Počítačové hry mohou vyvolat závislost

Časté hraní počítačových her může vyústit v závislost. Vyplývá to ze studie psychiatra Karla Nešpora a psychologa Ladislava Csémyho. Zvyšují se také rizika zhoršení zraku a obezity, zejména u dospívajících. Podle průzkumů stráví sledováním televizní nebo počítačové obrazovky české děti až 14 hodin týdně. Alespoň dvě hodiny denně věnuje hraní her 62 procent patnáctiletých chlapců o víkendu, 52 procent přes týden.

Vědecké studie, které Nešpor s Csémym analyzovali, se shodovaly na tom, že sedavý způsob trávení volného času upřednostňuje stále více dětí a dospívajících. Jeden z průzkumů prokázal, že přes 38 procent českých dětí ve věku od 11 do 15 let má vadné držení těla. Kanadští výzkumníci zaznamenali ztrojnásobení dětské obezity za posledních 30 let a dávají ji do souvislosti s nárůstem času tráveného před obrazovkou. K podobným výsledkům došli i ve Švýcarsku a Portugalsku.

Několikahodinové sezení u počítačové hry nebo před televizí vede také k bolestem zad, zápěstí, ramen, šíje a bederní páteře. Obrazovky vyvolávají i takzvaný počítačový zrakový syndrom, projevující se napětím očí, únavou, slzením, zarudnutím, případně rozostřeným či dokonce dvojitým viděním. Může nastat také takzvaná virtuální nevolnost projevující se poruchami rovnováhy, žaludečními problémy a bolestmi hlavy.

Extrémní případy, kdy hry vyvolaly epilepsii, popisují studie z Asie. Tam jsou oblíbené zejména interaktivní online hry. Hráčské vášni propadá například na Tchaj-wanu 3,4 milionu lidí, v Koreji čtyři miliony a v Číně sedm milionů lidí. Podle Nešpora a Csémyho se stále více odborníků přiklání k řazení patologického vztahu k počítačům, internetu a videohrám mezi návykové a impulzivní poruchy. Návykové chování ve vztahu k počítači může být prý formou úniku před jinými duševními problémy