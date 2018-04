Podobnost s prostitutkou nehledejte, říká herečka Sandra Nováková

"Karolína a Žaneta byly psychologicky náročnější postavy a bylo opravdu co hrát," těší se z role šestadvacetiletá Sandra. Sama ví, co to je, když se rodina se čtyřmi dětmi zrovna netopí v penězích a jeden z rodičů je alkoholik. "Ale další podobnost v tom nehledejte," ujišťuje.

"S každou postavou se musíte ztotožnit a uvěřit jí, abyste ji mohl přesvědčivě zahrát. A hercem se stáváte z touhy pro to, hrát někoho jiného. Postavy vystihující vás samotné většinou nejsou žádnou výzvou. Naopak, čím vzdálenější charakter, tím zajímavější a lákavější úkol. Na druhou stranu ale do každé postavy dáváte něco ze sebe, čerpáte z vlastních zkušeností a pocitů. Naštěstí nemůžu o žádné postavě prohlásit, že jsem to byla nejvíc já."

Očima autorky:

Sandra se musí dopředu plánovat. V krátkém horizontu je nedostižná, stíhá práci i zpívání. Když už se potkáte, trvá mile, leč důsledně na rozhovoru po mailu (a já v duchu zuřím), protože má prý špatné zkušenosti s tiskem. Ze stejných důvodů nechce vůbec mluvit o svém zesnulém otci. "Jednou jsem se o něm rozpovídala a už si dávám pozor," usmívá se roztomile zpod bílého límce. Křehká květina, v jejíchž očích ale čtete jasně: vím, co chci.

Jste nejmladší sestra tří bratrů, ideální podmínky pro dobrodružné dětství...

Být rozmazlovaná a hýčkaná princezna v tak velké rodině snad ani nejde. Když jsme dostali čokoládu, čtvrtila se na čtyři díly, oblečení se dědilo z jednoho na druhého, takže v mém šatníku převládala modrá barva a námořnickej střih. Hrát si s panenkama byl neprůstřelnej nápad. A tak jsme s bráchama zakládali punkové kapely, hráli si na vojáky a neoprávněné demonstrace, dětství jsem trávila po klučičích klubovnách a zamilovávala se do starších kamarádů mých bratrů.

Vyrůstala jste v Praze. Máte ráda město, nebo byste jednou raději žila na venkově?

Jsem Pražák z Královských Vinohrad a Čtvereček, Gorila, Grébovka a Riegerovy Sady mi byly zeleným útočištěm. Mám ráda venkov, ale k životu potřebuju město.

Kdo vás přivedl k hraní?

Náhoda. Byla jsem hyperaktivní dítě s neustálou potřebou na sebe upozorňovat, a tak nápad přihlásit mě do Dismanova rozhlasového dětského souboru byl skutečně trefný. Vděčím za to mámě. Sama studovala ČVUT, ale díky rozrůstajícímu počtu potomků se musela začít plně věnovat novému, a řekla bych jednomu z nejnáročnějších povolání, což byla výchova mě a mých třech starších bráchů. Táta už bohužel není pár let mezi námi, ale byl moc šikovný fotograf.

V seriálu Bylo nás pět jste byla blonďatá dívenka a teď máte vlasy jako uhel. Jaká je vaše přírodní barva?

Má přirozená barva je tzv.špinavá blond, nebo přesněji pochcaná sláma. Od dětství ale toužím po havraní barvě, takže vděčím filmu Pusinky, že mi tuto změnu přikázal.

V poslední době je z vás v médiích sexuální dračice...

V rámci PR k filmu Pusinky jsme obdrželi takový osobní dotazník k vyplnění. Já, v té době naprosto nezkušená s jakoukoliv mediální složkou, jsem s trochou ironie a trochou nadsázky na otázku týkající se mých koníčků odpověděla, že mě baví tyto věci. Připadalo mi fádní říkat, že ráda čtu, plavu, bruslím, chodím do kina… Nedošlo mi, jak pikantní odpověď to bude pro bulvární deníky a jakou nálepku si touhle legrací získám.

V rozhovorech o sobě říkáte, že nejste člověk kompromisů. Jenže realita je přece plná nedokonalostí. Nejste tedy až moc náročná, anebo často zklamaná?

Jsem nesmírně náročná a tvrdohlavě ze svých nároků neslevuji. I za cenu, že bych měla být bez vztahu a nesmírně osamělá. Zdá se, že trpělivost, vůle a hlavně víra v dobrej konec se vyplatila. Vysněný muž se zčista jasna objevil.

