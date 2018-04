Podprsenky krášlí ženy a dráždí muže rovných sto let

Já a podprsenky Podprsenka je pro mne naprosto báječnou až ďábelskou věcí, dá-li se tento malý kousek prádla vůbec věcí nazvat. Pominu-li zcela ženské zdravotní a praktické důvody, okouzluje mne hned z několika důvodů a považuji ji za nejzajímavější, nejúžasnější a nejrafinovanější část ženského šatníku. Absolutní většině žen vylepšuje postavu a dělá je více sexy. A i to málo dam, jež bůh obdaroval tak, že by žádnou podprsenku vlastně nepotřebovaly, tento malý kousek prádla zkrásní a může je udělat ještě zajímavějšími a atraktivnějšími. Stejně jako nemám vyhraněný ideální typ krásné ženy, nemám ovšem ani vyhraněný model oblíbené podprsenky. Záleží na tom, jaká žena je, jaká má prsa, vkus, záleží na denní či noční době, okolnostech. Líbí se mi krajkové černé, bílé, červené, zajímavě barevné, ale i velmi jednoduché, ale z luxusního materiálu. Někdy je krásné, když podprsenka prosvítá přes halenku, někdy je naopak vzrušující ta, která má košíček jen z jemné látky a dává dokonale vyniknout přirozenému tvaru prsu. Může být vzrušující, když lze spatřit podprsenku ve výstřihu. Do večerních šatů samozřejmě patří podprsenky bez ramínek. Pamatuji se, jak mne vzrušovalo období, kdy přišly podprsenky s více ramínky. A představte si, když žena načasuje ten správný okamžik, kdy nic netušíte a podprsenka náhle zcela chybí. Podprsenka patří k dobývání. Jedním z nejúžasnějších je okamžik, kdy žena poprvé dovolí muži podprsenku rozepnout. To je ten rozhodující moment, kdy muž náhle ví, že je žena jeho, ačkoli ještě k ničemu nedošlo. Ale příjemný pocit přichází například i tehdy, když dá žena najevo překvapení, s jakou nenápadnou zručností a něžností zároveň dokáže muž podprsenku rozepnout – samozřejmě, že se tak musí stát jednou rukou. Mimochodem na závěr musím dodat, že nakupování podprsenek a spodního prádla pro partnerku patří vedle výběru nových lyží, horských kol, závodních kolečkových bruslí, dětských draků a dobrého vína k mým nejoblíbenějším nákupním zábavám… Petr Pravda