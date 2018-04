Po padesátce své pleti dopřejte hloubkovou péči

V páté životní dekádě bývá pokožka obecně sušší. Tento jev souvisí s postupnou degenerací mazových, ale i potních žláz. Je tedy vhodné postupně přecházet na výživnější kosmetické produkty.

Kolem padesátky také dochází k hormonálním změnám. V menopauze se pleť zřejmě bude měnit i dále a postupné ubývání ženských hormonů má negativní dopad na tonus pokožky. I proto se doporučuje podávání substituční hormonální terapie.

"Lékové formě konkurují fytoestrogeny, volně přeloženo rostlinné ženské hormony, obsažené například v sóji. V současné době jsou na trhu už i krémy, které obsahují ženské hormony," říká korektivní dermatoložka Edita Jatšová.

Ochrana před slunečními paprsky, které poškozují kolagenní elastická vlákna, je nezbytnou nutností.

"Každá žena by měla mít velmi kvalitní krém na pleť i dekolt a oční krém. Přípravky by měly být určené jen pro ženy po padesátce. Obsahují totiž speciální složky jako například zlato, kaviár, platinu nebo speciální odrůdy rostlin, které pleť rozjasní. Dodávají pokožce přesně to, co potřebuje," vysvětluje kosmetička Simona Klučiarovská.

Speciality: hloubková kúra a rejuvenace

Jednou až dvakrát za rok je vhodné také použít specifickou kosmetickou kúru, kterou si každá žena může provádět doma. Spočívá například v aplikaci ampulí s vysokou koncentrací účinných látek. Používá se většinou jednou denně po dobu 4 - 6 týdnů.

K výraznější regeneraci pokožky můžete využít i agresivnější techniky, které napomohou barevnému sjednocení pokožky a celkovému vypínaní.

"Nejmodernější technologie, která splňuje tyto požadavky, je metoda frakčního resurfacingu CO 2 laserem. Frakční techniky již téměř vytlačily klasický celkový resurfacing. Při resufacingu se v celkové anestezii odpařily vrchní vrstvy pokožky a následující týden až dva následně dorůstala nová pokožka. Toto nejagresivnější ošetření bylo provázeno poměrně vysokým rizikem komplikací. Při použití frakčního resurfacingu dochází k odhojení přes drobné stroupky během 3 - 7 dnů," vysvětluje Edita Jatšová.

Co s výraznými vráskami?

"Hluboké vrásky řešíme výplňovými materiály. S průběhem let se většinou ztrácí z obličeje žádoucí objem a injekcí s kyselinou hyaluronovou lze oproti botulotoxinu bez jakéhokoli omezení mimiky vyplnit prakticky jakoukoli hlubší vrásku. Injekce zároveň stimuluje novou tvorbu kolagenu, tudíž při působení dochází i k celkovému zpevňování pokožky v ošetřené oblasti," dodává Jatšová.