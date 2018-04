Podzim je časem zvěřiny. Nedělejte chyby jako u jiných mas

Srnčí filet s hruškami v karamelu

Příprava 30 minut + marinování, pečení 15 – 20 minut, pro 4 osoby

Suroviny:

* 800 - 1000 g vykostěného srnčího hřbetu

* sůl a čerstvě drcený zelený pepř

* drcené jalovčinky

* 50 ml koňaku

* 2 lžíce oleje

* 1 lžíce cukru

* 2 lžíce rybízového želé

* 250 ml červeného suchého vína

* 1 lžíce másla

Na hrušky:

* 2 hrušky

* 4 velké datle

* snítka tymiánu

* 4 hřebíčky a hvězdička badyánu

* 300 - 400 ml hruškového džusu

* 4 lžíce cukru

* šťáva z poloviny citronu

Postup:



tip Pokud máte kosti ze srnčího hřbetu, zprudka je opečte, přidejte k nim celé divoké koření a zeleninu a uvařte silný zeleninový vývar. Můžete ho pak použít na přípravu silné šťávy nebo omáčky v poměru 1:1 s červeným vínem.

Vykostěný srnčí hřbet odblaníme, omyjeme a osušíme. Maso osolíme, potřeme koňakem a obalíme v drceném pepři a jalovčinkách. Necháme v chladu minimálně 2 hodiny marinovat.Hrušky omyjeme, nakrájíme na osminky, vykrojíme jádřince a povaříme společně s datlemi v hruškovém džusu s kořením doměkka, ale aby zůstaly pevné. Vyjmeme z nálevu a odložíme stranou.Předehřejeme troubu na 180 stupňů. V pekáčku rozpálíme lžíci oleje, maso ze všech stran zprudka opečeme, zakapeme zbylým olejem, vložíme do trouby a pečeme 15 – 20 minut, aby maso zůstalo uvnitř růžové.Potom maso vyjmeme, zabalíme do alobalu nebo přikryjeme a necháme odpočinout. Mezitím dokončíme šťávu. V pekáčku od masa rozpustíme cukr, vmícháme želé a víno a vaříme, dokud se víno neodpaří a šťáva nezhoustne. Nakonec šťávu přecedíme, vmícháme máslo a dochutíme solí, případně cukrem a citronovou šťávou.V pánvi rozpustíme cukr a necháme ho zkaramelizovat. Zalijeme trochou vody a citrónovou šťávou a rozmícháme a rozvaříme na hustší karamel.Před podáváním v karamelu prohřejeme datle a hrušky.Maso nakrájíme na plátky a podáváme podlité vinnou šťávou a s karamelizovaným ovocem.





Srnčí kýta s portským vínem

Příprava 20 minut, pečení 70 – 90 minut + 20 minut dokončení šťávy, pro 4 osoby





tip Červené hlávkové zelí nakrouháme a dusíme na opečené cibuli podlité červeným vínem společně s nastrouhaným jablkem, hřebíčkem a bobkovým listem doměkka. Dochucujeme vinným octem, solí a cukrem.

* 600 g srnčí kýty bez kosti* sůl* 50 g slaniny, plátky* 2 lžíce sádla nebo oleje* 1 cibule, na plátky* 200 g kořenové zeleniny ( mrkev, celer, petržel), na plátky* po 5 kuličkách celého pepře a nového koření* 2 bobkové listy* snítka tymiánu* 400 ml vody nebo vývaru* 25 g hladké mouky* 1 lžíce másla* 100 ml portského vína nebo sherry

Postup:

1. Maso odblaníme, omyjeme, osušíme a osolíme. V kastrole maso zprudka opečeme na rozpáleném tuku, aby se zatáhlo a přidáme nakrájenou cibuli, kořenovou zeleninu a koření. Dále opékáme, dokud se zelenina a cibule nezbarví dozlatova. Podlijeme polovinou vína, trochou vody, maso poklademe plátky slaniny, přikryjeme a pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů doměkka. Během dušení maso podle potřeby podlijeme, občas otočíme.

2. Měkké maso vyjmeme a uchováme stranou v teple. Na sporáku vydusíme zbylou tekutinu a vsypeme mouku. Za stálého míchání ji osmahneme, zalijeme zbylou vodou, promícháme a vaříme 15 – 20 minut na mírném ohni.

3. Šťávu propasírujeme přes jemný cedník, dochutíme vínem a solí a vmícháme máslo. Podáváme s knedlíky či kroketami a červeným vinným zelím nebo brusinkami.

Srnčí panenky na rozmarýnu

Příprava 10 minut + marinování, pečení 10 – 14 minut, pro 4 osoby



Suroviny:

*

tip Při pečení kontrolujte stupeň propečenosti podle stisku palcem na maso. Syrové maso je úplně měkké, čím je propečenější tak méně pruží.

800 - 1000 g srnčí panenské svíčkové* ½ - 1 lžíce růžového celého pepře* 6 jalovčinek* svazek rozmarýnu* 100 ml olivového oleje* čerstvé fíky k podávání

Postup:

1. Panenky odblaníme, omyjeme a osušíme. Maso okořeníme hrubě drceným červeným pepřem a drcenými jalovčinkami, odrhnutým rozmarýnem, potřeme pořádně olejem a necháme v chladu hodinu až dvě odležet.

