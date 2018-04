Pět zdravotních problémů, které vám způsobí počítač

Předejděte nemocem z počítače Prevence zdravotních problémů souvisejících s počítačem není složitá a může vám ušetřit spoustu potíží:

- Základem je pohodlné sezení, v němž vás nebudou bolet záda, ale ani ramena, paže a zápěstí. Mělo by se vám pohodlně nejen sedět, ale i psát. - Horní hrana monitoru by měla být v úrovni vašich očí. - Klávesnice a myš by měly být dostatečně nízko, abyste mohli psát s uvolněnými rameny. Při psaní by vaše zápěstí měla být v jedné rovině s lokty a neměla by se opírat o desku stolu. - Vyberte si takovou židli, na které budete moci sedět rovně a která bude poskytovat dostatečnou oporu páteři. - Při práci s počítačem nezapomínejte na pravidelné protahování. I když vás právě nebolí ruce, čas od času udělejte zápěstím několik kroužků, zatlačte do prstů v opačném směru a promasírujte si dlaně. Podpoříte tak krevní oběh. - Každých patnáct minut byste si měli dopřát minutovou přestávku a každou půlhodinu pauzu pětiminutovou.