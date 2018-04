Podzim podle českých návrhářek

E.daniely

E.daniely je dvojice návrhářek tvořících pod jednou značkou. Daniela Flejšarová a Eva Janoušková čeří vlny módy už šestnáct let a stále mají co říct. Což dokládá i řada ocenění.

Čím je charakteristická vaše kolekce?

Určitě velmi ženská silueta s výraznou pasovou linkou. Dominuje jí vzor úpletů, malá sáčka, volnější kalhoty a efektní zavinovací šaty.

Čím jste se při jejím navrhování inspirovaly?

Inspirací se pro nás staly módní siluety 50. let. Nejvíce nás ovšem při navrhování ovlivňují materiály. Instinktivně hledáme jejich různé a především neotřelé kombinace. Tento podzim je u E.daniely plný struktur. Vévodí jim samet, krajka, rybí kost, taft, žinylka s brokátovými efekty a samozřejmě úplet.

Jaký materiál a barva jsou pro novou sezonu základní?

Doslova nás uhranul taft s kovovým vláknem a tzv. memory efektem. U kostýmů je pro nás důležitý komfort, takže klademe důraz na elastičnost a nemačkavost směsových materiálů z vlny, viskózy a elastanu. Proto je řada našich modelů vytvořena z těžkého viskózového úpletu. Co se barev týče, je základní linií hnědá v kombinaci s fialovou. Aktuální jsou také všechny odstíny šedé i klasická černá.

Jaké tři kousky by neměly chybět v šatníku ženy, která chce být in?

Určitě by neměl chybět prodloužený svetr ke kamaším a kozačkám. Nezbytnou součástí šatníku je i malý blejzr, často se vzorem, a naše oblíbené zavinovací šaty. Z doplňků pak hraje prim široký pásek, který se ovšem posunul z boků zpět do pasu.

Helena Fejková

Charakteristický rukopis těží z precizní řemeslné práce, klade důraz na detail a nevšední materiálové kombinace. To vše dělá modely "od Fejkové" rozpoznatelnými na první pohled.

Čím je charakteristická vaše kolekce?

Tu letošní, která měla premiéru právě před rokem, jsem už pustila z hlavy. Příští bude mít premiéru 20. listopadu v pražském Veletržním paláci - a ta je zatím tajná. To by pak nebylo žádné překvapení... Mohu jen prozradit, že bude mimo jiné na motivy slavného španělského architekta Antonia Gaudího.

Čím jste se při jejím navrhování inspirovala?

Životem kolem sebe a také trochu ohlédnutím do historie. Samozřejmě i sleduji, co "běží" módním světem...

Jaký materiál a barva jsou pro novou sezonu základní?

Silueta směřuje k minimalismu s uvolněnými rameny a průramky. Materiály musí být v dobré kvalitě, takže vlna, kašmír, hedvábí. Upřednostňuji i více struktury než vzory, neobvyklé kombinace s proševy, plyšem či pravou kožešinou a kůží. Módní jsou i hrubé pleteniny v jednoduchých tvarech či aranžované. Základní barvy letošní sezony jsou pro mě škály šedé, kovové patiny i lesky, syté barvy v akcentech, pastelové, zapudrované.

Jaké tři kousky by neměly chybět v šatníku ženy, která chce být in?

Určitě nápadité a pohodlné boty, které vždy dotváří váš styl. Pak tunika, minišaty nebo šatovka v kombinaci s kalhotami či legínami. Bonbonkem je kožešino-plyšové boa, velký odepínací límec nebo "maxišál".

Alexandra Pavalová & Ivana Šafránková

Styl Timoure et group je těžko charakterizovatelný, ovšem lehce rozpoznatelný. Stojí za ním akademické malířky Alexandra Pavalová a Ivana Šafránková. To díky nim je móda ve stylu TEG tak osobitá a přímočará.

Čím je charakteristická vaše kolekce?

Je ve znamení kreativního minimalismu, rozmanitá střihově, zato umírněná barevně. Hlavními znaky jsou střídání matu a lesku, modrostříbrošedé odstíny, jemné luxusní materiály a vzory.

Čím jste se při jejím navrhování inspirovaly?

Naší inspirací je vše, co nás obklopuje včetně výtvarného umění, fotografie, filmu a designu.

Jaký materiál a barva jsou pro novou sezonu základní?

Z materiálů kašmír, vlna, hedvábí a z barevných odstínů stříbřitá, černá, odstíny šedé a fialová.

Jaké tři kousky by neměly chybět v šatníku ženy, která chce být in?

Velmi široké i velmi úzké kalhoty, triko, košile nebo svetr v prodloužené délce a sukně se zvýšeným pasem.

Beáta Rajská

Beáta Rajská patří mezi stálice nejen české návrhářské scény. Pochází z Trenčína, ale šaty od ní nosí celebrity až za oceánem. Její modely najdete pod značkou Beáta fashion nebo Beáta Rajská design.

Čím je charakteristická vaše kolekce?

Proti sobě stojí klasika a avantgarda. V mé kolekci by si totiž měla "to své" najít každá žena. Mezi modely tak najdete vlněné pláště, balonové trenčkoty a především jezdecké kalhoty neboli rajtky.

Čím jste se při jejím navrhování inspirovala?

Inspiruji se životem, jeho hektičností a potřebami aktivní ženy.

Jaký materiál a barva jsou pro novou sezonu základní?

Letos je módní určitě tvíd a vlna. Z barev je dobré vybrat jednu základní černou, šedou nebo hnědou a kombinovat ji s karmínovou nebo kovovými odstíny.

Jaké tři kousky by neměly chybět v šatníku ženy, která chce být in?

Klasická pelerína nebo trenčkot, kalhoty v jezdeckém stylu a jakákoli "úžasná" pokrývka hlavy v kombinaci s rukavicemi.