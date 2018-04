Podle délky ukazováčku zjistíte, jestli není gay aneb nejbizarnější výzkumy o sexu

Občas se zdá, jako by vědci neměli co na práci a zoufale se snažili nějak zabavit. Výsledkem jsou výzkumy na nejabsurdnější témata, jaká si vůbec dokážete představit. Nabízíme vám přehled skutečně bizarních výzkumů a studií na téma sex, vztahy a přitažlivost. Pokochejte se:

Jak má dlouhý ukazováček?

Nejprve si musíte najít a vybrat vhodného partnera, se kterým v posteli skončíte. Podle vědců z Northumbria University je nejpravděpodobnější, že se zamilujete, vyspíte a nakonec i vdáte za muže s několikadenním strništěm.

Autoři výzkumu tvrdí, že ženy jsou více přitahovány muži s lehce zarostlou tváří, kterým dávají přednost před hladce oholenými nebo majiteli plnovousů a bradek. Údajně je ženy vnímají jako plodnější, agresivnější, dominantnější a mužnější.

Pak je ještě třeba, aby měl muž hluboký hlas. Podle kanadských psychologů z Mc-Master University jsou muži s hlubokým hlasem plodnější a pro ženy tak přitažlivější. Ty to totiž údajně podvědomě vnímají jako znak kvalitního genetického materiálu, takže upřednostní basujícího muže před mužem s výš posazeným hlasem.

Nejste si jistá sexuální orientací muže, kterého jste si zvolila? Potom se mu podívejte na prsty u rukou. Podle studie, provedené pod vedením Richarda Lippa z California State University, má většina heterosexuálů delší prsteníček než ukazováček. Pro homosexuální (případně lesbickou) orientaci svědčí opačný poměr délek prstů, tedy ukazováček delší než prsteníček.

Druhou možností, jak si jej oťuknout, je analýza jeho penisu. Podle psychologů z Kinsey Institute mají homosexuálové penis delší a tenčí než heterosexuální muži. Usoudili tak na základě měření pěti tisíc mužů.

Věřte a najděte si boháče

Nejste spokojená se svým sexuálním životem a erotickými prožitky obecně? Snadná pomoc, začněte věřit v boha, najděte si boháče a vystudujte vysokou školu. Jeden z nejnovějších výzkumů, který provedli na University of Kentucky a jehož závěry byly zveřejněny mimo jiné v magazínu Live Science, zjistil, že věřící ženy mají mnohem větší prožitek ze sexu. Odborníci si ale zatím nejsou jisti, zda je to způsobeno jejich niterným propojením s bohem, nebo tím, že málokdy používají kondom. Zajímavé ale je, že u mužů sklon k náboženství a spiritualitě stejný vliv nemá, u nich spíš dochází k poklesu frekvence sexu a spokojenosti s ním.

Pokud se vám kvůli lepším sexuálním prožitkům nechce začít chodit rovnou do kostela, pokuste se alespoň nějak zvýšit svou inteligenci. Tim Spector z King´s College v Londýně zjistil, že inteligentní a vzdělané ženy mají lepší sexuální život a se svou erotickou aktivitou jsou mnohem spokojenější než ženy, které jsou méně inteligentní. Výzkumu se zúčastnilo víc než dva tisíce žen, byl zveřejněn v Journal of Sexual Medicine a jeho autoři zjistili, že inteligentní ženy i častěji dosahují orgasmu.

Podle profesora psychologie z University of Texas je nejspolehlivějším afrodiziakem bohatý muž. Podle jeho výzkumu je pro ženy sex s bohatými muži mnohem lepší a hlavně při něm dosahují častěji orgasmů než ženy, které souloží s chudáky.

Zřejmě nejjednodušší bude, když v rámci zlepšování svého sexuálního života začnete pít víno. Odborníci z univerzity ve Florencii považují za prokázané, že dvě skleničky vína denně katapultují vaše ložnicové hrátky do nových dimenzí. Závěry jejich výzkumu, kterého se zúčastnilo osm stovek respondentek, publikoval Daily Mail. Pravidelné popíjení vína údajně velmi pozitivně působí na sexuální vzrušení, orgasmus, spokojenost se sexem a redukuje případnou bolest při pohlavním styku.

Sperma jako antidepresivum

Celých pět let zkoumali psychologové z University of Texas, Cindy Meston a David Buss, důvody, proč mají ženy sex (dokonce o tom napsali i knihu Why Women Have Sex). Poněkud překvapivě zjistili, že čtyřiaosmdesát procent žen svolí k sexu prostě proto, aby "měly pokoj a doma byl klid". Třetina žen čas od času svolí k sexu, aby probudily žárlivost v někom jiném. Na vrcholu hitparády se umístil i sex ze soucitu nebo sex jako odměna za vykonané domácí práce. Muži mají podle tohoto výzkumu sex obvykle proto, že je to zábava (nejčastější důvod), nebo proto, že jsou zamilovaní.

Pokud chcete svého partnera co nejvíc rozvášnit, naservírujte mu před odchodem do ložnice dýňový koláč. Podle výzkumu doktora Alana Hirsche z Chicaga totiž jeho vůně vzrušuje muže nejvíce. V těsném závěsu za dýňovým koláčem se pak drží levandulové aroma.

Už jste se dopracovali k samotnému sexu? Potom rozhodně trvejte na tom, aby partner ejakuloval uvnitř vaší vagíny, a snažte se tam semeno udržet co nejdéle. Psychologové ze State University of New York pod vedením Gordona Gallupa zjistili, že mužské semeno je vynikajícím antidepresivem.

Ženy, které jsou jeho působení často vystaveny, trpí mnohem menšími depresemi než jejich kolegyně, které takové štěstí nemají. Autoři výzkumu předpokládají, že je to proto, že semeno obsahuje hormony ovlivňující náladu a ty se z něj vstřebávají přes vaginální stěny.