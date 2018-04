Podstatou ženské solidarity je mateřství, říká scénáristka Konášová

pište a vyhrajte dárek ke svátku matek Napište nám příběh, ve kterém hraje hlavní roli maminka. Ti nejlepší z

vás dostanou knihu Tři tatínci a maminka, která je také vhodným dárkem k nedělnímu svátku maminek. Autory knihy jsou Pavel Šrut, Michal Viewegh, Martin Reiner a Galina Miklínová (Více o knize čtěte zde). Příběhy zasílejte do neděle 9. 5. na adresu redakce ona@idnes.cz

Otázky byly následující:

1. V který moment jste postrádala ženskou solidaritu?

2. Kdy s vámi naopak byla některá žena solidární?

LUCIE KONÁŠOVÁ (40), scénáristka

Vdaná, syn Jakub

1. Bylo mi asi třiadvacet a s nastávajícím manželem jsme byli pozvaní ke kamarádovi na oslavu narozenin, kam bylo pozváno asi padesát lidí. Samé rodiny s dětmi, až na nás. Ženy se separovaly do obří kuchyně, bavily se jen o plenách, kašičkách, zoubcích a receptech na koláče. Mužská parta se shlukla kolem prasete na rožni... Ženy mě zcela solidárně vytěsnily.

2. Přišla jsem do kadeřnictví. Byly tam ženy, změřily si mě nevrlým pohledem. Když zjistily, že jsem těhotná, nálada se změnila. Z kyselých bab se staly příjemné a milé dámy. Podstatou ženské solidarity je mateřství, to mi nikdo nevymluví. Co mám dítě, jsem jí obklopená.

JIŘINA ŠIKLOVÁ (74), socioložka

Rozvedená, má syna, dceru a 6 vnoučat, 3 kluky a tři holčičky.

1. Měla jsem, díky bohu, kolem sebe vždy dost přátel, kteří byli se mnou solidární. Mezi nimi byly většinou ženy. Nepostrádala jsem solidaritu. Naštěstí.

2. Pokaždé, kdy jsem pomoc potřebovala, našla se nějaká dobrá přítelkyně, která byla se mnou solidární. To je důležité pro pocit jistoty v životě. Někdo za vámi stojí.

PETRA SOVOVÁ (38), prezidentka Hnutí za aktivní mateřství

S manželem mají Jonáše (18), Maxima (15), Amose (12), Vincenta (10), Elu (6), Felixe (3) a Miu (9 měsíců).

1. V porodnici jsem narazila na porodní asistentky, které byly v mém věku, a já jsem se bláhově domnívala, že si budeme blízké. Byly nepřátelské a nepodporující. Překvapivě jsem největší podporu a pochopení nalezla u některých lékařů - mužů.

2. Například po rozhovoru v Oně Dnes, kde jsme otevřely velmi ožehavé téma porodu doma. Mnoho žen mi vyjádřilo podporu - přestože by samy doma rodit nechtěly.

SVĚTLANA ZÁRUBOVÁ (37), moderátorka

Rozvedená, syn Viktor (9)

1. Postrádám ji vždy, kdy se mě novinářky z bulvárních médií ptají na velmi osobní věci, o kterých by samy veřejně nemluvily.

2. Mám pocit, že moje nejbližší kamarádky jsou se mnou solidární za každých okolností. Já se o solidaritu snažím na silnicích. K řidičkám jsem ohleduplnější než k řidičům. Když chce přede mě v koloně vjet žena, pustím ji, muže jen když není agresivní a nesnaží se dokázat, že ženská za volantem je auto bez řidiče.

VÍCE O ŽENSKÉ SOLIDARITĚ SE DOČTETE VE ČTVRTEK 6. 5. 2010 NA STRÁNKÁCH ONA.IDNES.CZ