Podzim v kuchyni

Srnčí kýta na smetaně s jemným knedlíkem a brusinkami

4 porce * 600 g srnčí kýty * 40 g anglické slaniny * sůl * vegeta * 100 g tuku * 200 g mrkve, celeru a petržele * 100 g cibule * 0,1 dcl octa * 2 g divokého koření (bobkový list, pepř celý, nové koření) * 40 g hladké mouky * 1 citron * 3 g jalovce * 8 g cukru * 0,15 dcl mléka * 0,5 dcl smetany * 0,2 dcl bílého vína * 20 g brusinkového kompotu * 100 g slaniny * 3 g tymiánu * 50 g žampionů

Srnčí kýtu prošpikujeme slaninou, aby byla šťavnatá. Kořenovou zeleninu nakrájíme na menší plátky, přidáme divoké koření, jalovec a tymián, zalijeme stolním olejem a bílým vínem. Osolené našpikované maso vložíme do takto připravené zeleniny a zatížíme. V chladu necháme jeden den uležet. Druhý den maso vyjmeme a po všech stranách zprudka opečeme. Kořenovou zeleninu restujeme do zlatova na zbylém tuku. Přidáme cibuli a dále restujeme. Když je vše do zlatova, dochutíme cukrem, solí a vegetou. Zastříkneme octem a dolijeme vodou. Vložíme opečené maso a dusíme do měkka. Pak maso vyjmeme a do základu nalijeme mléko s hladkou moukou a za stálého míchání přivedeme do varu. Je-li moc husté, přidáme mléko, vaříme asi půl hodiny. Nakonec zjemníme smetanou. Dochutíme citronovou šťávou, cukrem, solí a propasírujeme vše přes hustý cedník. Jako vložku do omáčky orestujeme žampiony s anglickou slaninou. Podáváme s jemným knedlíkem a plátkem citronu, šlehačkou a brusinkami.

Jemný knedlík:

Nakrájíme jeden toastový chléb na kostičky, přidáme sůl, muškátový květ, vegetu, nasekanou petrželku, jedno vejce, a to vše zakapeme asi jedním dcl mléka a vytvoříme těsto. To zabalíme do průhledné potravinové fólie ve tvaru knedlíku a dáme vařit asi na 15-18 minut do vroucí vody. Knedlíky vyjmeme, lehce vychladlé rozbalíme a pomažeme máslem.



Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou a pomeranči s buketem salátu

4 porce * 200 g zvěřinového ořezu (na guláš) * 100 g vepřové plece * bazalka, tymián, estragon, majoránka, černý pepř mletý * 0,5 dcl červeného vína 0,2 dcl koňaku * 0,5 dcl smetany * 1 bílek * 300 g anglické slaniny * 100 g brusinkového kompotu * 100 g pomeranče * 100 g citronu * 1 hlávkový salát * 50 g cukru * sůl, vegeta * 50 g špeku (hřbetní sádlo neuzené) * 1 menší cibule

Maso očištěné od šlach společně s cibulí a špekem nakrájíme na menší kousky. Vše naložíme v koření, soli, vegetě, víně a koňaku. Jeden den necháme uležet. Druhý den naložené maso rozmixujeme na fáš (jemně umeleme) a přidáme jako pojidlo bílek a smetanu. Syrová hmota by měla být výrazněji ochucená po použitých surovinách. Formu lehce vytřeme olejem a "vysteleme" průhlednou potravinovou fólií, pak dobře přilne. Formu vyložíme nakrájenými plátky anglické slaniny nebo šunky. Mozaika: V řezu paštiky lze vytvářet mozaiku, například do hotové fáše zamícháme kapary nebo opečeme váleček kuřecích prsou nebo žampiony a podobně. Fáš dáme do stříkacího pytlíku a naplníme formu až po okraj. Na vršek poklademe anglickou slaninu nebo šunku a uzavřeme potravinovou fólií. Takto naplněnou formu dáme na plech do vodní lázně a přikryjeme alobalem. Pečeme v troubě při 160 stupních Celsia asi 40 minut. Délka pečení závisí na velikosti formy. Hotovou paštiku poznáme tak, že je na omak tvrdá. Po vyjmutí z vodní lázně sundáme alobal a formu ihned zatížíme. Necháme vychladnout, vyjmeme z formy a přebalíme.

