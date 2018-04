Po porodu, po rozvodu, po nevěře. První sex není jen jeden

Úplně poprvé

Opravdovou premiéru má na svém kontě s výjimkou ctnostých řádových sester na svém seznamu každá z nás. Existují ženy, které mají kliku na zážitek, za který by se nemusela stydět ani Rosamunde Pilcher. Další část žen, díkybohu početně nevýrazná, by pak svůj první sex filmařsky uchopila jako horor. Ovšem největší procento přísahá na tragikomedii.

Velké oči, pnutí po chvění nebes a strach z bolesti spolu s více než natěšeným, leč technicky a psychologicky rovněž ne zcela dovybaveným partnerem můžou za to, že nejsilnějším pocitem po premiérovém milování je "Uf, mám to za sebou".

S prvním sexem mají profesní zkušenost i sexuologové, v drtivé většině ale až v ex post. "S problémem obavy z prvního milování se na mne ženy takřka neobracejí. Přicházejí až tehdy, když první sex neproběhne dobře a negativní vývoj má vliv na jejich sexuální život. Nejčastějším následným problémem je vaginismus. Klientky mi vyprávějí, jak se dopředu bály – bolesti, krvácení, nezkušenosti. První pokus se nezdaří právě pro tyto obavy, které mají za důsledek stažení svalové skupiny okolo vchodu do pochvy. Každý další pokus kus předchází další obavy a logicky další nezdar. Časem se vyvine podmíněná svalová reakce obranného typu, sval se stahuje, protože očekává bolest, která logicky přichází a která potvrzuje, že se 'bál' oprávněně," vysvětluje sexuoložka Hanka Fifková.





"Byla jsem tehdy dost střevo, nevěděla jsem pořádně snad ani to, kde přesně leží otvor, který mám použít. Každopádně to úplně přesně nevěděl ani ten hoch, a to už nám dávno nebylo patnáct. Zpětně to hodnotím jako dost tragikomické, ale nikoliv trauma. Byla jsem ráda, že už to mám za sebou. Navíc tím, že nezkušení jsme byli oba, nemusela jsem se cítit jako naprostá nešťastnice."

"U mě to mělo takřka filmový průběh, bohužel ve stylu Bridget Jones. Po celovečerním ukecávání jsme spolu skončili v posteli a následovala série trapasů – stahovací kalhotky, které nešly sundat, nebo tehdy moderní ramenní vycpávky nonšalantně zastrčené pod ramínka podprsenky, protože se přece nikde svlíkat nebudu. Sex nebyl nic moc, předcházející líbání bylo mnohem zábavnější. Zásadní vliv to na mě nemělo, snad kromě zjištění, že některý chlapi udělají kvůli třem minutám cokoliv."

Poporodní blues

Poslední, na co má žena v šestinedělí chuť a myšlenky, je právě sex. Ne že by ji to nenapadlo vůbec, ale letmá vzpomínka je zahnána nutností kojit, přebalit, pochovat.

Proto nejčastějším důvodem znovuobnovení sexuálního života je buď přímý nátlak partnera, nebo snaha potěšit ho, když ztratil pozici středobodu vašeho vesmíru.





Jakkoliv se mužům může šest týdnů zdát jako předlouhá doba, odborníci uvádějí, že problémy v intimní oblasti ženy průměrně překonají tak za rok od porodu. Nemusí to vždy souviset jen s bolestí při styku, ale dost často je za tím nulová chuť se sexu věnovat.

"Ženy mají v období kojení zvýšenou hladinu hormonu prolaktinu, který tlumí sexuální touhu, vedle sebe ale mají partnery, kteří čekají na skončení šestinedělí jako na smilování. Když dvojice nevydrží počkat, až se ženě vrátí spontánní touha, a žena se začne do sexu nutit, může to mít někdy i dramatické důsledky – definitivní ztrátu chuti na sex, fyzický odpor k partnerovi," vysvětluje Hanka Fifková. Vzhledem k tomu, že málokterá dvojice čekat vydrží, drtivá většina žen má na první sex po porodu nepříjemnou vzpomínku.

"Oddalovala jsem to, jak se dalo, šest týdnů mi tedy rozhodně nestačilo. Bylo mi doslova na zvracení, když mě chtěl hladit na prsou v době kojení. Přežila jsem to, ale ještě dlouho poté jsem bývala večer pravidelně hrozně unavená..."

