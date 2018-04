Počítačové hry pro vaše děti - tipy na vánoční dárek

Barbie od Labutího jezera: Kouzelný les

Samozřejmě nemůžeme opomenout ani tento nový titul, určený malým dámám. V této zjednodušené adventuře se v roli Odetty, společně s jednorožcem jménem Lila, musíte vypořádat s kletbou, která sužuje kouzelný les a uvězněnou Barbie.

Platformy: PC

Vhodný věk: 3+

Cena: 499 Kč

Viva Piňata

Velmi zajímavou strategií určenou i pro nejmenší je Viva Piňata. V tomto titulu se malí i velcí hráči naučí pečovat o zahrádku a chovat na ní nejrůznější zvířata. Navíc je titul kompletně v češtině.

Platformy: Xbox 360

Vhodný věk: 3+

Cena: 999 Kč

Hodnocení: 87 %

Super Paper Mario

Po tolika dílech nejrůznějších her s italským instalatérem v hlavní roli již nikdo nečekal, že se s ním objeví ještě něco originálního. Chyba lávky, protože Super Paper Mario je jednou z nejvíce inovačních her poslední doby. Kombinace 2D a 3D hratelnosti společně s geniálním ovládáním na nás prostě zapůsobila.

Platformy: Wii

Vhodný věk: 3+

Cena: 1 399 Kč

Hodnocení: 90 %

Ratatouille

Překvapivě povedená hra, vytvořená na motivy aktuálního snímku od Disney/ Pixar. S krysou Remym se vydáte na cestu plnou dobrodružství, při níž zavítáte i do nejednoho pařížského restaurantu. Hra je na PC i PlayStation 2 v češtině.

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2

Vhodný věk: 3+

Cena: 799 Kč (PC), 1 199 Kč (PS2), 1 799 Kč (X360, PS3, Wii)

Hodnocení: 68 %

Sega Rally

Arkádové rallye závody se po dlouhé odmlce vrátily na PC i konzole a vůbec se nehrají špatně. Povedená grafika, deformovatelný terén trati a široký výběr licencovaných vozů včetně české Škody. Nechybí ani několik herních režimů a možnost závodit po internetu.

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Vhodný věk: 3+

Cena: 999 Kč (PC), 1 599 Kč (Xbox 360, PlayStation 3)

Hodnocení: 78 %

The Sims 2

Již tři roky starý simulátor života virtuálních postav jménem Sims se stále těší obrovské popularitě a vzniklo k němu již přes deset nejrůznějších datadisků. Je libo založit si rodinu, koupit nový dům a bezstarostně si žít? V The Sims 2 vás i toto může potkat kromě mnoha dalšího.

Platformy: PC, PlayStation 2

Vhodný věk: 7+

Cena: DVD verze 1 499 Kč (PC), 799 Kč (PS2)

Hodnocení: 92 %

Harry Potter a Fénixův řád

Známý čarodějnický učeň neprožívá svá dobrodružství pouze v knihách a na plátně, ale i na PC a konzolích. A právě poslední, nejdospělejší díl se opravdu povedl. Pro fanoušky HP je skoro povinnost hru vyzkoušet.

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2

Vhodný věk: 7+

Cena: 1 199 Kč (PC), 1 399 Kč (PS2), 1 599 Kč (Wii), 1 799 Kč (X360, PS3), Hodnocení: 79 %

World of Warcraft

Čistě on-line hry dnes patří k nejhranějším žánrům, u kterých tráví miliony hráčů několik hodin denně. World of Warcraft je jasným králem tohoto žánru, protože nabízí obrovský svět, spoustu povolání i úkolů. Hráče tak čeká sociální začlenění do určité komunity, ale pozor na návykovost!

Platformy: PC

Vhodný věk: 12+

Cena: 899 Kč Hodnocení: 100 %

The Legend of Zelda: Twilight Princess

Kombinace adventury a RPG funguje dokonale a nová ovládací metoda posunula hratelnost do nových rozměrů. Pokud si nepotrpíte na prvotřídní grafiku, dostanete perfektní hru pro odrostlejší mládež a dospělé.