2. Potom pořádně rozpálíme nepřilnavou pánev, panenky vyjmeme z oleje, vložíme na pánev a zprudka ze všech stran opečeme, aby se maso zatáhlo. Zmírníme plamen a dále opékáme, tak aby maso zůstalo ve středu růžové. Celkem to trvá zhruba 10 - 14 minut, podle velikosti panenek. Opečené maso přendáme z pánve a necháme před krájením ještě 5 minut odpočinout, aby se rozležely šťávy a chutě. Osolíme a krájíme na řezy.

3. Podáváme s čerstvými fíky a různě upravenými brambory a sezónní zeleninou.

Marinovaný srnčí steak se sušeným ovocem

Příprava 20 minut + marinování, pečení 10 minut, pro 4 osoby

Suroviny:

*

tip Steak můžete místo šťávy podávat s kouskem másla, které se na něm rozpustí. Pokud máte srnčí kýtu vcelku, krájejte steaky vždy napříč vláknům. Místo borovičky můžete použít i jiný destilát například gin nebo do marinády přidat nasekané mladé jehličí a sušené ovoce povařit ve víně.

4 steaky po 200 g (ze srnčí kýty)* drcené jalovčinky a drcený pepř* 8 - 10 sušených švestek* 4 sušené meruňky* 1 - 2 lžíce sušených jablek (křížal)* 50 ml borovičky* 2 lžíce medu + 1 na šťávu* 4 lžíce oleje* 100 ml bílého vína* 1 lžíce másla* citronová šťáva na dochucení* 4 snítky oregana k podávání

Postup:

1. Sušené ovoce zalijeme trochou vody a povaříme do změknutí, 5 – 10 minut. Necháme vychladnout, slijeme a ovoce velmi jemně nasekáme. V misce promícháme ovoce s drcenými jalovčinkami, pepřem, borovičkou, medem a olejem.

2. Srnčí steaky naklepe hranou ruky, osolíme a potřeme připravenou směsí. Uložíme v chladu a necháme 6 hodin odležet. Rozpálíme si gril nebo grilovací pánev, mřížku potřeme olejem a opečeme marinované steaky. Na středně propečený steak bude stačit po každé straně asi 5 minut. Přikryjeme a necháme na teplém místě 5 minut odležet.

3. Do zachycené vypečené šťávy přilijeme víno, lžíci medu a krátce povaříme do zhoustnutí. Nakonec vmícháme máslo a dochutíme solí a citronovou šťávou. Steaky podáváme se šťouchanými bramborami a snítkou oregana.





Srnčí ragú s houbami a pošírovanou hruškou v červeném víně

Příprava 20 minut, dušení 1 - 1,5 hodiny, pro 4 osoby

Suroviny:

*

tip Je–li ragů příliš řídké, můžete ho zahustit trochou strouhaného tvrdého chleba nebo perníku. Místo celého koření použijte klidně hotovou směs mletého koření na divočinu dle vaší chuti.

600 g předního srnčího masa bez kosti* sůl + čerstvě drcený černý pepř* 2 lžíce hladké mouky* 1 lžíce sádla nebo oleje* 40 g slaniny, nakrájené nadrobno* 1 cibule, nakrájená najemno* 2 stroužky česneku, usekaného* 2 kuličky nového koření* 4 kuličky jalovce* 1 bobkový list* špetka tymiánu* 1 lžíce cukru krupice* 2 lžíce rajčatového protlaku* 1 lžíce vinného octa* 200 ml bílého suchého vína* 2 lžíce másla* 150 g žampionů, oloupaných a nakrájených na plátky

Na hrušku:

* 2 hrušky

* 300 ml červeného vína

* 2 lžíce cukru

* špetka skořice

* 2 hřebíčky

* brusinkový kompot

Postup:

1. Omyté maso osušíme, nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a obalíme v mouce. Celé koření rozdrtíme v hmoždíři. V kastrole na rozehřátém tuku vyškvaříme slaninu nakrájenou na kostičky, vsypeme jemně nakrájenou cibuli a usekaný česnek a necháme ji zpěnit. Na zpěněnou cibuli vložíme maso, drcené koření a zprudka osmahneme ze všech stran, aby se maso zatáhlo. Posypeme cukrem a necháme zkaramelizovat.

2. Zastříkneme octem, vmícháme protlak, znovu krátce osmahneme a zalijeme polovinou vína a trochou vody nebo vývaru. Maximálně do dvou třetin masa. Během dušení občas zamícháme a podle potřeby podléváme vodou nebo vývarem. Dusíme dokud maso úplně nezměkne a šťáva není přiměřeně hustá.

3. Mezitím osmahneme na rozpuštěném másle na plátky nakrájené žampiony a připravíme hrušky. Hrušky oloupeme, podélně rozkrojíme a vykrojíme jádřince. Vložíme je do kastrůlku, zalijeme vínem a přidáme cukr a koření. Zahřejeme a vaříme těsně pod bodem varu, dokud hrušky nezměknou. Potom je vyjmeme z vína a naplníme je okapanými brusinkami.

4. Jakmile se šťáva ragů začne oddělovat od tuku, přidáme opečené houby, společně prohřejeme a dochutíme podle potřeby solí a podáváme s pošírovanou hruškou a jemným houskovým knedlíkem.