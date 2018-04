Podvázaný žaludek sebere tlouštíkům až 10 kilo měsíčně

Zkušenost mladé pacientky Je mi 29 let, měřím 157 centimetrů a před operací jsem vážila 105 kilo. Můj problém začal v těhotenství, kdy jsem přibrala přes deset kilo. Nijak zvlášť jsem se nepřejídala, to začalo až později. Manžel totiž po narození syna trval na tom, abych s ním zůstala doma, ale protože mi s péčí o něj každý den pomáhala máma, nebylo to až tak náročné. V momentech, kdy nebylo co dělat, a ty postupem času, kdy skončilo noční vstávání, časté přebalování, kojení a další povinnosti přibývaly, mě honila "mlsná", zvlášť při sledování televize. Začala jsem mít problémy s dýcháním, na nohou se objevily křečové žíly. To už mi došlo, že takhle to už dál nejde a já se poprvé snažila zhubnout. Přišla tak na řadu dieta a cvičení, bohužel s nevalným efektem, potřebovala jsem shodit shodit tak padesát kilo! Po půlroce se mi sice povedlo dát dolů dvanáct, ale pak najednou nic, za další měsíc už ani deko, a to jsem do sebe cpala všechny možné i nemožné přípravky na hubnutí. Nechat si udělat bandáž, byla pro mě poslední možnost, věřím, že bude mít žádoucí efekt. Už mnohem méně jím. Trochu jsem měla obavy z pooperačních bolestí, ale ty se naštěstí nedostavily, rozhodně ne v takové míře, aby na ně nezabraly léky, co mi daly na klinice. Hodně si od toho slibuji, určitě už teď mám lepší pocit, nicméně vím, že to je běh na dlouhou trať. Je ovšem možné, že mě časem čekají ještě další úpravy, byla jsem upozorněna, že i když lidská kůže je hodně elastická, zbude ji u mě tolik, že se bude muset její část odstranit.