Podzimní a zimní móda je sexy, elegantní a ženštější

0:35 , aktualizováno 0:35

Styl nové sezony je jednoduchý, sexy a elegantní. Velký návrat slaví šaty a silueta s výraznějším pasem, ať už jsou to pásky na kabátech a sakách, projmuté šaty nebo úzké sukně. Rozevlátý "look" léta je pryč, podzim a zima jsou výraznější a ženštější. Co zůstává, je pohodlí. Naštěstí.