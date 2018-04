Po stopách tělesných tekutin aneb jak to chodí na swingers party

Na swingers party chodí ti, co jim sexuální život funguje a chtějí ho jen oživit, ale také ti, co doufají, že jim to sexuální život napraví, myslí si Janáčková. Před motivací druhé skupiny však zkušení návštěvníci unisono varují. Zdá se, že si oba chtějí užít s někým jiným, ale zpravidla na tom nejsou oba stejně.

Zkusil jsem svou přítelkyni na swingers vzít, ale nebyla pro ni a vyčítala mi to. Chvíli jsem se pak snažil toho nechat, ale prostě potřebuju občas mít sex i se třema holkama. Neznamená to, že ji mám o to méně rád. Domluvil jsem se proto s kamarádkou a chodím tam s ní. Žiju sice takový dvojí život, ale teď to jinak řešit neumím.

Martin, asi 30 let

Dělit se a půjčovat partnera někomu cizímu není podle sexuologů přirozené. Odporuje to všem evolučním mechanismům během vývoje homo sapiens – ovšem jen z hlediska mužské paternity. Ženy jsou historicky zvyklé dělit se o kvalitní samce a proto také převládalo polygamní uspořádání.

Asi bych se ve finále nechala zlákat a zkusila to s holkou. To mi přišlo nejvíc "normální". Ale nakonec k tomu nedošlo a jen jsme si povídaly. Stud byl pro mě nepřekonatelnej. Postupně sice přivykáš tomu, co se děje kolem, a přestává tě to děsit, sleduješ nahá těla, všemi způsoby souložící, nebo se jen mazlící lidi. Slyšíš vzdechy a hekání, ale taky vidíš třeba krásný erotický dráždění peříčkem … Ale není to nic šokujícího, žádná senzace. Jsou to přirozený věci, který každý dělá, jen s tím rozdílem, že většinou doma v soukromí.

Markéta, asi 25 let





Nehrozí, že zůstane jen u potlachu

Nezdá se, že by kdokoliv z vás, kdo je na swingers zvědavý, informačně strádal. Nestačí-li vám oficiální stránky na netu, můžete se zapojit do chatu a budete se divit. Lidí se zkušeností se swingers a ještě k tomu ochotných diskutovat objevíte dost. Snadno si uděláte teoretický obrázek. V praxi to však bývá s odvahou horší.

Obecně platná pravidla swingers 1. ne znamená ne 2. vstup povolen od 18 let párům a samotným ženám 3. vstupné bývá kolem 1000 Kč za pár, samotné ženy zdarma 4. horní věková hranice není omezena 5. doporučuje se používat kondom 6. nedoporučuje se požívat přemíru alkoholu 7. nepřipouští se jakékoliv obtěžování hostů 8. akceptuje se soukromí 9. nelze pořizovat jakékoliv audio či foto- a videozáznamy 10. dodržuje se mlčenlivost

Zkušení milovníci tohoto novodobého druhu zábavy mi doporučili pražský Klub Paradiso. Navštívila jsem ho s diktafonem v ruce. Je pravda, že pominu-li pár "artefaktů", cítila jsem se tam spíš jako v nějakém fajn menším hotýlku s erotickým nádechem než v bordelu páté kategorie s příchutí tvrdého porna. Divné, protože mezi tím, co se odehrává v bordelu a co v erotickém hotýlku, není velký rozdíl. Že by v lidech? Možná platí "jaký pán, takový krám" a majitelé klubu - Petra s Michaelem - budí rozhodně na první pohled dojem kultivovaných lidí, jimž je vulgarita cizí. A o dojem přece jde, ne?

Když vstoupíte do zahrady za vysokým plotem, máte pocit, že jste v penzionu s welness programem. Klidně si zaparkujete vůz dovnitř a v tu chvíli se ocitnete v jiné dimenzi. Přes letní terasu se stolky a slunečníky vstoupíte do velké a prostorné společenské místnosti s barem a spoustou stylových dekorací, které s trochou dobré vůle připomínají víc art galerii než cokoliv jiného.

Tady se odehrávají veškeré seznamovací a oťukávací aktivity. A tady se také rozhoduje o osudu večera. Záleží, jací lidé se sejdou, jak rychle odhodí zábrany a zda je odhodí vůbec. Protože je ale sedmdesát procent návštěvníků již stálých, nehrozí, že by zůstalo u "nevinného" potlachu. Dřív nebo později se páry začnou vytrácet směrem k pokojům s dveřmi nebo bez.

Můj kamarád mě pozval na oslavu svých narozenin a udal jen adresu. Nevěděla jsem, kam jedu, a ještě když mě taxikář vysazoval, myslela jsem si, že jdu do baru. Že jsem ve swingers klubu, mi došlo, když jsem si u baru dala drink a k našemu stolu si přisedl pár odvedle a nenuceně se dal do hovoru. Vyměnili jsme si pár vět na téma našich profesí a já si představila, že bych za chvíli taky mohla vidět nahého obchoďáka s léky, jak to dělá přes mříž v gotické komnatě někomu z managementu soukromé kliniky. Žertuji napůl. Většinou se hovor točí kolem méně adresných věcí než je živobytí. Ale že by mi tady někdo přímo bez obalu navrhl sex, to ne. Všechno je to o pohledech, náznacích a teprve s pokročilým časem a někdy i stoupajícím alkoholem v krvi páry mizí postupně ze společenské místnosti. A vyzvou-li vás k doprovodu, je na vás, zda přijmete. Stejně tak je na vás, zůstanete-li celý večer sedět na zadku nebo půjdete-li omrknout další části clubu. Při své prohlídce se můžete zase jen dívat na ty, co si užívají, nebo se přidat.

