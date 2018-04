Pochoutky bez jediného kousku masa

Zeleninový quiche

NA FORMU o průměru 26 cm

Příprava: 10 minut + 30 minut na odležení těsta + 45 minut pečení

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 100 g másla, lžička soli

* 1 lžíce bílého jogurtu

* máslo na vymazání formy

Na náplň:

* 50 g růžiček brokolice

* 100 g červené kapie

* 100 g papriky

* 100 g cukety, 1 rajče

* 4 výhonky chřestu

* olej na opečení zeleniny

* sůl a mletý pepř

* trochu rozemnuté sušené šalvěje nebo čerstvé usekané * 200 ml kysané smetany

* 4 lžíce lučiny, 3 vejce

* 70-100 g hrubě strouhaného ementálu

* sůl a mletý pepř

1. V robotu nebo ručně zpracujeme rychle hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v chladu půl hodiny odpočinout. Cuketu nakrájíme na plátky, osolíme a necháme vypotit. Ostatní zeleninu nakrájíme na větší kousky. Oloupaný chřest přepůlíme. Cuketu opláchneme, osušíme. Předehřejeme troubu na 200 °C.

2. Koláčovou formu vytřeme máslem. Těsto vyválíme na placku o něco větší, než je forma, vtlačíme do krajů a dno propícháme vidličkou. Pečeme v předehřáté troubě asi 15 minut. Mezitím si ve woku nebo v nepřilnavé pánvi rozpálíme trochu oleje a postupně zprudka opékáme nakrájenou zeleninu, stačí pár minut. Osmahnutou zeleninu přendáme do mísy, osolíme, opepříme a ochutíme šalvějí.

3. V misce promícháme kysanou smetanu, lučinu, vejce, sůl a mletý pepř. Na předpečený podklad nalijeme smetanovou směs, posypeme polovinou hrubě strouhaného sýra a poklademe opečenou zeleninou, posypeme zbylým sýrem a vrátíme do trouby. Pečeme na mřížce ve střední části asi 25-30 minut, dokud náplň nezpevní.

Což takhle dát si... lilek? S lilkem, oblíbenou součástí vegetariánského jídelníčku, si ve své nejnovější knize receptů pohrála "zapálená kuchařka" Lenka Požárová, která na 53 stranách nabízí zajímavé předpisy na bezmasé i masité pokrmy s lilkem včetně polévek, předkrmů a pomazánek. www.zapalena-kucharka.cz

Vegetariánské "chilli con carne"

Z jednoho hrnce

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 minut

* 300 g různých druhů fazolí

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 cibule

* 4 stroužky česneku

* 200 g tofu

* 1 lžička chilli koření

* 1/2 lžičky mletého římského kmínu

* 1 červená paprika

* 400 g sterilovaných sekaných rajčat

* 200 ml zeleninového vývaru nebo vody

* sůl a mletý pepř

* 200 g kukuřice

* citronová nebo limetová šťáva

* přírodní cukr

* koriandr nebo hladkolistá petržel

1. Namočené fazole uvaříme po jednotlivých druzích doměkka a scedíme je. V kastrole na oleji zpěníme nakrájenou cibuli a česnek. Přidáme na kostičky nakrájené tofu, chilli koření a římský kmín a společně osmahneme.

2. Vsypeme kostičky papriky, vlijeme sterilovaná rajčata, podlijeme podle potřeby vývarem nebo vodou a osolíme a opepříme. Dusíme pod poklicí asi 20 minut, po 10 minutách přidáme uvařené slité fazole a dodusíme vše doměkka.

3. Před dokončením přidáme kukuřici, podle chuti dosolíme a chuť dotáhneme citronovou nebo limetkovou šťávou, popřípadě cukrem a společně prohřejeme. Vmícháme usekaný koriandr nebo hladkolistou petrželku a necháme před podáváním pár minut rozležet, aby se chuti propojily.

TIP

Místo chilli koření použijte hotovou směs koření chilli con carne, máte-li rádi ostřejší pokrmy, přidejte ještě pokrájenou čerstvou chilli papričku zbavenou semínek nebo harissu.

