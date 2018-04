Podprsenka ňadra před gravitací nezachrání. Naopak, tvrdí vědci

Profesor Jean-Denis Rouillon z Université de Franche-Comté v Besançonu se zabýval výzkumem ženského poprsí patnáct let a zkoumal 130 žen s rozdílnou velikostí ňader.

Jeho dlouhodobá studie, kterou cituje Daily Mail i The Sun vyvrací, že by podprsenka chránila ňadra před poklesem. Naopak přišli na to, že pokud je prádlo před gravitací chrání, povisnou dříve.

"Když na ně nepůsobí gravitace, není to pro prsa výhoda z lékařského, fyziologického ani anatomického hlediska. Naopak, s podprsenkou spadnou dříve!" tvrdí rozhodně profesor Rouillon, který věří, že bez podprsenky si prsa daleko déle uchovají svůj přirozený tvar. "Na rozdíl od všeobecného mínění, prsa bez podprsenky neklesají, ale napínají se, zvedají a také kůže má lepší kvalitu," apeluje na ženy.