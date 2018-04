Čtrnáct překvapivých faktů o sexu a lásce

Každý člověk už v relativně mladém věku ví, jak se lidé rozmnožují. Ale kolik toho lidé znají o tom, co přesně se děje s ženským a mužským tělem a v jejich hlavách, když se zamilují nebo když souloží? Jaká "chemie" může posilovat vztah a třeba i zlepšovat výkon v posteli?



Seznamte se s překvapivými a pro někoho možná až fascinujícími fakty o lásce a sexu.



Partneři mohou mít podobné DNA

Lidé si obvykle vybírají partnery na základně podobných charakteristik, jako jsou věk, finanční příjem, výchova nebo třeba náboženství. Ale ve studii publikované v Proceedings of the National Academy of Science vědci zjistili, že lidé si často vyberou za životního partnera někoho s podobným DNA.

Vědci studovali genetický materiál 825 bílých amerických párů a zjistili menší rozdíly v DNA mezi sezdanými páry než mezi náhodně vybranými jedinci stejné rasy. Podle výpočtů je pravděpodobnost spárovat se s geneticky podobným partnerem asi z jedné třetiny stejně silná jako tendence spárovat se s někým s podobným vzděláním.



Romantické filmy posilují manželství

Společné sledování filmů může být klíčem ke šťastnému manželství. To alespoň tvrdí profesor Matthew Johnson, ředitel Marriage and Family Studies Laboratory z Binghamton University, kterého citoval server health.com. V jeho studii manželské páry buď navštěvovaly manželskou poradnu nebo sledovaly filmy o vztazích. Obě metody přitom po třech letech snížily počet rozvodů o polovinu, ale sledování filmů trvalo o polovinu času méně a probíhalo většinou v pohodlí domova.



"Klíčem je mluvit se svým partnerem o vašem vztahu v kontextu filmu," doporučuje profesor Johnson.

Naprogramovaní k větší touze po sexu

Podle studie z University of California Los Angeles mohou naše mozkové závity ovlivnit počet našich sexuálních partnerů. Vědci skenovali mozky dobrovolníků při sledování obrázků, z nichž některé měly sexuální podtext, a také zjišťovali jejich sexuální chování za poslední rok.

Ukázalo se, že ti, jejichž mozky byly nejvíce aktivní při sledování erotických obrázků, měli rovněž tendenci získat nejvíce partnerů. Profesor Justin Garcia z Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction z Indiana University však upozornil, že hodnoty "sexuální motivace" jsou individuální.



Nižší cholesterol zlepšuje výkon v posteli

Zvýšená hladina cholesterolu může kromě poškození cév a zatížení srdce přispívat také k erektilním dysfunkcím u mužů. Podle gynekologa a sexuologa Luďka Fialy z Polikliniky pod Marjánkou je zvýšený cholesterol u mužů a žen poměrně rozšířené onemocnění. Částečný vliv má genetika, ale z velké míry rovněž životní styl - stravování, pohyb nebo stres.



"Cholesterol je na jednu stranu důležitá sloučenina, nutná pro stavbu buněčných membrán, je také důležitá pro tvorbu hormonů. Na straně druhé má vlastnosti, které se mohou objevit při rozvoji aterosklerózy, onemocnění ovlivňující poškozování cév s rizikem jejich ucpání. I když jsou predisponovány více cévy srdeční nebo cévy dolních končetin, může, samozřejmě, dojít i ke změnám cév ostatních, tedy i těch, které jsou přítomny v mužském pohlavním orgánu, a následně pak například k poruchám erekce. Takové potíže vidíme často třeba u diabetiků," uvedl pro iDNES.cz Fiala.



Podle sexuologa Ondřeje Trojana z TH Kliniky je cholesterol nepostradatelný a na otázku, zda zvýšená hladina cholesterolu u mužů může přispívat k erektilním dysfunkcím, podle něj není jednoznačná odpověď.



"Pokud odpověď chceme maximálně zjednodušit, tak je možno říci, že pokud je muž obézní, moc se nehýbá, kouří a vůbec žije nezdravě a má navíc vyšší hladinu cholesterolu „LDL“ (který na rozdíl od jeho „HDL“ formy škodí cévám), je významně zvýšené riziko, že bude trpět erektilní dysfunkcí. Ovšem současné studie ukazují, že cholesterol z potravy nemá na zdraví žádný vliv a daleko důležitější je životní styl," uvedl Trojan.



