Po operaci varixů jsem mohla skoro hned chodit, libuje si Markéta

Na kontrole v Asklepionu přivítal Markétu MUDr. Karel Novotný, který také prováděl samotný zákrok. Byl potěšený, že se Markéta pár týdnů po operaci cítí dobře.

"Pooperační stav jsem snášela dobře, ale moc jsem neodpočívala, protože mám malé dítě. Neležela jsem, jen jsem si občas dala nohu nahoru," přiznává Markéta. Laserový zákrok však takový "luxus", narozdíl od operace klasickou metodou, dovoluje.





Markéta mohla hned po operaci chodit

Markéta se tedy mohla hned po zákroku normálně pohybovat. Neměla ani žádné modřiny, které se objevují právě u klasické metody. Žádné léky na bolest si brát nemusela. Jediné menší omezení, které po operaci pro Markétu nastalo, byly kompresivní punčochy.

Ty se musí nosit, aby v žilách nedocházelo k nadměrnému tlaku, a také aby nedošlo k nadměrným otokům.

"Teď se podíváme, jak vypadají vaše žíly," vyzval MUDr. Novotný Markétu, aby si odložila.

Rekonvalescence? Téměř bez problémů

Lékař prohlédl drobné ranky, žádné velké zatvrdliny nebo otoky v této oblasti Markéta neměla. "Vypadá to bezvadně. Myslím si, že by ještě stálo za to ošetřit je za nějakou dobu stimulačním laserem."





Rekonvalescence a hojení tedy bylo téměř bezproblémové. Markéta si jen postěžovala na občasný tlak ve stehně, v místech, kde byla aplikovaná laserová terapie.

"Je to možné, protože po laseru se v žíle vytvoří aseptický zánět, který postupně odezní. Vy to můžete ze začátku vnímat jako tlak nebo pálení," vysvětlil Markétě lékař.

Dodatečná sklerotizace

Při zevrubné kontrole MUDr. Novotný nalezl ještě drobnou "pavoučkovitou" žilku na lýtku. "Můžeme to kdykoli, klidně i dnes, dořešit takzvanou skleroterapií. Do toho místa píchneme injekci s pěnou. Vytvoří se tam umělý zánět a žilka se pak vstřebá."

Markéta souhlasila, a tak lékař provedl minizákrok. Vydezinfikoval místo a aplikoval sklerotizační pěnu. Pak místo zalepil a Markéta mohla odejít. Musela ale ještě dva dny po aplikaci injekce pro jistotu nosit kompresivní punčochy.





Markéta Albertová mohla porovnat výhody a nevýhody klasického a laserového zákroku. Jak sama přiznala, po laserovém zákroku mohla ihned začít fungovat, tak jak je zvyklá, zatímco při klasické operaci musela několik dní ležet a pohybovat se mohla jen s cizí pomocí.

Snad jedinou nevýhodou laserového zákroku je to, že se zatím neprovádí ve státních zařízeních, a tudíž jej nehradí zdravotní pojišťovny.