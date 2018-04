Pod vánočním stromem se už vybralo přes milion korun

14:57 , aktualizováno 14:57

Až do neděle sedmého ledna mohou Brňané přispět do pokladničky Českého červeného kříže. Ta je umístěna pod vánočním stromem na náměstí Svobody. Do kasičky lidé od začátku prosince vhodíli milion dvě stě tisíc korun. To je nejvíce za posledních deset let.