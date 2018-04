Čtenářský recept: Poctivý bramborový salát

brambory

mrkev

hrášek

celer

petržel

cibule

kyselá okurka

sůl

pepř

1. Na salát používáme čerstvou (ne zmrazenou) zeleninu, ze které povařením získáme vývar na zálivku. Do něj přidáme plnotučnou hořčici, ocet a trošku cukru. Necháme přejít varem.

2. Horkou zálivkou přelejeme teplé, oloupané a nakrájené brambory, které osolíme a opepříme. Zalité brambory promícháme a necháme pořádně vychladnout. Poté je smícháme s drobně nakrájenou cibulí, hráškem, kyselou okurkou a kořenovou zeleninou. Množství a druh zeleniny je na individuální chuti. Salát dle chuti přisolíme, připepříme a necháme odležet v chladničce.

3. Podle množství připravených brambor se zeleninou si připravíme ze žloutků a oleje majonézu. Chuť salátu dává právě dobrá majonéza (tedy ne kupovaná), nešetříme na ní a dáváme jí do salátu tolik, aby dobře klouzal do krku. Majonézu vmícháváme zhruba dvě hodiny před podáváním. Dle chuti a příležitosti můžeme do salátu přidat také vejce uvařená na tvrdo.