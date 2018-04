Po natáčení mě bolí mozek i tělo, říká Simona Postlerová

Vizitka: Simona Postlerová (47) Vystudovala herectví na DAMU. Byla v angažmá v Národním divadle, od roku 1992 hraje v Divadle Na Vinohradech.

Znáte ji ze seriálů Hotel Herbich, Poslední sezóna, Ordinace v růžové zahradě, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech nebo Cesty domů.

Věnuje se také dabingu.

Jejím manželem je kytarista Zdeněk Hrášek, mají dvě děti: Janu Magdalénu (19) a Damiána (17).

"Zkolabovala jsem, on byl silný. Silnější než já. Když jsem viděla, jak to všechno s nadhledem překonává, musela jsem držet také. Ale v tu chvíli jsem si uvědomila, jak je úžasný. On v tu chvíli ještě dokázal vtipkovat. Říkal: No co, jsem jazzman, kytarista, já to umím i poslepu," vzpomíná herečka.

Tři roky poté onemocněl jejich syn Damián. O jeho diagnóze nechce Simona Postlerová příliš mluvit, ale přiznává, že to není jednoduché - syn vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. Což je někdy těžké skloubit s časově náročnou prací. Zvlášť teď, když má jeho matka téměř denně představení ve Vinohradském divadle a přes den natáčí seriál Cesty domů.

Bývají dny, kdy má na spánek sotva čtyři hodiny. O půlnoci se dostane do postele, nástup na natáčení je v pět, to znamená vstávat v půl čtvrté. "Třetí den po sobě už je to docela krušný, ale dá se to vydržet, když víte, že to po pár dnech skončí," říká Simona Postlerová.

Natáčení Cest domů jí za to prý stojí. "Je mi tam dobře, baví mě to. Navíc mám skvělou společnost, hraje tam se mnou Láďa Potměšil, Alois Švehlík, Jitka Smutná. Ale někdy je to náročné, zjišťuju, že mě večer bolí nejen mozek, ale i tělo. Ale je to logické, když si člověk uvědomí, že stojí šestnáct hodin na nohou," dodává herečka.