodou podzimu je také to, že letní dovolené jsou daleko za námi, jen jako plachá vzpomínka, a najednou jako bychom se neměli na co těšit. Vánoce jsou pro mnohé dospělé spíš zdrojem stresu než radostného očekávání a do další dovolené je daleko.

Najděte si proto něco, na co se můžete těšit hned teď. Naplánujte si podzimní výlet, přihlaste se na adventní zájezd do blízkého zahraničí nebo se začtěte do katalogů lyžařských areálů.

Dovolená u moře je daleko? Naplánujte si hory, budete se mít na co těšit.

Vsaďte na barvy

Holé stromy, šedé nebe a mokré ulice jako by nás přímo sváděly k tomu, abychom zvolili mimikry v oblékání a se svým ponurým okolím naprosto splynuli. Stav naší duše se odráží v tom, co si ráno vezmeme na sebe, a tak nejvíc sázíme na černou, hnědou nebo šedou.

Zkuste to změnit. Oblékněte si každý den aspoň jednu barevnou věc, i kdyby to měly být jen ponožky. Lepší je však třeba výrazná šála, čepice nebo brož. Uvidíte, co to s vámi udělá. Ne nadarmo se říká, že oblečení dělá člověka. Čím spokojenější budete ve svém outfitu, tím šťastněji se budete cítit.

Scházejte se s lidmi a začněte dělat něco nového

Čas spadaného listí a krátkých dnů je také dobou, kdy se cítíme osamělejší. Někdo možná bude oponovat, že s knížkou a zázvorovým čajem je mu nejlépe, ale člověk je tvor společenský a potřebuje se družit.

Ať už se domluvíte s přáteli na návštěvě kulturní akce, zapíšete se do lekcí jógy, nebo navštívíte vzdálené příbuzné, na které stále nějak nebyl čas, uděláte pro svou podzimně naladěnou duši to nejlepší.