Kebab s lilkem a žampiony



Na stole za 20 minut

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut

* 1 větší lilek

* 4 žampiony

* 1 červená paprika

* 1 malá mladá cuketa

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 stroužky česneku

* 1 lžíce citronové šťávy

* hrst usekaných čerstvých bylinek - rozmarýn, tymián, saturejka

* sůl a mletý pepř

1. Zeleninu omyjeme, očistíme a osušíme. Lilek nakrájíme na kostky, větší žampiony přepůlíme, cuketu nakrájíme na tenké podélné plátky a papriku nakrájíme na kousky.

2. V misce promícháme olej s usekanými bylinkami, citronovou šťávou, prolisovaným česnekem a mletým pepřem. Zeleninu promícháme s připravenou marinádou, necháme chvíli odležet.

3. Mezitím si předehřejeme gril nebo rozpálíme grilovací pánev. Marinovanou zeleninu střídavě napichujeme na grilovací jehly nebo na předem namočené špejle. Grilujeme po obou stranách celkem asi 10 minut. Nakonec osolíme a podáváme.

TIP

Vyzkoušejte různé druhy sezonní zeleniny, např. jarní cibulky, pórek, fenykl, rajčata apod. Ochuťte třeba usekanou bazalkou či směsí koření na grilovanou zeleninu.

Zeleninová paella

Můžete ještě zabalit do tortilly

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 minut

* 6 lžic olivového oleje

* 1 cibule

* 3-4 stroužky česneku

* 150 g zelených fazolek

* 2 rajčata

* 2 červené papriky

* 100 g pórku

* šalvěj

* 1/2 lžičky sušeného tymiánu nebo lžíce čerstvého

* 2 bobkové listy

* špetka šafránu

* 300 g rýže Arborio

* 700 ml zeleninového vývaru

* sůl a mletý pepř

* citronová šťáva

* hrst černých oliv

1. Rajčata nařízneme navrchu do kříže, ponoříme je asi na 1-2 minuty do vroucí vody, vyjmeme a zchladíme ve studené vodě. Z rajčat stáhneme slupku a nakrájíme je na kostky. Papriky omyjeme, očistíme, česnek a cibuli oloupeme a vše nakrájíme. Pórek důkladně omyjeme a nakrájíme na 2cm kousky, fazolky očistíme a překrojíme.

2. Rýži propláchneme, prolijeme horkou vodou a necháme v cedníku okapat. Ve vhodné nádobě, nejlépe hodně široké pánvi rozpálíme olej a osmahneme na něm cibuli a česnek. Přidáme fazolky a nakrájené papriky, osmahneme a vsypeme rajčata. Promícháme a chvíli dusíme, až se rajčata rozdusí, trvá to asi 5 minut.

3. Přidáme připravenou rýži, pórek, šalvěj, tymián, bobkový list, šafrán a zalijeme horkým vývarem. Dochutíme solí a pepřem, přikryjeme a dusíme asi 20 minut.

4. Nakonec vmícháme olivy a podle potřeby ještě chvíli dusíme bez poklice, aby se odpařila přebytečná tekutina. Promícháme s lístky koriandru nebo petržele, dochutíme citronovou šťávou a podáváme.

Bezmasý hamburger

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut

* 300 g cizrny

* 100 ml smetany 33%

* 4 stroužky česneku, prolisovaného

* sůl a mletý pepř

* 1 lžička mletého koriandru

* 1 vejce

* 50 g sýra gouda

* 2 lžíce zelené natě koriandru nebo petržele

* 4 lžíce ovesných vloček

* olej na smažení, nejlépe sójový

* 4 sezamové žemle

* 4 listy salátu

* 2 velká rajčata

* 1 větší bílá cibule

1. V mixéru společně rozmixujeme scezenou vařenou nebo konzervovanou cizrnu a smetanu v hladkou hmotu. Přidáme drcený česnek, osolíme a okořeníme a společně ještě chvíli promixujeme.

2. Hmotu stěrkou přendáme do mísy, vmícháme vejce, strouhaný sýr, posekanou zelenou nať a zahustíme vločkami, popřípadě ještě dosolíme. Směs trochu lepí, a tak ji navlhčenýma rukama rozdělíme na 4 stejné díly a vytvarujeme koule, které lehce obalíme ve vločkách a dlaní zploštíme jako na karbanátky.

3. V pánvi rozpálíme olej a osmažíme z obou stran dozlatova. Přendáme na papírové ubrousky a necháme odsát přebytečný tuk. Podáváme v rozkrojené žemli na listu hlávkového salátu a obložené plátky rajčete a cibule.