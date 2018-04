Podle úst se dá poznat nemoc

Okamžik, kdy ráno stanete před zrcadlem, abyste si vyčistili zuby, je tou nejlepší chvílí pro diagnózu, která vám může i zachránit život.

Stačí, když si například prohlédnete svůj zubní kartáček. Pokud jsou jeho štětiny zbarvené do růžova drobným krvácením, máte sedmkrát větší pravděpodobnost, že vás postihne onemocnění srdce, uvádí server msn. "Nezdravé krvácející dásně jsou výsledkem aktivní bakteriální infekce a pochody, za které tato infekce zodpovídá, rozhodně nejsou pro vaše tělo dobré," říká Domenick Zero, ředitel výzkumného institutu na Indiana University.

Výzkumy, které v něm byly provedeny, ukázaly na souvislost mezi nemocemi úst a problémy se slinivkou, žaludkem, dutinami a dalšími částmi těla. Naštěstí ústa můžete prozkoumat snáze než vnitřní orgány a symptomy nemocí se na nich obvykle objeví dřív, než infekce stihne nenávratně poškodit váš organismus.

Zkažený dech

"Existuje spousta příčin špatného dechu, které ovšem nemají svůj původ v ústech," říká Ted Raybould, profesor stomatologie na univerzitě v Kentucky. "Jednou z nejčastějších příčin jsou dutiny." Zánět ve vašich nosních dutinách může být důsledkem alergie nebo chronické infekce, která se může projevit právě špatným dechem.

Ucpaný nos vás totiž nutí dýchat ústy. To však vysouší sliny, za normálních okolností zabíjející bakterie, které jsou často příčinou zkaženého dechu. Výtok z nosu špatný dech už jen umocňuje. Hlen stéká nosními dutinami na jazyk, kde se stává živnou půdou pro další bakterie.

"Ústní vodu byste měli používat nejen ráno, ale také když jdete do postele," radí specialista. "V noci, kdy ústa produkují méně slin, je jimi smýváno méně bakterií. A čím déle jsou bakterie v ústech, tím víc sirných výparů produkují." Odborníci radí kloktat ústní vodu večer nejméně půl minuty.

Pokud se ani po tomto opatření zápachu nezbavíte, je nutné navštívit odborníka z oblasti ORL. Možná se totiž jedná o rozsáhlou infekci, která již zachvátila celé dutiny, a bude potřeba předepsat protialergické léky, nebo dokonce antibiotika.

Opary

Ve studii publikované v magazínu Circulation testovali vědci osoby, u kterých přítomnost protilátek ukazovala na přítomnost dřívější infekce Herpes Simplex 1 (HSV1). Respondenti byli sledováni po dobu čtyř let. Osoby, které HSV1 někdy prodělaly, vykazovaly dvakrát větší riziko, že je postihne srdeční záchvat.

Důvod? HSV1 je v klidovém stavu přítomný v organismu, ale je neaktivní. Virus aktivuje stres, nemoc nebo únava a důsledkem je vznik oparu. Vědci předpokládají, že v okamžiku, kdy se virus reaktivuje, spouští se odpověď organismu, která může vést k nebezpečnému srážení v koronárních tepnách.

Krvácející dásně

Krev na zubním kartáčku je příznakem bouřlivé infekce. "To je obvykle prvním indikátorem nemocných úst," říká doktor Zero. Dásně se zanítí v okamžiku, kdy plak (bakteriální film, který se utváří na vašich zubech po jídle) napadne i dásně.

Nedávná harvardská studie, které se zúčastnilo 52 000 mužů se záněty dásní, ukázala, že 63 % z nich vykazovalo výrazně vyšší sklon k rakovině slinivky. Vědci dávají vinu bakterii, o níž předpokládají, že v kombinaci s trávicími šťávami vytváří jedinečnou živnou půdu pro rakovinné bujení.

Nepřítelem číslo jedna vašich úst i slinivky je cukr. Konzumace sladkého zánět dásní jen zhoršuje, protože podporuje tvorbu plaku. Studie uveřejněná v American Journal of Clinical Nutrition potvrdila, že lidé, kteří si pravidelně sladili kávu nebo čaj, měli téměř o 70 % větší pravděpodobnost, že se u nich objeví rakovina slinivky.

Citlivé zuby

Váš žaludek obsahuje žaludeční šťávy, které pomáhají v trávení jídla. Pokud však trpíte takzvaným gastroezofageálním refluxem, dochází k pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu. V důsledku toho se může poškodit i zubní sklovina a dojít k nadměrnému zvýšení citlivosti zubů.

Výzkum provedený na univerzitě ve Valencii potvrdil, že lidé, kteří trpěli tímto typem refluxu, měli třikrát víc poškozené zuby než zbytek populace. Problém však je, že kromě citlivých zubů může působení trávicích šťáv podpořit i rakovinné bujení v jícnu.

"Pokud trpíte na citlivé zuby, měli byste se zásadně vyhýbat konzumaci sodovky," říká William Chey, profesor gastroenterologie na univerzitě v Michiganu. "Sycení kysličníkem uhličitým totiž způsobuje expanzi žaludku a to pronikání žaludečních šťáv do jícnu jen podporuje."

Když se měřilo množství žaludečních šťáv v jícnu lidí poté, co pili sodu, odpovídala úroveň šťáv množství, které se objevuje u lidí s chronickým refluxem. Odborníci proto doporučují vyměnit sodovku za neperlivou vodu a žvýkat žvýkačky bez cukru, které podporují tvorbu slin obnovujících normální prostředí v ústech.

Vysušené rty

Vysušené a popraskané rty jsou často důsledkem nepřiměřenému vystavení se slunci. Pokud nepoužíváte dostatečnou ochranu rtů proti slunci, vystavujete se riziku rakoviny kůže na rtech. Podle údajů Skin Cancer Foundation je spodní ret jedno z nejčastějších míst, kde vzniká karcinom plochých dlaždicovitých buněk. Navíc má tento typ rakoviny tendenci k šíření a často zasahuje i celou ústní dutinu. Při slunění proto nezapomínejte ani na rty a ošetřujte je balzámem s ochranným faktorem.

Bolestivý jazyk

Na jazyku se může vyskytnout hned několik typů změn, které signalizují, že s naším organismem není všechno v pořádku.

Bezbolestný hrbolek: Cítíte na jazyku bouli či hrbolek, který nepochází od toho, že byste se omylem kousli? Vyplázněte jazyk a hledejte bílé nebo červené skvrny nebo žlutošedý vřídek s červeným okolím. To všechno totiž může být znakem rakoviny úst. "I když vás ona boule nebolí, neznamená to, že není nebezpečná," říká Craig Miller, profesor medicíny na univerzitě v Kentucky. Pokud hrbolek sám od sebe nezmizí do deseti dnů, měli byste navštívit lékaře."

Tmavé fleky: Mohou být příznakem kolonie bakterií, které jsou obsažené v kávě, čaji nebo tabáku. Odborníci doporučují denní používání škrabky na jazyk, která zamezí jejich dalšímu růstu.

Začervenalý a oteklý jazyk: Oteklý jazyk s třešňově červeným odstínem může být symptomem zánětu jazyka. Ten je mnohem častější u mužů než u žen a jeho příčinou může být nedostatek vitaminů, infekce nebo alergie na jídlo. Stejně tak může být zánět jazyka i důsledkem nadměrného pití a kouření. Konečnou diagnózu nechte na lékaři, kterého byste měli bezpodmínečně navštívit.