Platformy: Wii

Vhodný věk: 12+

Cena: 1 699 Kč Hodnocení: 90 %

Jak 3

Žánr hopsaček nemusí být určen pouze nejmenším. Jak 3 nabízí mnohem více než konkurence, včetně dobré grafiky a desítek úkolů ke splnění. Vynikající hra i přes její stáří. Platformy: PlayStation 2 Vhodný věk: 12+ Cena: 599 Kč Hodnocení: 80 %

Poznámka: hodnocení uvedeno u her, které jsme měli k dispozici Zdroj: internetové obchody, ceny se mohou v prodejnách lišit

Fish Fillets II

I když se většina logických her pro PC distribuuje jako freeware neboli zdarma, i komerční tituly tohoto žánru mohou hráče zaujmout. Jasným důkazem jsou Fish Fillets II, pokračování kultovní podmořské hry, kde jsou hlavními hrdiny samozřejmě ryby. Pokud tak chcete, aby hraní výrazně zaměstnalo mozek vašich ratolestí, je pro vás tento titul jasnou volbou. Platformy: PC Vhodný věk: 3+ Cena: 599 Kč Hodnocení: 87 %

Ratchet & Clank: Tools of Destruction

U pokračování populární dvojice ušatého chlupáče a robota jde opět o hru se zaměřením na skákání, sbírání předmětů a humánní likvidaci robotických nepřátel. Díky tomu je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Platformy: PlayStation 3

Vhodný věk: 3+ Cena: 1 499 Kč

Hodnocení: 90 %

Need for Speed: Pro Street

Již jedenáctý díl arkádové závodní série NFS jasně dokazuje její oblíbenost mezi hráči. Opět se podíváme do ulic na nebezpečné ilegální závody. Nechybí ani možnost úprav a poškození vozidel.

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation 2

Vhodný věk: 3+

Cena: 1 299 Kč (PC), 1 499 Kč PS2, Wii), 1 799 Kč (X360, PS3)

FIFA 08

Ani fotbalové zástupce nemůžeme vynechat, jako první se tradičně nabízí nová FIFA. Nové režimy, soupisky a česká liga, co si více přát?

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Wii

Vhodný věk: 3+ Cena: 1 299 Kč (PC), 1 499 Kč (PS2), 1 499 Kč (Wii), 1 799 Kč (X360, PS3)

Hodnocení: 80 %

Rayman Raving Rabbids 2

Pokračování jedné z nejlepších her pro Wii se objeví na trhu ještě letos. Opět se setkáme se sympatickým Raymanem a jeho protivníky v podobě ztřeštěných králíků. Čeká nás tak další záplava miniher, při kterých beze zbytku využijete specifickou ovládací metodu konzole Wii.

Platformy: Wii

Vhodný věk: 3+

Cena: 1 799 Kč

Runaway 2: Želví sen

Adventury již nejsou tak populární jako před lety, ale stále se najdou hráči nejrůznějších kategorií, které tento žánr plný prozkoumávání lokací, řešení hádanek a dialogů stále baví. Runaway 2: Želví sen nabízí exotické lokace, atraktivní příběh plný dobrodružství a dlouhou životnost.

Platformy: PC

Vhodný věk: 12+

Cena: 799 Kč

Hodnocení: 75 %

Monster Madness: Battle for Suburbia

Velmi zajímavá a zábavná hra pro odrostlejší děti. V roli jednoho ze členů puberťácké party se musíte vypořádat se strašidly, která ohrožují vaše město. Hra kypí černým humorem a je ideální zábavou pro děti okolo 12 let. Hrát mohou dokonce i s přáteli přes internet.

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Vhodný věk: 12+

Cena: 1 199 Kč (PC), 1 599 Kč (Xbox 360)

Hodnocení: 81 %

Age of Empires III

Jednou z nejlepších strategií, které můžete na trhu pořídit, je jednoznačně třetí díl známé série Age of Empires. Na pozadí historických reálií vás čeká budování, dobývání i vytváření nových jednotek. Hra vydrží na dlouho a dospívající se u ní i něčemu přiučí.

Platformy: PC

Vhodný věk: 12+

Cena: 499 Kč Hodnocení: 91 %

Teenage Mutant Ninja Turtles

Ani s koupí posledního herního dílu Ninja Želvy byste nemuseli prohloupit. Jde sice o jednodušší záležitost, ale vaši dospívající potomci by se u ní mohli zábavně vyřádit. Hlavní náplní hry zůstává skákání a boj.

Platformy: PC, Xbox 360, Wii, PlayStation 2

Vhodný věk: 12+

Cena: 699 Kč (PC), 1 299 Kč (PS2), 1 599 Kč (X360, Wii)

Hodnocení: 70 %

Halo 3

Konzolovému světu teď vládne převážně jedna hra a tou je sci-fi Halo 3. Tento exkluzivní titul pro Xbox 360 je nejrychleji prodávanou hrou historie a hráče si díky skvělému příběhu, atmosféře a hře více hráčů získává v celém světě. Hra je dostupná hned v několika edicích.

