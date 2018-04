Elektřina, jehličky. Nové přístroje na ošetření pleti jsou jak ze sci-fi

Elektrická žehlička na vrásky

Vypadá trochu roztomile a trochu děsivě – to když si uvědomíte, že má pleť vyhlazovat pomocí elektřiny. Nejedná se ovšem o žádný paralyzér, Trinity Facial Trainer od americké firmy NuFACE totiž nepracuje s elektrošoky, ale jen s extrémně slabými mikroproudy. Mají hodnotu menší než jeden mikroampér a používají se třeba v lékařství.

„Mikroproudy mají za úkol vytrénovat svaly, aby se zvedly trochu výš, a vyhladily tak drobné vrásky,“ vysvětluje ve své recenzi Annie Tomlinová, redaktorka magazínu Refinery29, která měla příležitost vyzkoušet variantu přístroje s menšími „tykadly“. Ta je určená na oblast kolem rtů, nosu a očí.

Bolest podle kosmetické redaktorky nepocítíte, jen je nutné před použitím nanést dostatek přiloženého gelu. Přístroj se jí podle jejích slov osvědčil spíš krátkodobě, a to jak na vyhlazení mimických vrásek, tak na osvěžení vzhledu a odstranění známek únavy.

Masážní váleček s jehlami

Další mírně děsivé „udělátko“ se jmenuje Anti-Age AMP MD System a vyrábí ho kalifornská firma Rodan + Fields. Je to vlastně obyčejný plastový váleček, ovšem s několika řadami drobných jehliček. Zdánlivě nic, čím bychom si chtěli po večerech masírovat obličej. „Ve skutečnosti je jednoduché s ním zacházet, nemůžete to pokazit,“ řekl dermatolog Joshua Zeichner serveru Allure.



Váleček slouží k nanášení speciálního séra s obsahem peptidů a retinolu, které pomáhají vyhladit pleť a odstranit známky stárnutí. Jehličky podle něj v pokožce vytvářejí droboučké otvory, díky kterým sérum lépe absorbuje. Navíc reaguje tím, že se začne sama obnovovat a vytvářet více kolagenových vláken.

„Nevýhodou je ovšem to, že pleť otevřete bakteriím, které do ní tak mají snazší přístup,“ dodal newyorský lékař. Při špatné hygieně nebo při kombinování s nevhodnými přípravky to může způsobit podráždění nebo dokonce záněty.

Diamantový obrušovač

Přístroj, který vám možná připomene spíš erotickou pomůcku, je ve skutečnosti určený k vyhlazení a omlazení pleti. Využívá princip mikrodermabraze oblíbený v estetické medicíně. “Diamantové hroty mají na sobě mikročástice, které pokožku obrušují. Podtlak ji pak nasává a odumřelé buňky se vstřebávají do přístroje,“ popisuje Petra Řehořková, majitelka Petra Clinic.

„Obrušovač“ podle ní navíc splňuje také funkci lymfodrenážního přístroje a pomáhá i proti otokům. Novinku na domácí použití s názvem VisaCare, která se hodí nejen na obličej, ale i na krk, dekolt nebo hřbety rukou, u nás představila značka Philips; ve světě jsou k sehnání varianty i od dalších firem, jako je třeba PMD, Rejuvaderm nebo Riiviva.