Počítač, který se pohodlně vejde do kabelky

20:01 , aktualizováno 20:01

Ty tam jsou doby tříkilových neohrabaných notebooků, případně jejich o trochu menších ale o to víc dražších bratříčků. S nástupem miniaturních netbooků se totiž situace radikálně mění. Netbook je malý notebook, obvykle s úhlopříčkou do 10 palců a hmotností okolo jednoho kilogramu. Ty lepší si pak nezadají s běžnými notebooky, oproti nim se ale vejdou i do kabelky.