Recidivující afty (RA) se řadí mezi nejběžnější onemocnění ústní sliznice. Malé bílé flíčky v ústech trápí velké procento Čechů. Šťastnější jedinci je sotva zaznamenají, zbytek ale pociťuje přecitlivělost, a pokud se afty vyskytují na určitých místech, mohou způsobovat obtíže při kousání potravy a nebo jakémkoliv jiném pohybu čelistí. Bolest pak může být příčinou toho, že pacient není schopen pozřít potravu v jiné než tekuté formě, což je velice nepraktické vzhledem k dlouhodobému průběhu onemocnění.

Po třicítce se už afty neobjeví

Problematické je určení příčin vzniku aftů. Obecně se soudí, že se toto onemocnění objeví v momentě, kdy má pacient oslabenou imunitu. To je jedním z důvodů, proč recidivujícími afty často trpí HIV pozitivní jedinci. Mezi další činitele bývají často řazeny i herpesviry, jejich vliv je ale dosud předmětem diskusí.

Svou roli sehrává i dědičnost, pokud na afty trpí členové vaší rodiny, máte dvojnásobnou šanci oproti ostatním, že se budete s tímto onemocněním potýkat i vy. Pokud je vám ale již více než třicet let a dosud jste s afty problémy neměli, můžete si oddechnout. "V dětském a adolescentním věku jsou RA nejčastější chorobou ústní sliznice, jejich výskyt je v těchto věkových kategoriích maximální ve věku deset až devatenáct let. První projevy choroby začínají méně často později, přibližně do třiceti let věku, jen zřídka ještě později," říkají R. Slezák a J. Krejsek v knize Recidivující afty.

Pozor na bramborové lupínky

Afty může vyvolat i mechanické poškození úst. Zkontrolujte, zda příčinou nemůže být úlomek zubu nebo špatně padnoucí zubní protéza. Střední a tvrdý zubní kartáček vyměňte za měkký, abyste zamezili podráždění. Raději se vyhýbejte jídlu s ostrými konci, které by mohlo narušit ústní sliznici, typickým příkladem jsou bramborové lupínky. Navíc se během jejich konzumace nemusíte ani poranit, a i přesto se afty objeví. Důvodem je sůl a koření, které dráždí sliznici.

Změna jídelníčku je základem pro prevenci. "Nejčastěji obviňovanými součástmi potravy jsou v těchto případech kravské mléko či jeho některé složky, gluten, ovoce, ořechy, čokolády, barviva, stabilizátory a konzervační činidla, některé kovy (nikl, rtuť) a další sloučeniny, mezi nimi i metylmetakrylát a peruánský balzám," konstatují R. Slezák a J. Krejsek.

Lidokain uleví od bolesti

Mnoho pacientů pozoruje výskyt aftů v momentě, kdy se nacházejí ve stresové situaci. Ty ale bohužel není možné ze života zcela vyloučit. Proto pokud se afty již objevily, můžete vyzkoušet bezpočet výrobků, které jsou na našem trhu dostupné.

Pokud nechcete investovat příliš peněz, pořiďte si genciánový roztok, v lékárně stojí do padesáti korun. Fialovou vodičkou potřete afty a alespoň hodinu nic nekonzumujte. Nevýhodou je, že se vám od bolesti neuleví okamžitě, léčba trvá několik dní. Pokud se bílé skvrnky vyskytují v přední části úst, počítejte s tím, že se vám od roztoku mohou zabarvit zuby do fialova, což nepůsobí esteticky.

V případě, že potřebujete rychlou úlevu, můžete vyzkoušet cucat kostky ledu. Pacientům se může krátkodobě ulevit poté, co použijí silnou ústní vodu. Také je možné zavítat do lékárny pro lokální anestetikum. Pastilky s lidokainem se nechají v ústech rozpustit tak, aby byly v přímém kontaktu s afty. Léčbě i prevenci můžete pomoci užíváním B-komplexu. Příznivcům alternativní medicíny se doporučuje kloktání měsíčkového čaje. Jiným tipem je pravidelná konzumace cibule, česneku a borůvek.