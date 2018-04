Manuál péče o pleť na podzim: jak se starat o suchou či citlivou tvář

Zatímco ráno se neobejdete bez kabátu, odpoledne je počasí na tričko s dlouhým rukávem. V práci možná netopíte, zato v autobusech či vlacích bývá nezřídka pořádně přetopeno. Přechody z tepla do zimy nedělají dobře vaší imunitě a zrovna tak pleti.

Kvůli náhlým změnám teplot pleť rychleji vysychá, na té mastnější se snadněji vyrojí akné a černé tečky. K nespokojenosti s vlastní pletí lze nakonec přičíst i celkově unavený vzhled a bledost.

Suchou pleť řádně hydratujte

Pravděpodobně je to právě suchá pleť, která v těchto měsících nejvíce trpí přechody z tepla do zimy a naopak. Za její dehydrataci může především absence mazových žláz nebo přinejmenším jejich nedostatečná funkčnost. Povrchový kožní film zkrátka nedokáže suché pleti zajistit dostatečnou vláhu. Pleť proto šupinatí, svědí, můžete v ní cítit nepříjemné pnutí a jako by to nestačilo, ze všech typů pleti právě ona vůbec nejrychleji stárne.

Suchou pleť se proto vyplatí hýčkat opravdu kvalitním hydratačním krémem. A klidně i takovým, který zároveň dokáže zpomalit její stárnutí. „Zaměřte se na kosmetiku, která suché pleti vrátí chybějící tuky a posílí její lipidovou kožní bariéru. Ideální jsou produkty bez parfemace a zbytečných éček,“ doporučuje korektivní dermatoložka Markéta Majerová z Medicom Clinic. Z hydratačních složek se v krémech vyplatí hledat zejména bambucké máslo, extrakt z hroznů, jojobový či arganový olej a kyselinu hyaluronovou, která má zároveň omlazující efekt.

Mastnou pleť důkladně čistěte

Lesklý obličej, černé tečky, tzv. komedony, drobné červené pupínky nebo dokonce až hluboké, zanícené a bolestivé vředy. Pokud máte mastnou pleť, všechny vyjmenované druhy potíží s pletí velmi dobře znáte a bohužel s nimi máte i navzdory dospělosti osobní zkušenost. Na druhou stranu je celkem potěšující, že oproti majitelkám suché pleti vám bude na tváři nesrovnatelně pomaleji přibývat vrásek. Alespoň něco.

Chcete-li omezit tvorbu akné, alfou a omegou vaší každodenní péče o pleť by se však jednoznačně mělo stát její důkladné čištění. Dvakrát týdně pak pleti můžete dopřát i jemný peeling. Co se týče kosmetiky, v jejím složení hledejte zejména kyselinu azelainovou, salicylovou nebo kyselinu mandlovou, která se přirozeně vyskytuje v mandlích. „Tuto AHA kyselinu do sebe mastná pleť velmi snadno absorbuje, má přirozené antibakteriální účinky a snižuje mastnotu pleti bez toho, aby ji jakkoli vysoušela,“ popisuje korektivní dermatoložka Iva Obstová z Medicom Clinic.

Citlivou pleť chraňte před zarudnutím

Do třetice trpí kvůli teplotním výkyvům i citlivá pleť. Hůře se prokrvuje, objevují se na ní červené žilky, drobounké pupínky, fleky, častěji svědí a štípe. Citlivou pleť se proto vyplatí chránit, a to nejlépe dermokosmetikou pořízenou třeba v lékárně. „Produkty určené speciálně pro citlivou pleť mají protizánětlivé účinky a obsahují zklidňující složky, jakými jsou například výtažky z lékořice, pupalkový olej nebo vitamín E,“ vyjmenovává dermatoložka Petra Trojanová ze značky Skinso.

Podle kosmetičky Hany Modré ze značky Nivea lze obtížím s citlivou pletí, stejně jako s tou mastnou se sklony k tvorbě akné, předcházet například úpravou jídelníčku: „Vyhýbala bych se zejména kořeněným jídlům a alkoholu. Pleti se sklony k začervenání bych pak nedoporučovala ani návštěvu saun a solárií.“ Solária pak zcela jistě neprospějí ani majitelkám suché pleti. Umělé záření totiž jejich pokožku ještě více vysuší a mnohonásobně urychlí proces stárnutí, konkrétně tvorbu vrásek.