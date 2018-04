Průsvitné podprsenky, podvazky a zdobení. Krajka nepřestává být sexy

Krajka se dá nosit pořád. Bez ohledu na to, jestli zrovna jdete do práce nebo se chystáte na večeři s přítelem. Může být až překvapivě příjemná na dotyk. Existuje velké množství střihů a zdobení, takže s výběrem by neměl být problém. Vedle klasických květinových vzorů a světlých barev se objevují i extravagantní detaily a výrazné barvy a průsvitné i vrstvené střihy.

Velmi sexy působí především u podprsenky. „Krajkové prádlo bývá buď vyztužené, nebo nevyztužené. Nevyztužené je trojúhelníkovitého tvaru, což je trend, který vídáme i v módních časopisech,“ ukazuje odbornice na spodní prádlo Petra Levá. Právě jemné průsvitné podprsenky světlých barev působí velmi rafinovaně, protože nechávají velký prostor pro fantazii. Pokud máte pocit, že příroda vám nadělila jinde než v oblasti hrudníku, zkuste půlové vyztužené podprsenky. Pomohou prsa zaoblit či zvětšit a vytvarují vám přitažlivý dekolt.

Svůdné detaily

Kdo si hraje, nezlobí. Zkuste partnera překvapit provokativními doplňky, které vám bude moci postupně svlékat. Ke slovu by rozhodně mělo přijít prádlo se zdobením ve výstřihu. Je to vlastně variabilní součást podprsenky, kterou můžete nechat „jen tak“ koukat zpod oblečení. „Detaily ve výstřihu se budou výborně kombinovat třeba s bílou košilí,“ říká Petra Levá.



Krajkový pásek pro uchopení punčoch může být neuvěřitelně vzrušujícím společníkem. Jen si nezapomeňte vzít pás pod kalhotky, aby vám jejich sundávání nezkazilo lechtivou chvilku. Pro odvážné ženy je možná i varianta, kdy kalhotky vynecháte úplně. Co navnadí víc než krásné prádlo, které se nemusí svlékat?

Pokud se však bez kalhotek necítíte dobře, zkuste brazilský střih. Ten více poodhaluje zadeček a dokáže vytvarovat sexy půlky. Zkuste tmavé barvy s výrazným lemem, které dodají šmrnc.

Krajka pro všední den

Krajkové jsou i body a topy. Body by mělo tvarovat vaši postavu, takže s jeho pomocí můžete zdůraznit pas či poprsí. Nevadí, že vám pánbůh nenadělil, kupte si push up verzi nebo kousek s výraznějším zdobením, který opticky zvětší nebo zmenší to, co potřebujete. Podobně i top či tričko dodá vašemu modelu eleganci. „Máme též trička zdobená krajkou, která můžete vzít ke kalhotám, k sukni nebo čemukoliv, co se hodí,“ říká Petra Levá, co lze najít v obchodech se spodním prádlem.