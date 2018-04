Podzim českých návrhářů: najdete tu klasiku i progresivní modely

Petra Balvínová a její TIQE

Kolekce TIQE by Petra Balvínová je tvořená s láskou. Podle návrhářky je láska natolik silná emoce, že ženy jsou pro ni schopné udělat cokoliv. Nebo se jí naopak tolik bojí, že mají obavy ji přijmout.

"Celou tuto kolekci jsem vytvořila z lásky k mým zákaznicím, díky kterým se posouváme, z lásky k mužům, kvůli kterým si naše modely ženy oblékají, a z lásky k sobě samým," popisuje svoji podzimní inspiraci Balvínová.

Podzimní kolekci nazvané S LÁSKOU…PETRA dominují černá, šedá, bílá a růžová s novou svěží kombinací šedé s medovou kůží. Novinkou jsou v této kolekci vertikálně šité zipy, díky kterým můžete měnit tvar šatů a přizpůsobit je každému typu postavy.

Alexandra Pavalová a Ivana Šafránková - TIMOURE ET GROUP

Návrhářské duo Alexandra Pavalová a Ivana Šafránková, tvořící pod značkou TIMOURE ET GROUP, nazvalo svoji podzimní kolekci Podzimní hold ženě dvou tváří.

Je plná kontrastů, které vypovídají o tajemstvích a rozporech v každé ženě - sofistikované a tajemné, ale zároveň ženy rebelky. Návrhářky vsadily na jemné tóny nebo oslňující výrazné odstíny. Kolekci tvoří nepřeberné množství příjemných úpletů, zábavných kalhot, bundiček a kabátků, ale i půvabných malých černých.

Lola Lola Beaty Rajské

Beata Rajská figuruje na módním poli již od roku 1997. Její letošní podzimní kolekce je charakteristická noblesní ženskostí a elegancí a i tentokrát má filozofický podtext.

LOLA LOLA je vlastně určitým odkazem hlavní hrdinky filmu Modrý anděl, která je sebevědomá, ambiciózní a zůstává sama sebou.

Nová kolekce z nejjemnějších tkanin: vlny, kašmíru nebo vikuně použitých na šatech, pláštích, kalhotách. Detaily jsou často zdůrazňované tkaninami s vyšívanými korálky. Sportovnější typy žen ocení modely kalhot a rajtek z vlny lemované kůží nebo šaty z nejjemnějších jehněčích usní. K tvorbě Beaty Rajské patří samozřejmě i večerní šaty.

Martina Nevařilová: NAVARILA

Kolekce značky Navarila návrhářky Martiny Nevařilové pro letošní zimu nese název URBANFOLK. Barevně je velmi střídmá, zato na vzorech se nešetřilo. Křivky, kolečka, vlnky a kostičky hrají kontrast s jednoduchou barevností, v opozici černé a bílé, antracitové a červené.

Kolekci tvoří pulovry s krátkými i dlouhými rukávy, tuniky, sukně, šaty a široké kalhoty a teplejší kabátky. Pomocí dalších doplňků, jako jsou kamaše, návleky na ruce i nohy, šály, plédy, samostatné chomoutové roláky a vzorované čepky, je možné poskládat si svůj vlastní outfit a barevnost konečného modelu.

Nová kolekce je hravá a zároveň nositelná pro každou věkovou skupinu. Tváří podzimní kolekce se stala tanečnice Kristina Liška Boková.

Hana Zárubová a značka no.

Návrhářka Hana Zárubová, která pracuje pro českou oděvní značku pietro filipi, tvoří také pod značkou hanazarubova a společně s grafickým designérem Štěpánem Malovcem navrhuje vlastní limitovanou kolekci oblečení pod značkou no.

Nové modely linie no. představují moment překvapení. Teprve až na druhý pohled odhalíte, že zdánlivě jasně určený kus oděvu lze nosit i jinak nebo jednoduchou úpravou lze změnit jeho podobu.

Velké novinky chystá no. v rámci letošního Designbloku, kde představí parašutismem inspirovanou limitovanou minikolekci M2. Součástí kolekce budou i šperky navržené Klárou Šípkovou pro no.

Kromě toho pod značkou Hana Zárubová připravuje novou kolekci Air Force, která je inspirovaná větrem a padáky.

"Budou to převážně kostýmy a kabáty z neoprenu, ale potaženého vlnou nebo úpletem. Neopren umožní neobvyklé tvarování oděvu, které díky potažení např. klasickou oblekovou látkou bude vypadat velmi nevšedně. V kolekci budou i pláště z padákového hedvábí, o jejichž deformaci se postará vítr. Vše doplní trička a legíny z tělového úpletu. Na různých částech modelů se objeví razítka, která budou vypadat, jako by oděv prošel výstupní kontrolou, stejně jako je to na padácích," popisuje návrhářka kolekci, kterou představí v říjnu na pražském fashion weeku v rámci Designbloku. Kolekce navazuje na loňskou Fix.you, za kterou získala titul módní designér roku.

Jakub Polanka

Nejúspěšnější český designér se letos inspiroval tradičním ženským oděvem v Peru a tamním životem. Kolekci však přenesl do dnešní doby a pohrál si nejen s pánskými prvky a grafickými barevnými bloky, ale i s tradiční rukodělnou technikou tkaní a vyplétání.

"Zvolil jsem přírodní materiály, jako je vlna, kašmír a mohér, bavlna, hedvábí i kožešina. Šlo mi spíše o vyjádření nálady kosmopolitního Etno kočovníka," říká Polanka.

Lucie Kutálková, Lucie Trnková: LEEDA

Česká značka LEEDA reaguje na podzimní večery hebkým kašmírem i ručně pletenými svetry ze směsi kašmíru a hedvábí. Hedvábné šaty v kombinaci s holinami od Novesty se stanou nutnou výbavou šatníku.

Elegantní oboustranná sáčka i kalhoty z lesklé teplákoviny, jsou správnou volbou i na společenskou akci. V kolekci LEEDA lze najít i bavlněná asymetrická maxitrička v několika barvách.

Leeda navázala spolupráci se slovenskou firmou Novesta. Ta pro tuto sezonu vyrobila kolekci designových tenisek a holin v mnoha barvách. Mimo modely Estelle a Janette jsou horkou novinkou tenisky Novesta Popular, které navrhlo slovenské designérské studio Popular. K pruhovaným teniskám s vázáním na mašli navrhly i kabelky.

Jozef Sloboda pro muže

Jozef se zaměřuje na pánské zákazníky. Jeho kolekce mají originální design spojený s vysoce kvalitními materiály a provedením. Značnou část jeho oděvů tvoří ruční výroba v omezeném nákladu.

V jeho podzimní kolekci najdou muži casual oblečení do práce až po nekomplikovaný styl pro volný čas. Převažují odstíny šedivé, které doplňuje pestrý doplněk.

