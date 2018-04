Poddejte se chlebovým fantaziím

Chléb s olivami, ořechy a rajčaty

NA 1 FORMU 25 X 10 CM

250 g hladké pšeničné mouky, typ OO, nejlépe bio

250 g polohrubé špaldové mouky

1 sáček sušeného droždí

1 lžička cukru krupice

1,5-2 lžičky soli

trochu čerstvě mletého pepře

1 lžička sušené bazalky

250 ml vlažné vody

150 g oliv bez pecek

1 lžíce sušených rajčat

hrst jader vlašských ořechů

1 lžíce olivového oleje

1 žloutek + 1 lžíce vody na potření chleba

1. V míse smícháme mouky, droždí, cukr, sůl a koření a zalijeme vlažnou vodou. Hnětačem zaděláváme asi 5 minut na nižší rychlost a potom dále při vyšší rychlosti na hladké těsto.

2. Přendáme na vál, krátce propracujeme a vytvarujeme kouli.

Tu v míse poprášíme moukou, navrchu nařízneme do kříže, přikryjeme čistou utěrkou a necháme v teple asi hodinu kynout.

3. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a nakrájíme rajčata a olivy. S ořechy je zapracujeme do těsta. Těsto přendáme do formy vymazané olejem a necháme na teple znovu vykynout. Povrch pak nařízneme uprostřed a po stranách šikmými zářezy asi 1 cm hlubokými a potřeme žloutkem rozmíchaným s vodou.

4. Pečeme asi 30-35 minut ve spodní části předehřáté trouby. Peče-li se povrch těsta příliš rychle, můžeme ke konci snížit teplotu o 20 stupňů. Chléb necháme vychladnout na mřížce ve formě, potom ho vyklopíme a krájíme úplně vychlazený.

Bulky s bylinkami a semínky

NA 12 BULEK

Příprava: 30 min. + 2 hod. kynutí + 15 min. pečení

250 g hladké pšeničné mouky OO extra

100 g polohrubé špaldové mouky

150 g žitné celozrnné jemně mleté mouky

2 lžíce slunečnicových semínek

2 lžičky soli

1 lžíce hnědého cukru

1 sáček sušeného droždí

1 lžíce sekaných bylin

3 lžíce slunečnicového oleje

280 ml vlažné vody

1,5 lžíce sezamových semínek

1,5 lžíce máku

1,5 lžíce kmínu

1 lžíce sekané bazalky

1 lžíce sušených rajčat

1 lžíce neloupaných dýňových semínek

1. V míse smícháme mouky, slunečnicová semínka, sůl, cukr, droždí a sekané bylinky. Přilijeme olej a vodu a hnětačem zpracujeme v hladké těsto. Přendáme na vál, ještě chvíli hněteme a necháme v teple přikryté vykynout.

2. Vykynuté těsto rozdělíme na 4 stejné díly a do každé části zapracujeme příslušné přísady. Do první části půl lžíce sezamového semínka, do druhé půl lžíce máku, do třetí půl lžíce kmínu a do poslední bazalku, půl lžíce dýňových semen a sušená rajčata a těsto dobře propracujeme. Každou část těsta rozdělíme ještě na 3 stejné dílky a z každého vypracujeme malý bochánek.

3. Bulky narovnáme na plech potřený olejem, ostrým nožem nařízneme na povrchu v polovině nebo do kříže asi 1 cm hluboko a necháme přikryté čistou utěrkou ještě jednou nakynout. Troubu si předehřejeme na 200 stupňů. Vykynuté bochánky potřeme vodou a povrch posypeme zbylou příslušnou surovinou. Pečeme v předehřáté troubě ve spodní části asi 15 minut.

4. Upečené bulky přendáme na mřížku a necháme vychladnout.

Celozrnný chléb se slaninou

NA 1 FORMU

Příprava: 20 minut + 2 hodiny kynutí + 20-30 minut pečení

200 g hladké pšeničné mouky OO extra

200 g celozrnné špaldové mouky

100 g špaldové polohrubé mouky

1 sáček sušeného droždí Dr. Oetker

1 lžíce třtinového cukru, hnědého

2 lžičky soli

1 lžička kmínu

1 lžička lněného semínka

300 ml vlažné vody

100-150 g anglické slaniny

1 lžíce oleje

tuk a polohrubá mouka na vymazání a vysypání formy

1. V zadělávací míse smícháme všechny druhy mouky, droždí, cukr, sůl, kmín a lněné semínko. Přilijeme vlažnou vodu a hnětačem zpracováváme asi 5 minut při nižší rychlosti a nakonec rychleji prohněteme.

