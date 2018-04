Lesbický pár počal dítě díky aplikaci spermií kamaráda skrz stříkačku

16:20 , aktualizováno 16:20

Životní partnerky Jade Richardsová (36) a Ann Gradová (32) z Brisbane si přály dítě. Chyběl jim k tomu ale vhodný tatínek. Na umělé oplodnění jít nechtěly, protože by za něj musely zaplatit hodně peněz. Nakonec jim sperma „daroval“ kamarád gay. Po několika marných pokusech vpravování spermatu do vaginy stříkačkou na inseminací koní to nakonec vyšlo a radují se z narození syna.