"Manžel na mě zbytečně spěchal. Fyzicky mi to nevadilo, všechno bylo zahojené, ale absolutně mě to nelákalo. Nicméně mi přišlo důležité se přemoct. Jako že si to ten chlap zaslouží, když už se cítí odstrčený kvůli dítěti."

"Bolest strašná, požitek nula. Udělala jsem to pro manžela, ale nestálo to za nic."

Sex s převozníkem

Rozpadá se polovina manželství, u ostatních dlouhodobějších vztahů to bude číslo asi ještě vyšší. Ať už je důvodem rozchodu cokoliv, ženě většinou zůstane pořádně utlumené sebevědomí. Málokdy předchozího partnera střídá nový trvalejší vztah.

V řadě případu se objeví "převozník" – muž, který má pro ženu roli toho, kdo jí pomůže potvrdit si své ženské kvality. Paradoxně čím méně od převoznického vztahu ženy čekají, tím lepší sexuální premiéra se nejspíš dostaví. Nekomplikují ji totiž úvahy ve stylu, jak se mu budu líbit, co když něco pokazím... Takže navzdory jepičímu trvání podobných svazků na aktéra ženy vzpomínají spíše v dobrém.

Ženy potřebují předehru Pět největších omylů v sexu

"Můj první sex po odchodu od manžela byl fantastický. Po letech, kdy jsem se k milování musela přemlouvat, se mi najednou někdo úžasně věnoval."

"Nebylo to nijak extra intenzivní, ale pro mě hrozně důležité v tom, že jsem si uvědomila, že na světě existují muži, kteří o mě mají zájem a sex se mnou se jim vážně líbí."

Střídání stráží

Po skončení jednoho dlouhého vztahu mívají ženy sebevědomí na bodu mrazu a ostražitost na maximu. Když se pak objeví muž, na kterého by žena případně vsadila jako na perspektivní vztahový kádr, začne se bát, aby se křehká sehranost nového páru sexuální premiérou nepoškodila.

"Když se jedná o první initmní kontakt s někým, na kom nám záleží, mohou k němu patřit obavy z toho, jak se nám to oběma spolu bude líbit, jestli mezi námi bude soulad, často do toho vstupuje srovnávání s předchozími zkušenostmi i strach ze srovnávání na druhé straně. Intimní život je nesmírně důležitou součástí šťastného partnerského vztahu, můžeme si sebevíc rozumět, mít podobné zájmy, hodnotový systém, ale pokud nám to nebude fungovat v posteli, je to problém jako hrom. Proto bývá leckdy ono poprvé spojeno s velkým očekáváním," vysvětluje psycholožka Jitka Douchová.





Z našich sebraných výpovědí se zdá, že tento sex je specifický obavami na začátku a milým závěrem. Asi proto, že muži, kteří se u zklamaných žen dostanou až do této fáze, hrdinsky zvládnou jejich strach rozehnat a empaticky vycítí, že lepší než živočišná smršť bude něžné souznění.

"Byla jsem svým způsobem mnohem nervóznější než kdysi. Už jsem si byla celkem jistá, že vím, jak se to dělá, ale nabídnout jsem mohla jen čím dál nedokonalejší tělo. Záleželo mi na tom, aby to bylo fajn, protože jsem věděla, že tenhle vztah je něco víc. A taky jsem se přece jen bála, zda jsem během doby, kdy jsem s oborem byla v kontaktu jen nahodile, nevyšla ze cviku. Dobré bylo zjištění, že se to nezapomíná."

Vstup zakázán

Víc než třetina žen a pětina mužů ji považují za morálně nepřípustnou, nicméně přímou zkušenost s ní mají dvě třetiny třena ženáčů a skoro polovina vdaných žen. Nevěra. Doporučit se rozhodně nedá, ale zakázat taky ne.

Jako manželka s ní můžete být konfrontována hned dvěma způsoby. Jednak v hlavní roli, tedy jako ta, která podlehne volání přírody, alkoholu, mistrovskému svádění či všemu dohromady a pak se vyrovnává se svým škraloupem.

Nebo jako ta, která je sice Mirek Dušín, ale doma má člena Bratrstva kočičí pracky a je na ní se rozhodnout, jak to tedy bude dál.





