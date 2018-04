Po návratu z dovolené mám život naruby

Asi před půl rokem mě kamarádka Ivana ukecala, abych s ní šla do divadla, aby nepropadla vstupenka jejího přítele, kterému do toho večera "něco vlezlo". Dohodla jsem si tedy hlídání a do divadla jsem se po dlouhé době těšila.

Po skončení představení mi Ivana nabídla, abych ještě zašla k ní na kafe, když už mám hlídání, tak přece nebudu spěchat domů. Ráda jsem přijala. S Ivanou jsme se do té doby moc neviděly, takže až ten večer mi vylíčila, jak jí to s přítelem už neklapalo a že se právě rozešli.

Do vyprávění jí zazvonil telefon. Volal její už bývalý přítel Igor s tím, že jede právě kolem a že by si vyzvedl nějaké své věci, co u ní doma ještě měl. I když mu Ivana řekla, že jsem u ní na návštěvě, trval na tom, že se zastaví.

Když se v bytě objevil, překvapilo mě, že je o dost starší než my, ale byl veselý, přátelský, sympatický. Dal si s námi kafe a nabídl mi, že mě odveze autem domů. Nemám ve zvyku sedat do auta neznámým mužům, ale když to byl Ivanin bývalý přítel, jela jsem.

Cestou jsme si povídali, jako bychom se už dlouho znali, vylíčila jsem mu svůj příběh o dceři, o rozvodu… Řekl si o mé telefonní číslo a já mu ho dala.

Denně mi volal a já zjistila, že mi není lhostejný. Jen vůči Ivaně jsem neměla čisté svědomí, protože ona si jejich rozchod nepřála. To on se rozešel s ní. A tak jsem si s ní dala schůzku a všechno jsme probraly. Trochu mi vyčetla, že jsem dala Igorovi svůj telefon. Chtěly jsme obě vypadnout z Prahy a dohodly jsme na společné dovolené na poslední chvíli – na poznávacím zájezdu do Turecka.

Jakmile jsem se svěřila Igorovi, hned mi nabízel dovolenou na Mallorce. Nechápala jsem. Viděli jsme se zatím jen jeden večer po tom divadle, protože jsem neměla hlídání a on mou Danielku vidět nechtěl. Odmítla jsem s tím, že se málo známe a že pokud nám to vydrží, můžeme jet spolu příští rok.

Těsně před odjezdem na dovolenou už byla Daniela u babičky, a tak jsme se s Igorem přece sešli. Po večeři v restauraci mě pozval k sobě do bytu a já podlehla jeho svodům. Ne proto, že bych do něj byla zamilovaná, ale spíš abych mu dala najevo, že mu na dovolené hodlám být věrná a aby se nebál, že si tam najdu někoho jiného.

Honza z Turecka

Ivaně jsem se svěřila až v Turecku. Moc se jí to nelíbilo, ale nové zážitky překonaly chmury i stesky. Jenže asi v polovině zájezdu jsme si začaly s Ivanou lézt na nervy. Ona se na jednom výletě přidala k mladému páru a asi po hodině mi je představila. "To je Jana s Honzou." A jak jsem se dozvěděla, Jana se nedávno rozešla s partnerem a teď je zamilovaná do Honzy. On byl čerstvě rozvedený.

Ten večer Janu bolela hlava, a tak šla hned po večeři spát. Honza se ale přidal k nám a šli jsme se projít. Honza celou dobu něco vyprávěl, Ivana zaujatě poslouchala. Připadala jsem si s nimi tak trochu navíc, ale kamarádka ho pak pozvala k nám na pokoj a hráli jsme karty až do rána, pak jsme šli rovnou na snídani. Do konce zájezdu už z nás byla nerozlučná čtyřka a poslední večer jsme si vyměnili telefonní čísla.

Po návratu do Prahy mi několikrát volal Igor, ale neměla jsem na něj náladu, protože jsem se potřebovala nabažit dcery, která mi ten týden moc chyběla. Sešla jsem se s ním až třetí den. Neměli jsme si už tolik co říct. Přesto, abych dusnou atmosféru rozsekla, vyspala jsem se s ním. Od té doby jsme se neviděli.

Honza mě sháněl ten samý večer. Chtěl se sejít a vůbec mu nevadilo, že s ním půjdu ven i s kočárkem s malou Danielou. Tak jsme se domluvili hned na následující den.

Přišel v obleku a motýlku a zajímal se o malou. Po procházce jsem se nebránila jít k němu do bytu na kafe. Imponoval mi i tím, že vůbec nenaléhal s intimnostmi. Vyprávěl mi i to, že s Janou to není úplně ideální, protože se těsně před naší společnou dovolenou právě vrátila od moře, kde byla se svým bývalým přítelem, protože zájezd měli už dlouho zaplacený a ona prostě jet chtěla. A stále se s ním stýká. Nevěří jí, že není potvora.

S Honzou se od té doby vídáme. Chodíme spolu a s Danielou na procházky, je nám všem třem spolu dobře. Ivana se mnou přestala mluvit a dala se dohromady s Janou, vyprávěla jí, že jsem jí "přebrala" Igora.

S Honzou jsem zatím nic neměla, tedy kromě občasného líbání, když dcera usnula. Ale velice mne zajímá už proto, že si rozumí s mou dcerou. Poraďte mi, prosím, co mám dělat:

