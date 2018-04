Podruhé jsem si ani nestačila sundat brýle

Všechny kamarádky, které už rodily, mě optimisticky utěšovaly "to zvládneš, to vydržíš, všechny to zvládly, nějak to z tebe dostanou, neboj,..."

A nakonec jsem to opravdu přežila. Po 22 hodinách porodních bolestí se narodil náš starší syn. Od té doby jsem nemohla nikdy bez povšimnutí minout "naši" porodnici a vždy jsem jen pokývovala hlavou, ve smyslu "hm... to teda bylo něco".

Ale po třech letech jsem přece jen pozapomněla a touha po druhém miminku byla větší než strach z opětovných bolestí. V druhém těhotenství jsem se cítila fajn, jen s rostoucím bříškem rostla i nervozita, jak to zvládnu

tentokrát. Asi měsíc před porodem jsem začala uvažovat o epidurálu, ale po přečtení všech pro a proti jsem tuto variantu zavrhla.

A můj porod? Nemohla bych si snad přát rychlejší a pohodovější. V první řadě jsem si umínila, že se nenechám tou bolestí převálcovat, že bolesti jednou pominou a že musím zabrat!

A do pěti hodin od prvních bolestí byl náš druhý synáček na světě. Bylo to skvělé, bolest byla sice stejně velká, ale ta rychlost, s jakou to šlo, to bylo to nejlepší, vždyť jsem si ani nestačila sundat brýle. Opravdu!