Po sexu přes telefon mi nabídl sňatek. To mě pobavilo, říká Katka

HLASUJTE: Zkoušeli jste někdy sex po telefonu?

Vzrušují vás hovory se zákazníkem, dosáhla jste někdy orgasmu?

Pokud mám sama zrovna chuť, stává se mi, že se vzruším, zvlášť když má volající sexy hlas a rozhovor s ním mě zaujme. Výjimečně dosáhnu i opravdového orgasmu. Většinou si však všechny své choutky z práce později "vyřeším" se skutečným partnerem.

Nechtěla byste dělat raději něco jiného?

Tak, jak to je, mi to vyhovuje. Časově jsem nezávislá a mohu mít i jiné zaměstnání. Dřív jsem to dělala na plný úvazek, a to mi moc nevyhovovalo. Měla jsem pocit, že při té jednotvárnosti by mě to i brzy přestalo bavit.

Liší se váš přístup k zákazníkovi, nebo jste vždy stejná?

Samozřejmě, že většina volá za účelem se vzrušit, takže hodně postupů je hlavně na začátku shodných. Ale když se zákazníkem mluvíte déle, je každý trochu jiný a je třeba reagovat různě, podle jeho požadavků a choutek.

Kde berete inspiraci?

Myslím, že hlavní je mít ráda sex a určitá míra fantazie. Žádné pornočasopisy ani jiné pomůcky nepoužívám.

Jak jste se k sexu po telefonu dostala?

Pracovala jsem jako operátorka v call-centru ve firmě nabízející různé produkty po telefonu, takže jsem byla na práci s klienty po telefonu zvyklá. Až když jsem ve firmě skončila a hledala si jiné zaměstnání, našla jsem na internetu inzerát na sex po telefonu. Sex a vše s ním spojené mám ráda, takže mě to lákalo o to víc, že příjemné se spojí s užitečným a ještě si při tom vydělám.

Musí mít žena k pro tuhle práci nějaké předpoklady?

Důležitý je příjemný hlas, zájem o práci a určitá dávka fantazie. Na vzhledu ani tak nezáleží. Vystřídala jsem dva zaměstnavatele. U prvního jsem pracovala na plný úvazek a musela projít vstupním pohovorem. Seděly jsme v takzvaných buňkách a kromě zmíněných předpokladů bylo nutné se časově přizpůsobovat rozpisům.

Jaké máte vzdělání?

Mám střední obchodní školu, ale na vzdělání při této práci nezáleží. Setkala jsem se jak s holkama, které prodávaly v sexshopech a takto si zkracovaly chvilky v obchodě, tak i s vysokoškolačkama, které si sexem po telefonu při studiu přivydělávají.

Jaká je vaše pracovní doba?

Čas si mohu zvolit podle sebe. Současný zaměstnavatel mi platí provize z hovorů, které na mě přepojí. Víc hovorů většinou vyřídím k večeru, v noci a také o víkendech.

Máte spíš nahodilé, anebo stálé zákazníky?

Určití zákazníci si mě oblíbí a volají pak znovu. Je to i příjemnější pro mě, když už přibližně vím, jak to dotyčný má rád.

Převažuje některá věková kategorie?

Volají snad všichni, od nezkušených mladíčků, kteří se chtějí spíše pobavit, po starší muže, kteří většinou již přesně vědí, co chtějí.

Dokážete uspokojit třeba i sado-maso nebo jiná neobvyklá přání?

Naštěstí se mi nestává často, že by po mně volající chtěl nějaké praktiky, které by mi byly vysloveně nepříjemné. V takovém případě bych rozhovor hned ukončila. Občas zavolá někdo, kdo má třeba SM choutky, ale ti většinou rovnou volají kolegyním, kteří se na tyto touhy specializují a umí klienta lépe uspokojit.

Na kolik korun přijde minuta hovoru s vámi?

Záleží na cenové hladině, která je u každého inzerátu uvedena. Hodně lidí si myslí, že celou částku dostanu já. To ale zdaleka není pravda. Téměř polovinu si bere telefonní operátor a svou provizi má i zaměstnavatel. I tak je to dobře placená práce.

Živila jste se někdy klasickou prostitucí?

Ne, a ani bych nikdy nechtěla.

Máte rodinu, manžela děti, rodiče... Vědí o vašem povolání?

V současné době nemám stálého přítele. Bývalý přítel o tom věděl a nevadilo mu to, občas mně na mé soukromé číslo i sám takto volal a moc se mu tento způsob sexu líbil. Skuteční přátelé to také vědí, ale ostatním lidem jen tak na potkání to přece jenom raději neříkám.

Dokáže vás zákazník ještě něčím překvapit?

Občas ano. Někdy mi třeba stálý klient chce poslat dárek. Jednou jsem asi po desetiminutovém rozhovoru dostala dokonce nabídku k sňatku. To mě pobavilo.

Co máte při práci na sobě?

Normální oblečení. Takové, ve kterém se cítím příjemně. Pokud zákazník volá třeba někdy v noci, když jsem již v posteli, tak mám na sobě pouze spodní prádlo, ale jinak se žádným jiným nezvyklým způsobem kvůli této práci neoblékám.

Setkala jste se někdy se svým zákazníkem?

Ne. Nabídky byly, ale odmítla jsem je. Sex po telefonu považuji za bezpečný, ale neplánuji setkávat se s klienty osobně.

Volají vám také klienti, kteří nechtějí sex?

Stává se, že mi zavolá zákazník, který si chce jen popovídat. Nebo mě jednou velmi překvapila volající žena. Nakonec jsme si ale rozhovor obě pěkně užily.

To jako, že došlo i na sex?

Dobře věděla, kam volá. A protože jsem ji neměla kam odkázat, protože o specializovaných webech holka-holka nic nevím, dohodly jsme se. I když lesbička nejsem, nevadilo mi to. Byla to změna a líbilo se mi to.

Co byste čtenářům vzkázala...

Každý ať sex po telefonu aspoň jednou zkusí, nejlépe se svým přítelem či přítelkyní, Ti vždycky nejlíp vědí, jak to máte nejraději. Pokud není partner po ruce, tak využijte erotickou linku. Dřív jsem tomu nevěřila, ale už vím, že je velmi vzrušující mluvit o sexu s neznámou osobou opačného pohlaví, kterou si můžeme libovolně představovat. Dnes bych si už život bez sexu po telefonu nedovedla představit.