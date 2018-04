Počít dítě není nic těžkého aneb největší mýty o neplodnosti

Pokud chce muž darovat sperma, stačí, aby v jeho ejakulátu bylo třicet procent životaschopných spermií. Z každé stovky mužů ale tento požadavek splňuje pouhých devět.

Ještě v osmdesátých letech bylo průměrné množství spermií v mužském ejakulátu dvojnásobné. Ani s ženskou plodností to není nijak slavné. Vzhledem k odkládání mateřství na pozdější věk se u žen často projevují negativní důsledky, které má stárnutí na plodnost.

Například celých deset procent dvaatřicetiletých žen vykazuje předčasné selhání činnosti vaječníků. Metoda mimotělního oplodnění se v České republice používá ročně přibližně u třinácti tisíc párů. Neplodnost se tedy může snadno týkat i vás, ale znáte polopravdy a mýty, které kolem ní kolují?

Mýtus: Počít dítě není nic těžkého

Máte problémy s otěhotněním? Rozhodně nejste žádnou výjimkou. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) má v současné době problémy s početím dítěte patnáct procent párů. Každý rok vzroste počet žen, kterým se nedaří otěhotnět, o dva miliony.

Na sto párů připadají čtyři zcela neplodné a šestnáct se sníženou plodností, která početí dítěte znesnadňuje. V Česku jsou na tom neplodné páry poměrně dobře, protože čeští lékaři vykazují při léčbě neplodnosti úspěšnost 45 až 50 procent, což je o deset procent více než celoevropský průměr.

Ale ani početí u párů, které žádné problémy s plodností nemají, není nic jednoduchého. Lékaři udávají, že pravděpodobnost početí v jednom cyklu je přibližně pětadvacet procent a v pětaosmdesáti procentech případů se početí podaří do jednoho roku.

Mýtus: Jakmile si požádáte o adopci, otěhotníte

Velmi oblíbeným mýtem týkajícím se neplodnosti je těhotenství po adopci. Při životě ho drží četné příběhy o tom, jak známá vaší známé otěhotněla okamžitě poté, co získala v adopci dítě. Jistě, takové případy existují, ale podle výsledků provedených výzkumů rozhodně nelze mluvit o pravidlu.

Například studie, kterou provedl Michael Bohman (Adopted Children and Their Families), ukázala, že po úspěšné adopci otěhotní osm procent párů. Studie J. Krause zveřejněná v Australian Journal of Social Work hovoří o necelých deseti procentech těhotenství po adopci.

Mýtus: Pokud už máte dítě, neplodnost se vás netýká

Domníváte se, že pokud se vám podařilo zplodit jedno dítě, máte vyhráno a s dalšími těhotenstvími nebude žádný problém? Tak to ale vůbec nemusí být. Takzvanou sekundární neplodností trpí podle WHO až pětadvacet procent párů. Od minulého těhotenství se totiž u partnerů mohou vyskytnout zdravotní problémy, které početí ztěžují nebo úplně znemožňují.

U žen jde nejčastěji o endometriózu, nepravidelnou ovulaci, nebo prodělanou infekci. U mužů je na vině nejčastěji pokles kvality spermatu. Pokud je odstup mezi dvěma početími (respektive početím a dalšími pokusy) příliš velký, do hry samozřejmě vstupuje i věk.

Mýtus: Neplodnost je téměř vždy ženský problém

Po celá staletí bylo zvykem tvrdit, že je to žena, kdo nedokáže dát muži dítě, a neplodnost je výhradně její chybou. Nicméně podle lékařských statistik nemají ženy na problémech s oplodněním o nic větší podíl než muži.

Lékaři udávají, že zhruba ve čtyřiceti procentech případů neplodnosti je příčina na straně ženy, ve čtyřiceti procentech jde o problém u muže a ve dvaceti procentech případů jde o problém na straně obou partnerů, případně o nevyjasněnou příčinu.

U mužů je příčinou neplodnosti nejčastěji azoospermie (nepřítomnost spermií v ejakulátu), oligospermie (jen velmi malý počet spermií v ejakulátu), či genetické poruchy, jako je například cystická fibróza (97 % mužů, kteří jí trpí, je neplodných), nebo chromozomální abnormality.

Mýtus: Zdravá žena otěhotní bez ohledu na věk

Věk je v případě plodnosti ženy zcela klíčovým faktorem. I když je žena zcela zdravá, s postupujícím věkem riziko neplodnosti stoupá. Zatímco u třicátnic je to jen sedm procent, o pět let později už činí riziko neplodnosti jedenáct procent a ve čtyřiceti je neplodná již celá třetina žen.

Podle údajů Centers for Disease Control and Prevention začíná plodnost ženy rapidně klesat po pětatřicátém roce a například ve věku čtyřiačtyřiceti let už má žena jen přibližně dvě procenta vajíček, která jsou schopna oplodnění. Z hlediska věku se ideální čas k oplodnění pohybuje mezi osmnáctým a pětadvacátým rokem ženy.

Ani mužská plodnost však není stále stejná v průběhu života. Její pokles s věkem ale není tak markantní jako u ženy, protože spermie se tvoří prakticky během celého života, kdežto vajíčka jsou dána už před narozením a stárnou spolu se ženou.

Nicméně po padesátce už se u mužů mnohem častěji objevují chromozomální abnormality a plodnost klesá. Většina klinik také přijímá sperma jen od dárců mladších padesáti let.