Petra, 35 let





Viagru a vibrátory s sebou

Vstup do klubu je pátky a soboty mezi 9. a 11. hodinou večerní a středy dopoledne. V ceně 1000 Kč za pár máte welcome drink a občerstvení formou bufetu. Než se usadíte ke skleničce, odložíte si do skříňky své osobní věci včetně mobilního telefonu.

Nikdo vás nenutí běhat od té chvíle bez šatů, ale zvykem bývá u dam erotické prádlo nebo sexy šatičky a pro všechny jsou v záloze župany, které dostanete i s osuškou na místě. Zůstanete-li v civilu, taky dobře. K dárkům od majitele patří ještě prezervativy, lubrikační gely a hygienické přípravky, ale další erotické pomůcky jsou ve vaší vlastní režii. Viagru, vibrátory a vlastní afrodiziaka s sebou. Podle všeho je ale největším afrodiziakem atmosféra sama.

A kdo má přece jen problém, může sledovat na velkoplošné obrazovce filmy pro dospělé. To jen kdyby nestačila živá akce. Ta se může odehrávat kdekoliv v prostoru, s výjimkou vyhřívaného bazénu. Důvodem je hygiena. Vzhledem k rozlehlé další ploše si v horké vodě člověk stejně nejraději jen odpočine. Společenská místnost zůstává obvykle také ušetřena přímé soulože. K zahřívacím krokům je však vstřícná.

Hitem klubu je Francouzská komnata se stěnou plnou různých tvarů otvorů, kudy prostrčíte nanejvýš hlavu. Oblíbená je i nejtmavší ponurá Gotická komnata s křížem, mříží, dračím křeslem a pouty, které jsem v přítmí měla potíž zapnout. Možná, kdybych tu byla déle. Masážní koutek s masérským lehátkem a všemožnými olejíčky bude zřejmě moc příjemná záležitost, asi nejvíc podobná tomu, co všichni známe.





Až stovka lidí pohromadě!

Poslední pokoj je jedna velká sedmimetrová postel - největší v Česku. Kolik lidí tenhle pokoj hostil najednou, majitelé nevědí, protože je vážně nechodí počítat. Ale prý hodně. Mimochodem rekordní počet párů v celém klubu v jeden večer byl padesát.

Hmm, stovka lidí na jedné hromadě. Možná pro toho, kdo holduje gang-bangu, ale to je specialitka, kterou v nabídce mají oficiálně jen některé kluby. Obyčejně se na téhle obří posteli sejde několik soběstačných párů vedle sebe. Zda se časem propojí, je už na nich. V jednom rohu pokoje se nad polštářky vznáší erotická houpačka. Je to atraktivní věcička, ale vyžaduje jistou koordinaci zúčastněných a žádný manuál k ní nedostanete. Majitelé však ochotně poradí a času k experimentování máte habaděj.

Kolem půl páté ráno Michael s úsměvem všem všechno zatrhne. Zatímco se hosté rozcházejí k domovům, chystá s Petrou velké prádlo. Stopy tělesných tekutin jsou samozřejmě všude, a to už v průběhu noci. Matrace potažené koženkou sice odolají, ale lůžkoviny se musí vyměnit. Komu není po chuti ležet ve vlhku, hledá suché místo - což nemusí být k ránu snadné - nebo se chrání osuškou.





Pozor na citové následky

Hygiena je v případech swingers často zmiňované téma. Nicméně mám pocit, že tohle je zrovna věc, kterou si každý z hostů úzkostlivě hlídá. Nikdo z nich nechce přijít k úhoně a patří k místnímu bontonu, že pokud by měl někdo podezření na jakoukoliv nákazu, okamžitě to oznámí majiteli. Za čtyři a půl roku existence ale v Paradisu nic takového nezaznamenali.

Důvěřuj, ale prověřuj tu však nefunguje. Nikdo tu nemá právo po jiném žádat potvrzení o zdravotní prohlídce. Když už se rozhodnete swingers zkusit, určitá rizika prostě musíte přijmout. Stejně jako přijímáte odpovědnost za vztah s partnerem, pokud se ho to týká.

Největší potíž je to, že jsi na strašně tenkém ledě. Spousta párů tam jde hledat něco a ještě ani neví co. Jasně, že jsou důležitá pravidla typu nepůjdu s nikým, s kým můj partner nebude chtít, nebudu provozovat orál atd. – jenže ty si je neumíš v tu chvíli, kdy je si dáváš, představit. Nevíš, do čeho jdeš, tak jak si to máš ošetřit? Neznáš se v té situaci a nevíš, co s tebou udělá. Často se až při lámání chleba ukáže, co sneseš a co tě zraní. Pak nezbývá než přivolat rozum, říct si, že jsi do toho jednou šla, pravidla ctila a teď to holt rozdýchej.

Hanka, asi 38 let

"I u párů, které si myslí, že to jejich psychiku nezasáhne, se - a zvláště u mužů - setkáváme se vztahovými a citovými následky", říká Laura Janáčková. "To, že vidí svou partnerku souložit s jiným mužem, se mnohdy stává zdrojem následných výčitek a eventuálního podnětu k žárlení," dodává.