Brusinková omáčka: Nastrouhanou kůru z citronu a pomeranče spaříme ve vodě. Spařenou kůru scedíme a propláchneme ve studené vodě. Z citronu a pomeranče vymačkáme šťávu. Ke šťávě a kůře přidáme brusinkový kompot, červené víno, sůl. Vše přivedeme k bodu varu a malinko zahustíme kukuřičným škrobem. Nakonec můžeme přidat jakýkoliv ovocný likér (cassis, griotku apod.)





Kančí ragú s bramborovými resty

4 porce * 600 g kančí plece * 200 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel) * 50 g cibule 100 g tuku * 1 citron * 5 g divokého koření (bobkový list, nové koření, pepř celý) * 0,5 dcl červeného vína * půl lžíce rajčatového protlaku * půl lžíce rybízového džemu * půl lžíce švestkových povidel * půl lžíce brusinkového kompotu * 30 g kukuřičného škrobu * sůl, vegeta * 0,01 dcl octa * půl lžíce cukru * 5 g jalovce * 50 g másla

Bramborové resty (polotovar) Kančí plec nakrájíme na kostky a okořeníme solí, vegetou, rozdrceným divokým kořením a jalovcem. Kořenovou zeleninu restujeme do tmava, cibuli dodáme trochu později, protože je dříve hotová. Za neustálého míchání přidáme cukr, který karamelizuje, sůl, vegetu, protlak, džem, povidla, brusinkový kompot, divoké koření, jalovec a zastříkáváme červeným vínem. Když je základ dostatečně tmavý, zalijeme ho vodou a přidáme okořeněné maso. Dusíme do měkka. Měkké maso vyjmeme. Výpek zalijeme vodou, zahustíme škrobem, přivedeme do varu a dochutíme. Propasírujeme přes jemný cedník na měkké maso. Převaříme i s masem a zjemníme tím, že navrch přidáme plátky másla. Jak jste si všimli, některé omáčky zahušťuji kukuřičným škrobem. Prášek se rozmíchá v trošce vody a teprve tuto hustou kašičku používám na zahušťování. Hustota se vždy ukáže jen při bodu varu. Výhoda? Za prvé je pokrm lehčeji stravitelný, za druhé neobsahuje lepek jako mouka a za třetí se nemusí dlouho vařit!





Vinný lístek podle Jiřího Kačerovského z restaurace Lví dvůr

Ke zvěřinové paštice doporučuji pro její výraznou kořeněnou vůni a jemnou delikátní chuť, zvláště aromatický a chuťově bohatý Tramín 98 z Habánských sklepů Velké Bílovice z Velkopopovické oblasti. Svou příjemně uhlazenou kyselinou vhodně doplní tento pokrm.

S vůní divokého koření, které doslova vyzařuje z kančího ragů, se dobře doplňuje Lello 98 z oblasti Douro v severním Portugalsku. Toto víno má skvostně sytou granátovou barvu a výraznou vůni zralého a šťavnatého ovoce. Chutná úžasně jemně díky nižšímu obsahu tříslovin.

Kombinace šťavnaté srnčí kýty a smetanové omáčky si zaslouží doporučit Svatovavřinecké 98 z Habánských sklepů z Velkopavlovické oblasti, které se pyšní nádhernou rubínovogranátovou barvou, nazrálou, lehce kořenou vůní s tóny černého bezu a černých třešní a svou jemnou a sametovou chutí, jež získalo delším naležením v lahvi.