"První sex po nevěře je složitá záležitost a probíhá velice individuálně. U některých dvojic se stane první věcí, která začne fungovat, beze slov, a pak na ní staví další vrstvy, které vztah rekonstruují. U jiných dvojic je to přesně naopak – žena potřebuje mít vyřešen vztah, vyříkány problémy, a teprve potom se může s důvěrou znovu začít s partner partnerem milovat," prohlašuje sexuoložka Fifková.

A má pravdu. Pro některé z dotázaných byla jejich nevěra zábavným vybočením ze stereotypu, jiné se takřka zhroutily ze svého selhání. Byl-li za nevěrníka partner, pak se ukázalo, že ženy jsou ochotny se s ním milovat mnohem dřív, než mu odpustí, aby neměl nutkání místo sebereflexe hledat uspokojení jinde.

"Po desetiletém manželství jsem byla zvědavá, jestli je to s jiným chlapem tak moc jiné. A je. Je to takové, jako to bylo s tím vaším na začátku. Má to jistě negativní morální aspekt, ale musím s Cimrmanovým uhlobaronem říct – mě to baví."

čím se vybavit na sexuální premiéru? Můžete mít to nejkrásnější prádlo, dokonalý make-up i libido jelena v říjnu, přesto minimálně na tři další věci nezapomínejte. 1) S vlastní vůlí

Je jedno, zda jste v sexu protřelá jako Mata Hari nebo nezkušená jako pytlákova schovanka, vždy musíte se sexem souhlasit. I když si v poslední chvíli uvědomíte, že tohle opravdu ne, máte právo vyklidit arénu. 2) S ochrankou

To, že se prvnímu sexu zcela bez antikoncepce oddává polovina žen, se dá přičíst bezstarostnosti mládí. Fakt, že zcela bez ochrany se do sexu s novým partnerem pustí 47 procent žen celkem, je už bohapustý risk. Vzpomínkou na milování nemusí být sí jen roztomilé dítko, ale i smrtelná choroba nebo ošklivá zvířátka. 3) S omezeným plánem

Zvlášť v pokročilejším věku chce řada žen zabránit fiasku prvního sexu dokonalou přípravou. Tak dokonalou, že v ní nezbude místo pro jakoukoliv spontánní reakci. Nechte aspoň trochu volného pole spontánním projevům.

"Přišla jsem na manželovu opakovanou nevěru, rozhodla jsem se s ním tehdy ještě zůstat, takže došlo i na sex po tom průšvihu. Bylo to divný, divný, divný. Byla jsem mladá a hloupá, navíc s malými dětmi, bez pořádného výdělku, takže jsem měla pocit, že tu cizí holku musím i v posteli přečíslit. Nesmysl. To on se měl plazit po kolenou."

Nové obzory

I u ctnostně věrných žen je letité intimní soužití občas zpestřeno premiérou. To tehdy, kdy jeden nebo druhý přijdou s nápadem na vyzkoušení něčeho z gruntu nového. Nutno dodat, že těmi rozehrávači nových pozic jsou mnohem častěji muži – asi věrni své genetické výbavě objevitelů nových světů.

Každý nový pokus trochu připomíná chůzi po zmrzlé řece. Nejen se k tomu odhodlat, ale taky strach z toho, aby to někde neruplo. Když experiment jednoho zcela uchvátí a druhého totálně vyděsí či zklame, vnese to i do harmonického soužití prvek nepříjemné jalovosti.

"Chce-li partner zkoušet v sexu nové netradiční věci, pak na ženské straně bývají často přítomny rozpaky, stud, zábrany. Zde se mužům vyplatí postupovat pomalu, po krůčcích, nic si nevynucovat a každý drobný posun ocenit, chválit, chválit, chválit," dodává Hanka Fifková.





"Můj partner strašně touží po tom, abych ho análně dráždila. Poprvé mi to přišlo hrozně ujetý, taky mě to hodně vyděsilo. Jestli třeba není úchyl nebo skrytý homosexuál. Nakonec mi to přišlo spíš k smíchu, než aby mi to přinášelo extázi."

"Partner projevil přání vyzkoušet lehké sado-maso. Dost jsem se bála, ale naštěstí on taky. Vyžadovalo to mimořádně dlouhou předehru, dost alkoholu, ale nakonec to byla zajímavá zkušenost. Podařilo se nám totiž vybalancovat míru vzrušení a bolesti."