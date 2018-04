Podveďte čas: Jak vypadat skvěle bez plastiky

Zapomeňte na plastickou chirurgii, své stárnoucí tělo můžete vylepšit a udržet ve formě bez použití skalpelu. Inspirujte se šesti relativně jednoduchými kroky, které vám pomohou vypadat a cítit se mladší.

Procvičte si oči

Jestliže jste už oslavila čtyřicáté narozeniny, možná zjišťujete, že je čím dál tím těžší přečíst správný řádek v textu nebo zaostřit na velmi blízké objekty. Spolu s tím, jak stárnete, totiž čočky v očích ztrácejí pružnost, uvádí magazín Newsweek. Navíc, podle statistik, většina starších žen zanedbává i preventivní prohlídky u praktického lékaře a gynekologa, takže kontrolu na očním oddělení odsouvají ještě na pozdější termín. Jenže po čtyřicítce by vaše oči měl vidět odborník každý rok až dva roky.

Pravidelné kontroly nejsou důležité jen pro vaše zdraví, ale i pro váš vzhled. Pokud mhouříte oči, vypadáte zbytečně starší a hlavně si přiděláváte nové vrásky v oblasti očí. Především si zajděte ke svému optikovi a zjistěte, jestli nepotřebujete brýle. Nic nezkazíte ani cvičením očí, které vám zabere denně jen několik desítek sekund. Zkuste například pouze očima (bez pohybu hlavy) sledovat roh místnosti (v horizontálním i vertikálním směru). Oči se při těchto dvou cvičeních pohybují do všech stran a cvičí se jejich flexibilita.

Pořiďte si dobrou podprsenku

Až půjdete příště nakupovat, prohlédněte si ženy kolem sebe. Zdá se vám, jako by prakticky všechny starší ženy měly povislá a nevzhledná prsa? Podle statistik totiž čtyři z pěti žen nosí špatnou velikost podprsenky. Stačí, abyste shodila nebo přibrala přibližně tři kila, a už se to odrazí na velikosti vaší podprsenky. Její velikost se také mění při těhotenství, kojení, ale překvapivě i tehdy, když začnete nebo přestanete cvičit.

Dospělá žena v průměru za svůj život potřebuje, díky těmto změnám, přibližně šest různých velikostí podprsenek. Pokud chcete, aby vaše ňadra vypadala i s postupujícími roky stále dobře, neváhejte investovat do kvalitního prádla a s výběrem podprsenky si nechte poradit ve značkovém obchodě. Podprsenka musí být pohodlná, ale zároveň poskytovat prsům dostatečnou podporu. Pouze kvalitní podprsenka vydrží zátěž spojenou s téměř každodenním nošením a praním. Nezapomeňte si pořídit kvalitní sportovní podprsenku na cvičení, kdy vaše prsa potřebují extra podporu.

Když zkoušíte novou podprsenku, dbejte, aby její dolní okraj byl rovnoběžný s podlahou (to znamená, že se nikde nesmí hrnout nahoru ani se vlnit). Ramínka se vám nesmí zařezávat do ramen, a pokud k tomu dochází, znamená to, že na váhu vašich prsů nejsou uzpůsobeny a je nutné vyzkoušet jiný střih. Prsa musí "padnout" přesně do košíčků a nesmí z nich nikde po stranách "přetékat."

Zvlhčujte pleť

Spolu s postupujícími lety přestává být vaše kůže napjatá. Po třicítce si nejspíš povšimněte prvních vrásek kolem očí a úst. Čím budete starší, tím budou tyto rýhy zřetelnější. Rychlost, s jakou kůže stárne, závisí na kombinaci dědičných vlivů a prostředí. Někteří lidé se zkrátka rodí s pokožkou, která vypadá mladě prakticky pořád, zatímco jiní vypadají v obličeji na padesát let, ačkoli je jim o dvacet méně. Vaše pokožka bude stárnout rychleji, pokud kouříte či se často vystavujete slunci bez použití opalovacího krému.

Méně pevnou kůži mají také ženy, které prodělávají často výrazné váhové výkyvy. Používání hydratujících kosmetických prostředků vás neuchrání stoprocentně před tvorbou vrásek, ale pomohou kůži vyživit a udrží ji déle svěží. Investujte do kvalitních opalovacích krémů, které si nanesete na obličej, kdykoli se vystavíte slunci.



Přiberte

Jestli z něčeho mají ženy skutečně strach, pak je to zcela určitě přibývající váha. Odborníci, kteří radí ženám zvýšit váhu, však nemají na mysli tuk, ale svaly, které jsou těžší než tukové zásoby. Nemusíte mít rozhodně strach, že pokud si vybudujete svalovou hmotu, budete vypadat příliš mohutně. Naopak vaše tělo získá štíhlejší a vypracovanější vzhled.

Výzkumy, v nichž se používaly fotografie různých žen, například ukázaly, že ženy s přiměřenou svalovou hmotou na rukou a nohou působily mnohem mladším dojmem. Kromě toho se ukazuje, že přiměřená sportovní aktivita je například vynikající prevencí proti osteoporóze. V neposlední řadě svaly spálí víc kalorií než tuk, takže budete lépe korigovat i svou váhu.

Smějte se

Postupem času ochabují svaly na obličeji, takže i když máte neutrální výraz, nezaujatému pozorovateli se zdá, že se mračíte. Snažte se proto usmívat a smát se co nejčastěji. Kromě toho, že tím pomůžete procvičit své obličejové svaly, má úsměv přímý vliv i na vaší náladu. Studie prokázaly, že pokud zapojujete obličejové svaly do úsměvu, vaše tělo si to přebere jako signál, že jste šťastná, a začne produkovat hormony, který tento pocit ještě podpoří.

Vyspěte se

Pokud jste unavená, vypadáte automaticky starší. Výzkumy ukázaly, že lidé, kteří spí méně než sedm hodin, jsou více ohroženi onemocněním srdce, cukrovkou a dalšími zdravotními problémy. Věnujte proto pozornost svým spánkovým návykům. Pokuste se chodit spát a vstávat každý den přibližně ve stejnou dobu. Vaše ložnice by měla být vyvětraná, chladná, tmavá a tichá. Vaše postel slouží pouze ke spaní, nikoli ke sledování televize či řešení manželských problémů.