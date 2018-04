Po sedmi letech bude moci znovu číst

Byl to napínavý okamžik. Po asi dvacetiminutové operaci se Martin Valenta přímo na sále pokusil přečíst kousek textu, který mu podal lékař. To, že alespoň levým okem dokázal zaostřit na několik centimetrů velká písmena, znamenalo vítězství. Nepodařilo se mu to sedm let.

„Pořád si ještě zvykám. První věc, kterou jsem uviděl, byl rozmazaný pan profesor. A všechno bylo nakřivo,“ vyprávěl dvaatřicetiletý muž několik desítek minut po ojedinělé operaci, která mu navrátila zrak. Profesor Martin Filipec z pražské oční kliniky Lexum mu v prosinci vložil do oka umělou rohovku, včera provedl druhou část zákroku – odstranil tu původní.

„Postupně začínám vidět i do dálky. Je to pro mě úplně nové,“ popisoval pacient rozrušeně. A lékař dodává: „Je to šok pro oko i mozek. Přece jen se za tu dobu, co Martin nevidí, svět hodně změnil.“

Oči Valentovi poškodili v nemocnici, když mu bylo pět let. „Operovali mě kvůli šilhavosti a poleptali mi rohovky kyselinou,“ říká. Levým okem od té doby rozeznával jen světlo a tmu, pravé mu v omezené míře sloužilo. Ale postupem let se zhoršovalo a asi od roku 2000 až do včerejška pro něj svět existoval jen v obrysech. Spolu s profesorem Filipcem vymýšleli, jakou léčbu zvolit. Možnosti však měli omezené. Nejvíce je limitoval fakt, že Valenta je diabetik. „Chtěli jsme například transplantovat buňky oka od jeho otce, ale nakonec z toho sešlo a umělá rohovka se jevila jako nejlepší řešení,“ vysvětlil Filipec. Podobné zákroky jsou v Česku vzácnost: zatím byla umělá rohovka implantována pouze asi šesti lidem.

„Výzkum umělé rohovky trval dvacet let, taková operace byla poprvé provedena v Austrálii,“ upřesnil lékař. Odhaduje, že se zákroku ve světě zatím podrobilo několik stovek pacientů. Valentovi rohovku, která vyšla na sto tisíc korun, hradila pojišťovna.

Operovaný mohl brzy po zákroku domů, ale bude muset být už napořád pod dohledem lékařů. „Za ty roky, co se známe, už jsme se skamarádili, takže to myslím Martinovi nebude vadit,“ vtipkoval Filipec.

Při včerejší operaci, která se dělá jen při lokálním umrtvení, si ostatně oba přátelsky povídali. „Hlavně o masážích, pracuji totiž jako masér,“ prozradil Valenta. A dodal, že se „návrat“ zraku chystá oslavit. Jeho přátelé však rozhodně nemůžou počítat s tím, že s nimi vyrazí do hospody. Pacienti s umělou rohovkou mají podle lékaře Filipce jen jedno omezení – nesmějí pobývat v zakouřených místech.