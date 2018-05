Prsa do ulic? České ženy odhazují podprsenky, zdravé to však není

Rtuť teploměru stoupá, a tak toužíme chodit oblékané co nejméně. Pro některé ženy je to signál, že mohou odložit i spodní prádlo a vyrazit do ulic nalehko. Bez podprsenky, jen v tričku, tílku či halence. Mnohé dámy k tomu vedou čistě pragmatické důvody. Podprsenky jsou pro ně nepohodlné a svazující.

„Chodím bez podprsenky pořád. Někdy mi jsou vidět pod tričkem bradavky a dokonce se mi to líbí víc, než kdybych měla výstřih až bůhví kam,“ svěřila se na svém lifestylovém blogu Gabi Hayeková s tím, že ji vždy podprsenka škrtila, tlačila a různě se jí zařezávala.

„Nevidím jediný důvod, proč by to mělo být špatně, proč by mělo být vulgární chodit bez podprsenky. Jediný, kdo určuje, co budete nosit, jste vy sami. Nejdůležitější je váš názor a jak se v tom cítíte,“ nabádá fanynky youtuberka Týnuš Třešničková a ujišťuje je, že i vystouplé bradavky pod oblečením mají své kouzlo.

Je poněkud úsměvné, že to říká mladá žena, která má ňadra upravena plastickými chirurgy. Nicméně reprezentuje mladou generaci, pro kterou nošení spodního prádla může znamenat přežitek, co se neslučuje se svobodou a sebevědomím.

„I když jsem měla jako mladá krásná prsa, bez podprsenky jsem nikdy nevylezla ven. Po kojení jsem měla prsa jak rozválené listové těsto na hrudi, tak nevím, komu bych se je odvážila ukázat. To se asi každý lekl a utekl. Jsem málo sebevědomá a chybí mi k tomu i odvaha,“ svěřila se čtenářka OnaDnes.cz Lucia Bednarova.

Pohupující se prsa a vystouplé bradavky jsou magnetem pro všechny, kteří s dotyčnou přijdou do styku. Především mužům se bezpodprsenková móda velmi zamlouvá. Koneckonců jejich přirozenost jim velí sledovat ženské tělo pečlivě a když narazí na prsa rýsující se pod tričkem, spolehlivě se jim zvedne tep.

Tedy pokud se jedná o pevné a dobře tvarované poprsí. „Když to nejsou osmičky na propocené ropuše, tak mi to polichotí,“ svěřil se Zdeněk (35). „Je to krásná móda. Rád se podívám a rozhodně mě to nepobuřuje,“ souhlasí Michal (37).

Jsme to paradoxně my ženy, které to řešíme. Pokud si některá z nás vyjde bez spodního prádla, vyslouží si pohoršené pohledy ostatních žen. „Mně se líbí, když žena podprsenku nosí a neukazuje vystouplé bradavky. Spousta silikonových dam podprsenky nenosí a podle mě to vypadá vulgárně, vyzývavě a nemá to už nic společného s krásou a decentností. Nevadí mi, když žena vezme vykrojené tílko a ukáže dekolt, když má co ukazovat. Ale ukázat vše mi přijde jako sci-fi,“ myslí si čtenářka Milada Benadová.

Není zdaleka sama, pro kterou je absence podprsenky nemyslitelnou záležitostí. Především v případě, kdy má žena velké či povislé poprsí. Naopak na majitelky menších a pevných prsou kouká okolí mnohem shovívavěji. „Třešínky si to mohou dovolit, ale takové melouny, to je opravdu mimo mísu,“ vyjádřila se další ze čtenářek OnaDnes.cz Dagmar Anderlová.



„Stojící bradavky v Národním divadle určitě v pořádku nejsou. Oděv je od toho, aby nás dělal hezkými. A tato móda mnohdy hezká není, protože na povislé poprsí není nikdo zvědavý. Na druhé straně znám mnoho holek s menším poprsím, u kterých to pobuřující není. Naopak je to lepší, než když zapraná ramínka od podprsenky koukají zpod trička,“ říká stylistka Lenka Pavlů. Podle ní jde o jeden z trendů bio a eko žen, které se snaží o návrat k přirozenému ženství a o splynutí s přírodou.

S tím souhlasí i návrhářka Mirka Talavašková, která upozorňuje, že pro všechny ženy by mělo být tabu vyrazit bez podprsenky do práce či kamkoli, kde je požadován formální outfit. „To je z hlediska dress codu absolutně nepřijatelné. Jedná se o letní volnočasovou záležitost. Každá žena by měla zvážit, zda-li na to má vhodný tvar poprsí. Pokud nemá jistou hranici vkusu, může to být pěkný trapas,“ říká módní návrhářka.

Pokud už přeci jen chce žena vyrazit bez podprsenky, měla by si pořídit speciální nálepky na bradavky. Jsou hladké a nejsou vidět ani pod průsvitným oblečením. Lepí se na suchou pokožku a dají se použít i opakovaně. Jinak to podle odborníků působí neesteticky a vulgárně. Také se shodují, že klasické podprsenky bychom se zříkat neměly. A roli v tom nehraje pouze estetika a dress code, jde hlavně o zdraví.

„Je to sice sexy, ale pro naše tělo nevýhodné. V prsou není sval, takže hrozí, že bradavky budou za chvíli líbat podlahu. Naši předci se mnohem více a také jiným způsobem hýbali, měli jinou svalovou hmotu a tím pádem jiné držení těla. Dnes se však kvůli sedavému způsobu života dostává páteř do nerovnováhy. A ani v posilovně ochablé svaly nenahradíme. Podprsenka nám poskytuje oporu a pomáhá od přetížení páteře, bolestí zad, hlavy a šíje,“ vyjádřila se o bezpodprsenkové módě Helena Konarovská, majitelka butiku Le Chaton a odbornice na spodní prádlo.

Podle ní je to hezká móda na tři dny v létě, a to jen pro ženy, které mají velikost košíčků maximálně B nebo C. „ Umělá prsa mají v tomto ohledu výhodu, protože tak nepadají,“ dodává.

Ženy musí počítat s tím, že u nich časem dojde k ochabnutí a provisu prsních a tukových tkání, což je nejvíce vidět u velkých poprsí. Podprsenka nám pak pomáhá tento proces oddalovat. „Výrobci podprsenek vědí, že 80 % váhy velkých prsou musí nést pevný obvod podprsenky a jen cca 20 % ramínka. Aby zabránili ženám s velkými prsy hrbení postavy, vymysleli výrobci u prádla vychytávky, například spojku ramínek, která spojí ramínka vzadu do kříže a nutí napřímit postavu,“ říká Žaneta Ilutanová, stylistka spodního prádla Triola.



Současná podprsenka je vlastně korzet moderní ženy přizpůsobený aktivnímu životu. Měla by ji formovat a zvedat poprsí do ideální výšky. „Podle antického ideálu krásy, který stále funguje, mají být ženská prsa v šesti osminách výšky. To je jejich ideální pozice. Jsou-li níže, nikdy nebude naše postava souměrná a oku lahodící,“ uzavírá Lýdie Malchárková, lifestylová specialistka.