Platformy: Xbox 360

Vhodný věk: 15+

Cena: 1 799 Kč

Hodnocení: 92 %

Heavenly Sword

Jedna z nejlepších her pro PlayStation 3 je zároveň i jednou z nejrychlejších.

Hlavní rusovlasá hrdinka hry je schopna se s neuvěřitelnou ladností vypořádat s několikanásobnou přesilou. Nádherně designované úrovně, ohromující grafika, bomba se vším všudy.

Platformy: PlayStation 3

Vhodný věk: 16+

Cena: 1 499 Kč

Hodnocení: 95 %

Half-Life 2: The Orange Box

Oranžová krabička je kompilací starších i zcela nových her ze světa Half-Life 2. Máte rádi klasické střílečky s Gordodem Freemanem, on-linovou Team Fortress 2 nebo originální logickou hříčku Portal? Pokud ano, je pro vás The Orange Box tou pravou koupí. Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Vhodný věk: 16+

Cena: 1 299 Kč (PC), 1 599 Kč (Xbox 360)

Hodnocení: 90 %

Call of Duty 4: Modern Warfare

Co se týče válečných her, v posledních letech byla jedničkou série Call of Duty. Nejnovější díl se již nebude odehrávat během druhé světové války, ale v současnosti, ve které budete bojovat proti teroristům. V tomto titulu bude kladen stejný důraz na hru jednoho i více hráčů.

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Vhodný věk: 16+

Cena: 1 499 Kč (PC), 1 699 Kč (X360, PS3)

NHL 08

Sportovní hry se těší velké popularitě a série NHL je pravidelně jednou z nejprodávanějších. Nový ročník pro PC nepřináší kvanta změn, ale aktualizované soupisky, potěší i nižší soutěž AHL. Verze pro konzole poslední generace za pořízení rozhodně stojí!

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2

Vhodný věk: 16+

Cena: 1 299 Kč (PC), 1 499 Kč (PS2), 1 799 Kč (X360, PS3)

Hodnocení: 85 %

Stuntman: Ignition

Být kaskadérem bylo dětským snem mnoha hráčů a díky této hře již mají konečně možnost si toto povolání vyzkoušet, alespoň ve virtuální podobě. Usednete tak za volant několika druhů automobilů, náklaďáků, dodávek, ale řídit budete i vozidla jako motorky nebo vznášedla. Nechybí ani originální hra pro více hráčů.

Platformy: Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2

Vhodný věk: 16+

Cena: 1 499 Kč (PS2), 1 799 Kč (X360, PS3)

Hodnocení: 80 %

Mafia

Klasická městská akce z přelomu padesátých let minulého století. Hráč plní nejrůznější úkoly, jezdí ve vozech a snaží se mezi ostatními gangstery získat respekt. Hra je českého původu a výrazně zabodovala i ve světě.

Platformy: PC, PlayStation 2

Vhodný věk: 18+

Cena: 249 Kč (PC), 599 Kč (PS2)

Hodnocení: 94 %

Hellgate: London

V našem seznamu nesmí chybět ani jedna opravdu krvavá hra, která by se mohla zalíbit již dospělým potomkům. Třeba tohle postapokalyptické RPG, ve kterém musí hráč vyčistit ulice Londýna od záplavy démonů a krvelačných bestií.

Platformy: PC

Vhodný věk: 18+

Cena: 1 299 Kč

Hodnocení: 85 %

God of War II

Tato hra patří mezi ty nejlepší z minulé generace konzolí. Doslova vymáčkla z PlayStation 2 maximum a přivedla hráčům opravdové vizuální orgie. Byť patří k těm krvavějším, i kvůli mytologickým reáliím starého Řecka, jde o opravdovou herní lahůdku.

Platformy: PlayStation 2

Vhodný věk: 18+

Cena: 1 599 Kč

Hodnocení: 90 %

Zaklínač

Dlouho očekávané RPG, vytvořené na motivy knižní série od Andrzeje Sapkowského, bude vhodným vánočním dárkem pro dobrodruhy. V roli Geralta bojujte s monstry, prozkoumávejte fantasy lokace a naučte se co nejvíce kouzel.

Platformy: PC

Vhodný věk: 18+

Cena: 999 Kč

Hodnocení: 82 %

Crysis

Pokud budete chtít svůj výkonný počítač vidět v akci na opravdu náročné hře, bude jistě nejlepší hrou pro tyto účely Crysis. Co se týká technické stránky, nejspíš nebude mít tyto Vánoce na PC konkurenci. Pozor však, tato akční hra se určitě nehodí pro malé hráče.

Platformy: PC

Vhodný věk: 18+

Cena: 1 299 Kč

