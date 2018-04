Po piercingu jazyka hrozí i hnisavé vředy na mozku

Následkem zákroku se ale na mozku mladého muže vytvořily hnisavé abscesy, které skončily smrtí.

Odborný časopis Archives of Neurology tak uvádí, že právě hnisavé abscesy na mozku jsou dalším rizikem souvisejícím s tímto zákrokem. V případě dvaadvacetileté izraelské oběti se uvádí, že se po aplikaci piercingu dostal do krevního oběhu virus, který putoval až do mozku a způsobil smrtelné hnisání.

Piercing jazyka neradi vidí také stomatologové, neboť poškozuje zuby a vede často k paradentóze, ale nadšení z něj nejsou ani kardiologové. Piercing zvyšuje riziko orálních infekcí, které poškozují srdce.