Jmenuje se Jan Nejedlý a je o 12 let starší. Nic ve zlém, ale působíte jako rebelka s rozumným "tátou". Kdo u vás rozhoduje, co se nakoupí na víkend a co se bude vařit?

Ve svém příteli jsem našla nejlepšího kamaráda a rovnocenného partnera, tedy jakékoliv rozhodnutí je výsledkem diskuze nás obou. Co se týče rolí ohledně vedení domácnosti, máme doma klasiku. Moje jsou práce považované za ženské a jeho za mužské.

Díky fyzicky křehkému půvabu by mi k vám pasoval silný až dominantní muž - ochranitel. Žádný přecitlivělý filozof s romantickou duší. Sedí to?

Ano. Tak je to.

Seznámili jste se při natáčení filmu Veni vidi vici. Bude z golfového prostředí. Umíte golf?

S golfem jsem měla tu možnost osobně se seznámit ještě daleko před natáčením a musím říct, že mi učaroval. Jak jsem ho dříve znala pouze z televize, absolutně jsem nechápala, jaké kouzlo v sobě ukrývá tahle na pohled nezáživná hra. Teď vím, že je to sport plný adrenalinu, relaxace, dobrého vychování a vyplavených endorfinů. Zelenou kartu nemám, ale chci zapracovat na jejím získáni.

Nováková - to není zrovna zvučné herecké jméno. Nenapadlo vás vzít si pseudonym? Změníte si jméno po svatbě?

Jako Nováková jsem se narodila a vůbec se kvůli tomu netrápím. A vdát se kvůli změně jména? Jak se to asi dělá? Otevře se seznam, vybere zvučné jméno, zavolá a pak už můžeme s vyvoleným plánovat zásnuby… Vdávat se budu z čisté lásky.

Chtěla byste se už vdát a mít dítě?

Ale napřed ještě s Honzou třeba procestovat celej svět.

Učarovala Vám prý Itálie. Proč právě ta?

Od malička jsem od mámy slýchala o téhle zemi samá superlativa. Propadla jsem jí stejně jako ona. Líbí se mi ta obrovská spontánnost, jaká je v místních lidech. Městský autobus se rozjíždí, někdo zapomněl vystoupit a křikne na řidiče, ať zastaví. V tu chvíli už na řidiče křičí celý autobus. Tady se za vás nikdo nepostaví. Češi jsou ve srovnáni s Italy strašně uzavření. Taky se mi líbí, jak spolu fungují velké rodiny. Děti, rodiče, prarodiče, tety, strýci, bratranci, sestřenice, rodinné obědy, dlouhé večeře až do ranních hodin. Taky tam svítí sluníčko, zrajou vynikající sýry, kvalitní víno, peče se dobrá pizza, vařej výborný těstoviny, můžete se pokochat architekturou, vykoupat v moři a všude se zpívá.

Je na světě místo, kam byste se nejraději podívala?

Láká mě Thajsko, New York, taky Brazílie. Ráda mám zmíněnou Itálii, taky Prahu, své rodné město.

Kdo z lidí je Vám na světě nejbližší...?

Jednoznačně máma, brácha a můj přítel.

Tvrdíte, že vás baví módní hry, co říkáte na to, kdybych Vám nabídla hodnotit pro náš web, jak chodí celebrity na večírky oblečené?

S díky bych tuto nabídku odmítla. Myslím, že mně a ani nikomu jinému nepřísluší posuzovat zevnějšek druhých. Každý člověk je přeci samostatná a svéprávná bytost a je čistě na něm, jestli si zvolí k obleku třeba červený ponožky.

Zpět k Žanetě ze Soukromých pastí. Odsuzujete dívky, které prodávají vlastní tělo?

Stejně jako mi nepřísluší hodnotit kohokoliv zevnějšek, už vůbec nechci hodnotit rozhodnutí ženy, zúročit své tělesné vnady. Neznám peripetie její životní situace, které ji k tomu vedly. Vím, že život není jednoduchej a každej se s ním musíme porvat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Můžu jen držet palce těmto ženám, aby to ustály bez větší psychické nebo fyzické újmy a aby v sobě co nejdřív našly sílu a odvahu k cestě, na jejímž konci se budou moci bez výčitek ohlédnout.