Nízká hladina krevního cukru vyvolává hádky

Hádky a agrese mezi partnery mohou být podle vědců z Ohio State University výsledkem nízkých hladin krevního cukru. Ve studii z roku 2014 odborníci požádali 107 sezdaných párů, aby si každé ráno a večer po dobu 21 dnů měřily hladiny cukru v krvi. Páry dále měly zapichovat špendlík do voodoo panenky (která reprezentovala jejich partnery) vždy, když na ně byly naštvaní. Ukázalo se, že čím nižší měly hladiny krevního cukru, tím více špendlíku páry použily. Jedním z důvodů může být podle vědců to, že lidé s nízkou hladinou cukru jsou hladoví, a proto jsou více podráždění a naštvaní.



"Je to jednoduchá rada, ale funguje," radí vedoucí autor profesor Brad Bushman. "Před obtížnou konverzací s vaším partnerem se ujistěte, že nemáte hlad."



Výlet autem posílí váš vztah

Dlouhá jízda autem může vypadat jako to nejhorší místo na řešení závažných problémů a otázek s partnerem i proto, že jste na několik hodin uvězněni v sedadle.



"Ale to je to, co funguje," vysvětlil Johnson. Podle něj mnoho párů zjišťuje, že dlouhá jízda autem je dobrý způsob, jak zapracovat na problémech, které vyžadují nepřetržitou pozornost. Výlety autem také mohou být dobrým způsobem, jak lépe poznat svého partnera.

"Ptejte se detailně na jeho plány do budoucna, jeho nejdivočejší fantazie nebo vzpomínky na dětství. Poté buďte dobrý posluchač a pokládejte takové otázky, které s tím souvisí a které jsou významné pro vás oba," radí Johnson.



Antikoncepce ovlivňuje výběr partnera

Výzkumy ukazují, že ženy, které užívají hormonální antikoncepci, méně přitahují muži maskulinního vzhledu s vysokými hladinami testosteronu.

Studie skotských vědců z roku 2012 podle serveru health.com ukázala, že ženy, které potkaly své partnery, když užívaly pilulky, byly méně spokojeny se svým sexuálním životem. Nicméně tyto ženy byly spokojenější s partnerovým finančním příjmem a méně častěji se rozváděly než ženy, které pilulky neužívaly.



Mazlení po sexu posiluje pouto mezi partnery

Především muži mají po sexu tendenci odvalit se a nejlépe usnout, ale podle studie z roku 2014 z University of Toronto líbání, hlazení a mazlivé povídání po sexu může být pro uspokojivý vztah stejně tak důležité jako samotná soulož. Výzkumníci požádali páry, aby spolu po sexu strávily více času. Ty páry, které tak udělaly, nahlásily zlepšení sexuálního a celkového uspokojení ve vztahu, zvláště pak páry s dětmi.



Podle Johnsona to může být díky hormonu oxytocinu, který je produkován během sexu a při prodlouženém kontaktu pokožky s pokožkou se stále uvolňuje. "Páry, které obohatí sex o mazlení před, během nebo po sexu pravděpodobně posilují své pouto," vysvětlil Johnson.



Při vzrušení jste méně hákliví na nechutnosti

Sex může být docela špinavá činnost, která zahrnuje velké množství různých tekutin a pachů, ale ve žhavém okamžiku obvykle nic z toho nevadí. Podle studie z University of Groningen v Nizozemí je to tím, že sexuální vzrušení přehluší přirozenou reakci těla na nechutnosti.

V jedné studii ženy sledovaly buď erotický film, sportovní video nebo neutrální video vlaku a poté měly zvládnout některé nepříjemné úkoly (jako třeba vypít hrnek čaje s broukem). Ženy, které sledovaly erotický film, hodnotily tyto úkony jaké méně nechutné a byly schopné splnit více takových úkolů než ostatní ženy. Podle předchozích studií má sexuální vzrušení podobný dopad i na muže.



Můžeme být doslova posedlí láskou

Existuje důvod, proč nemůžete přestat myslet na toho nového chlapíka nebo dívku ve vašem životě. Zamilování zvyšuje příliv krve do těch samých oblastí mozku, které jsou zodpovědné za obsedantně kompulzivní chování. Jak vysvětlila doktorka Mary Lynnová z Loyola Sexual Wellness Clinic na Loyola University v Chicagu, zamilovanost také snižuje hladiny serotoninu, což je běžné u lidí s obsedantně kompulzivními poruchami.