2. Těsto na vále propracujeme, vytvarujeme kouli, poprášíme moukou a necháme v teple vykynout. Slaninu nakrájíme na kostičky a asi 5 minut opékáme na lžíci rozehřátého oleje a odstavíme z ohně. Když těsto zdvojnásobí svůj objem, vmícháme do něj vychladlou slaninu a znovu ho krátce propracujeme.

3. Formu na bábovku nebo jakoukoliv vhodnou vymažeme tukem a vysypeme moukou. Těsto přendáme do formy, rovnoměrně urovnáme a necháme znovu pořádně vykynout.

4. Mezitím si předehřejeme troubu na 190-200 stupňů. Na povrchu uděláme ostrým nožem několik zářezů a potřeme vodou. Pečeme na mřížce ve spodní části trouby asi 20-30 minut, podle tvaru formy.

5. Po upečení necháme chvíli vychladnout ve formě a potom vyklopíme na mřížku, kde necháme chléb úplně vychladnout.

Chlebová veka s ořechy

NA 1 CHLÉB

Příprava: 15 minut + 2 hodiny kynutí + 20 minut pečení

400 g hladké pšeničné mouky OO extra

100 g žitné jemně mleté mouky

1 lžíce cukru krupice

2 lžičky soli

1 sáček sušeného droždí

3 lžíce kvalitního olivového oleje

280-300 ml vlažné vody

100 g jader vlašských ořechů, překrájených

50 g lískových jader, překrájených

trochu hladké mouky na posypání

1. V zadělávací míse smícháme obě mouky, cukr, sůl a sušené droždí. Přilijeme olivový olej a vodu teplou přibližně 25 stupňů a hnětačem asi pět minut zpracováváme na nižší rychlost a potom ještě chvíli při vyšší rychlosti.

2. Těsto přendáme na pracovní plochu a rukama je hněteme ještě několik minut, až je úplně hladké a nelepí se.Vytvarujeme bochánek, přendáme zpět do mísy, nařízneme navrchu do kříže, poprášíme moukou, přikryjeme čistou utěrkou a necháme asi hodinu kynout.

3. Když těsto zdvojnásobí svůj objem, zapracujeme do něj ořechy a na vále vytvarujeme podlouhlý chléb jako veku nebo knedlík. Přendáme na plech vyložený pečicím papírem nebo alobalem, nožem utvoříme šikmé zářezy po celé délce chleba, potřeme vodou a posypeme hladkou moukou.

4. Předehřejeme si troubu na 220 stupňů a necháme ještě jednou vykynout. Pečeme v předehřáté troubě přibližně 20 minut. Upečený chléb necháme před krájením dostatečně vychladnout, nejlépe na mřížce.

Cibulový chléb se sýrovou krustou

NA 1 BOCHNÍK

Příprava: 20 minut + 2 hodiny kynutí + 35 minut pečení

500 g hladké pšeničné mouky OO extra

1 sáček sušeného droždí

1 lžička třtinového cukru

2 lžičky soli

200 ml kysané smetany

2 žloutky

100-150 ml vlažné vody

1 lžíce másla

1 větší cibule, nakrájená nadrobno

50 g tvrdého sýra, hrubě strouhaného

1. V míse smícháme mouku, droždí, cukr, sůl. Přidáme kysanou smetanu, žloutky (asi lžičku žloutku odebereme stranou a smícháme s lžící vody na potření chleba) a vodu a hnětačem zaděláme hladké těsto. Přendáme na pomoučněný vál a znovu propracujeme a vytvarujeme bochánek.

2. Těsto vrátíme zpět do mísy, povrch nařízneme do kříže, poprášíme moukou a necháme kynout zakryté čistou utěrkou, dokud nezdvojnásobí objem. Mezitím rozpustíme v pánvi máslo a osmahneme na něm nakrájenou cibuli, dokud nezměkne, a necháme vychladnout.

3. Vykynuté těsto roztáhneme, posypeme osmahnutou cibulí a zapracujeme do těsta. Utvoříme bochánek, přendáme ho na plech vyložený pečicím papírem a pod bochánkem lehce podsypeme hladkou moukou.

4. Chléb nařízneme do kříže asi 1 cm hluboko a necháme ještě jednou nakynout. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a nakynutý chléb potřeme zbylým žloutkem s vodou a posypeme hrubě strouhaným sýrem. Pečeme asi 35 minut a potom necháme vychladnout na mřížce.