"Toto může vysvětlovat, proč se v raných stádiích vztahu soustředíme jen málo na něco jiného než na partnera," vysvětlila Lynnová.



Sex může způsobit vyrážku

Nepanikařte, pokud při sexu nebo těsně po něm objevíte nehezkou vyrážku na těle. Podle profesora Garcia je to pravděpodobně přirozená reakce těla na zvýšený tok krve a zvýšenou tělesnou teplotu. Tato "vyrážka ze sexu" se může objevit na tvářích, hrudníku, v oblasti genitálií nebo po celém těle.



"Některé lidi to vyleká a myslí si, že musí být alergičtí na něco, co mají na sobě, nebo je to poškrábání od vousů," řekl Garcia. "Ale častěji je to prostě přirozená součást sexuálního procesu a měla by zmizet, když se vše uklidní a vrátí do normálu."



Ano, sexem můžete zhubnout

Podle studie z roku 2013 z University of Quebec hodina sexu může spálit stejně tolik kalorií jako 30 minut běhu. Doktor Luděk Fiala uvedl, že sex je fyzická zátěž pro organismus, a to nejen z důvodů zátěže fyzické, ale i působení psychiky.



"Samozřejmě představa muže s nadváhou, že bude jíst, holdovat pivu a třikrát denně souložit a následně tedy hubnout, vyvolává spíše úsměv na rtech, ale pravda je ta, že pravidelný sex určitě prospívá nejen upevňování partnerského vztahu, ale také kardiakům, a z dlouhodobého hlediska může též posílit kondici a snížit váhu. Většinou je to ale tak, že čím více muž (ale i žena) přibývá na váze, tím je pohodlnější a začíná odsouvat sex na vedlejší kolej a tolik potřebné endorfiny získává spíše z požitků jídla nežli ze sexu."



O něco skeptičtěji na toto téma nahlíží sexuolog Ondřej Trojan z TH Kliniky: "Výživoví poradci tvrdí, že každá tělesná aktivita, při které se zvýší tep alespoň na 100 za minutu a která trvá alespoň dvacet minut, přispívá k hubnutí. Takže ti, kteří intenzivně sexují denně tak alespoň hodinu v kuse, mohou nějaké to kilo shodit. Upřímně řečeno - běh, posilovna či kolo jsou o hodně účinnější. Ale nejdůležitější pro redukci váhy je obvykle změna v jídelníčku."



Nešťastná láska může poškozovat zdraví

Zlomené srdce a nevyslyšená láska dovedou pořádně potrápit nejen psychicky, ale také po fyzické stránce. Podle doktorky Evy Lednické, sexuoložky z TH Kliniky, může nešťastná láska poškozovat naši psychickou kondici a následkem toho můžeme být náchylnější i k somatickému onemocnění.



"Každá dlouhodobější nebo výrazná stresová událost v našem životě může oslabovat náš imunitní systém a v důsledku toho nám hrozí i rozvoj tělesného onemocnění," tvrdí Lednická. S tímto tvrzením souhlasí i gynekolog a sexuolog Luděk Fiala z Polikliniky pod Marjánkou.



"Stejně jako šťastná láska a partnerský vztah zlepšují psychickou i fyzickou kondici mužů i žen, může láska nešťastná vést k psychosomatickým onemocněním, která se pak projevují nejrůznějším způsobem, od neurotických projevů typu nesoustředění se na jinou činnost, změny nálad až po projevy srdečních či dýchacích onemocnění," sdělil Fiala.



I staří lidé žijí sexuálním životem

Zájem o sex a sexuální funkce klesají s věkem, zvláště když starší lidé začnou užívat více léků. Ale to neznamená, že senioři „nesexují“.



"Mnoho lidí pokračuje se sexem do pozdního věku, často až do smrti," uvedl profesor Justin Garcia z Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction z Indiana University. A bohužel nejsou zrovna moc opatrní. Spolu s adolescenty jsou právě senioři nejvíce ohroženi sexuálně přenosnými chorobami. "Nebojí se otěhotnění, takže nepoužívají kondomy," vysvětlil Garcia.